Ein Busfahrer soll in Frankfurt eine rote Ampel überfahren und so einen tödlichen Unfall verursacht haben. Eine Frau starb, mehrere Menschen wurden verletzt. Nun muss er sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Der Unfall passierte im September 2019 im Frankfurter Stadtteil Rödelheim: Ein damals 23 Jahre alter Autofahrer stieß beim Abbiegen an der Kreuzung Guerickestraße/Lorscher Straße mit einem Linienbus zusammen, der Pkw wurde 30 Meter weit geschleudert. Die 59 Jahre alte Mutter des Autofahrers, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Auch der Autofahrer und mehrere Insassen des Busses wurden verletzt.

Am Montag muss sich der heute 31 Jahre alte Busfahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Er soll kurz vor dem Zusammenstoß eine rote Ampel überfahren haben. Die Anklage legt ihm fahrlässige Tötung und mehrfache fahrlässige Körperverletzung zur Last. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.