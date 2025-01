Bürgermeister beleidigt: Strafe in Limburg

In der Diskussion um Stadttauben ist die Strafe gegen eine 29-Jährige wegen Beleidigungen und Drohungen gegen den Bürgermeister nun rechtskräftig.

Veröffentlicht am 21.01.25 um 13:27 Uhr

Das sagte ein Sprecher des Amtsgerichts im rheinland-pfälzischen Rockenhausen am Dienstag. Jetzt muss die Frau die Strafe in Höhe von 1.200 Euro zahlen. Sie hatte Marius Hahn (SPD) in einer Mail unter anderem als "ekelhaften, empathielosen Drecksack" beschimpft.