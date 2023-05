Seit dem frühen Morgen gehen Einsatzkräfte der Polizei gegen mutmaßliche Islamisten vor. Auch in Hessen wurden Objekte durchsucht.

Die Bundesanwaltschaft hat sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Zudem habe es am Mittwochmorgen Durchsuchungen in zehn Bundesländern gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit, darunter auch Hessen. Es sei dabei um ein mutmaßliches Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen.

In Telegram-Chats um IS-Spenden geworben

Mehr als ein Dutzend Objekte wurden nach Informationen der FAZ in Hessen durchsucht. Weiter seien Wohnungen und andere Objekte auch in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, hieß es von der Bundesanwaltschaft.

Vier der Festnahmen erfolgten den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, je eine weitere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den Männern und Frauen - überwiegend deutscher Staatsangehörigkeit - wirft die oberste Anklagebehörde des Landes Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.

Geld für Inhaftierte IS-Anhänger - für Flucht und Schleusung

Die Beschuldigten gehören laut Bundesanwaltschaft einem internationalen Netzwerk an, das die terroristischen Aktivitäten des sogenannten IS in Syrien durch Geldspenden gefördert hat. Seit 2020 warben Anhängerinnen des IS aus Syrien heraus auf Telegram-Kanälen für Geldzahlungen zugunsten der Terrorgruppe. In das Netzwerk eingebunden waren demnach Finanzmittler, die Gelder sammelten und Konten oder digitale Spendenkassen zur Verfügung stellten. Darüber wurden die gesammelten Geldbeträge an IS-Mitglieder in Syrien transferiert.

Die Gelder sollen IS-Frauen finanziell zu unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben - vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol. Teilweise sei den Inhaftierten mit den Geldern die Flucht oder Schleusung aus den Lagern ermöglicht. Insgesamt wurden in der beschriebenen Weise mindestens 65.000 Euro an den IS in Syrien transferiert.