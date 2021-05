Bücherzelt in Frankfurt abgebrannt

Brandstiftung Bücherzelt in Frankfurt abgebrannt

Ein mit diversen Büchern bestücktes Zelt direkt am Eingang der Uni in Frankfurt ist in der Nacht zum Samstag abgebrannt.

Das Zelt stand bereits in Vollbrand, als die Polizei kurz nach Mitternacht eintraf, wie sie am Sonntag mitteilte. Eine Hecke und ein geparkter Anhänger wurden stark beschädigt. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.