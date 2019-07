Bei einem Unfall auf der B252 bei Burgwald (Waldeck-Frankenberg) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizei kam der 61- Jährige mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.