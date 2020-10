Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will den in den kommenden Wochen geplanten Castor-Transport in das frühere Kernkraftwerk Biblis (Bergstraße) juristisch stoppen.

Es gibt ein Verfahren um vorläufigen Rechtsschutz gegen den Transport, sagte ein Sprecher des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes am Freitag. Über dieses müsse vor einem Start der sechs Castoren entschieden werden.