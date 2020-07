Messerstecher in Büdingen

Nach einem Streit in einer Spielothek in Büdingen (Wetterau) ist ein 36-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach einer Not-OP sei er außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Die Attacke eines 37-Jährigen passierte bereits am Donnerstag. Er wurde am Freitag festgenommen.