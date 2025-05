Bürgerfest zu 100 Jahre Waldstadion in Frankfurt

Das Frankfurter Waldstadion feiert seinen 100. Geburtstag.

Eingeweiht wurde es am 21.Mai 1925. Wenige Tage vor dem Jubiläum gibt es im "Deutsche Bank Park" - so der heutige Name - an diesem Samstag ein großes "Stadion Sportfest". Dabei drehe sich alles ums Mitmachen und um Spaß an der Bewegung, erklärten die Veranstalter. "Vor 100 Jahren als reine Sportstätte gebaut ist unser Stadion längst eine Begegnungsstätte weit über den Sport hinaus", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Josef (SPD).