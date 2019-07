Eine 82-jährige Frau ist am Dienstagmittag am Busbahnhof Weilburg von einem Bus angefahren worden.

Dieser setzte laut Polizei bei einer Rangierfahrt rückwärts in die Station und erfasste die Seniorin an der Schulter. Sie stürzte so unglücklich, dass sie schwerste Kopfverletzungen erlitt. Ein Hubschrauber brachte sie in eine Klinik.