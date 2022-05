Auf der Suche nach der Mutter eines vor mehr als 20 Jahren bei Büdingen (Wetterau) tot aufgefundenen Babys haben die Ermittler rund 450 DNA-Proben erhalten.

Deren Auswertung dauere an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen am Montag. Ein Treffer sei bisher nicht dabei gewesen. Die Ermittler hatten rund 600 Frauen zur Abgabe einer Speichelprobe gebeten, um so ihre DNA mit der des von ihnen Sabrina genannten Säuglings vergleichen zu können. Ein Spaziergänger hatte im April 1999 die Leiche des neugeborenen Mädchens entdeckt.