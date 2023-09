Menschen mit blauen Sturmgewehr-Attrappen haben in einem Schwimmbad in Kassel bei anderen Besuchern für einen Schreckmoment gesorgt. Was Badegäste in Nordhessen verunsicherte, ist andernorts offenbar üblich.

Aufregung im Auebad in Kassel: Dort sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen mit einem Maschinengewehr aus blauem Plastik im Becken geschwommen. Wie die HNA berichtete, hatte der Vorfall zu Unruhe unter den Badegästen geführt.

So sollen sich mehrere Schwimmer bei Mitarbeitern des Freibads beschwert haben. Eine Frau hatte die drei Männer und eine Frau in Bundeswehruniform bereits an der Kasse wahrgenommen. Kurz darauf wurde die Truppe dabei beobachtet, wie sie ihre Waffen beim Schwimmen vor Nässe schützten.

Bundeswehr-Soldaten unangemeldet im Schwimmbad

Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, bestätigte dem hr am Mittwoch den Vorfall in Kassel. Die Vermutung der Schwimmerin, dass es sich um Soldaten der Bundeswehr handelte, habe sich als richtig herausgestellt. Die Gruppe sei unangemeldet im Schwimmbad erschienen.

Die Bundeswehr trainiert regelmäßig in den Bädern der Städtischen Werke, auch im laufenden Betrieb und in der Regel mit Vorankündigung. Ein Badbesuch "mit Plastikgegenständen in Waffenform" sei die Ausnahme, so Pijanka.

Der Leiter des Bades habe im Nachgang mit den Verantwortlichen gesprochen und deutlich gemacht, dass sich Badegäste an der Übung mit Plastik-Gewehren gestört hätten. Konsequenzen drohten nach dem Vorfall am Dienstag nicht. Bei der nächsten Übung soll dann ein Aushang im Eingangsbereich auf das Training der Bundeswehr hinweisen.

Erinnerungen an Vorfall in Bad Karlshafen

Die Szene aus Kassel erinnert an einen Vorfall in Bad Karlshafen. Erst im Dezember letzten Jahres hatte dort eine Übung für einen Schockmoment bei der Bevölkerung gesorgt. Dort waren vermummte und bewaffnete Personen in Tarnkleidung in der Nähe zweier benachbarter Schulen gesehen worden.

Bundeswehr-Übung in Bad Karlshafen Bewaffnete Soldaten sorgen für Angst an zwei Schulen Vermummt und bewaffnet: Bundeswehr-Soldaten haben Schüler und Lehrer an zwei Schulen im nordhessischen Bad Karlshafen in Angst versetzt. Mehr als 50 Kinder wurden psychologisch betreut. Nicht einmal die Polizei wusste zunächst, dass es sich um eine Übung handelte. Zum Artikel

Erst später hatte sich herausgestellt, dass es sich um Bundeswehr-Soldaten handelte. Nach dem Vorfall mussten mehr als 50 Kinder psychologisch betreut werden.

Landeskommando weiß von nichts – muss es auch nicht

Der Vorfall in Kassel war am Mittwochmorgen dem Landeskommando Hessen mit Sitz in Wiesbaden noch nicht bekannt. Ein Sprecher zeigte sich auf hr-Anfrage verwundert und erklärte, die Übung habe vermutlich im Rahmen der Schwimmausbildung stattgefunden.

Bei diesem Training gehe es um das Überwinden von Gewässern. So etwas sei nicht meldepflichtig. Deshalb könne er nicht sagen, woher die Truppe stammt.

G36-Attrappen: Ausmaße und Gewicht wie die Originalwaffe

Bei den verwendeten blauen Sturmgewehren handelt es sich um G36-Attrappen, die von der Bundeswehr bei Übungen eingesetzt werden. Diese entsprächen in den Ausmaßen und dem Gewicht den Originalwaffen, erklärte der Sprecher.

Bundeswehr-Soldaten bei einer Übung mit der Waffenattrappe. Bild © Bundeswehr

Die Attrappen würden "dann ausgegeben, wenn der nach der Ausbildung zu erwartende Säuberungs- und Pflegeaufwand zu unverhältnismäßig wäre (wie z. B. auch bei der Schwimmausbildung", heißt es in einem erläuternden Schreiben der Bundeswehr.

Extra Trainingszeiten im Rhein-Main-Gebiet

Im Rhein-Main-Gebiet sind Übungen der Bundeswehr in öffentlichen Schwimmbädern üblich. Dort sei es normal, dass Soldatinnen und Soldaten zu festen Zeiten und an bestimmten Tagen trainierten, berichtete der Sprecher. Dafür würden Bahnen extra abgesperrt. In Kassel sollen Trainingseinheiten mit Attrappen in Waffenform künftig außerhalb der regulären Öffnungszeiten stattfinden.

Für die betroffenen Badegäste ist das vermutlich eine gute Nachricht. Denn bis auf die blauen Waffenattrappen waren die Soldaten – einmal im Wasser – von den übrigen Schwimmerinnen und Schwimmern nicht mehr zu unterscheiden: Sie trainierten in Badehose.