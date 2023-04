Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte Steine auf Bahngleise gelegt.

Wie die Bundespolizei in Kassel am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle am Sonntag am Bahnhof Sontra (Werra-Meißner) und am Dienstag in Oberelsungen (Kassel). In beiden Fällen überfuhren Züge die Steine. Verletzte oder Schäden gab es nicht.