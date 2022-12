Hoher Schaden in Bürstadt

Hoher Schaden in Bürstadt Diebe stehlen kilometerlange Kupferkabel von Solaranlage

Metalldiebe haben sich am Montag an einer umzäunten Photovoltaikanlage in Bürstadt (Bergstraße) zu schaffen gemacht.

Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge schnitten sie mehrere Kilometer Kupferkabel ab. An der Anlage sei dadurch ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Die Diebe entkamen mit der mehrere tausend Euro teuren Beute.