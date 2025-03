Buseck: Hoher Schaden - Fahrer flüchtet

Schaden in Höhe von 22.500 Euro hat der Fahrer eines Kleinlasters in der Nacht zum Donnerstag in Buseck verursacht und anschließend die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit dem Laster von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Hecke und rammte ein abgestelltes Auto, das auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.