Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat die Menschen in Hessen gebeten, die Bäume in den Städten auch in diesem Jahr zu gießen.

"Einen weiteren trocken-heißen Sommer würden viele Bäume nicht überleben", begründete der Landesvorsitzende Nitsch am Freitag den Aufruf, dem sich das Grünflächenamt Frankfurt anschloss.