Auf einer Bundesstraße in Frankfurt ist ein Bus mit über 30 Kindern an Bord auf einen Lkw aufgefahren. Der Busfahrer wurde eingeklemmt, 19 Kinder leicht verletzt. Auch zwei weitere Menschen mussten ins Krankenhaus.

Auf der B521 in Frankfurt - an der Ortsumgehung Bergen - ist es am Freitagmittag zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und mehreren weiteren Fahrzeugen gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Busfahrer an einer Ampelkreuzung auf einen Lkw auf, dieser wiederum wurde durch den Aufprall in die Fahrzeuge vor sich geschoben.

Der Busfahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Er verletzte sich einem Polizeisprecher zufolge leicht. Von den 34 Kindern im Bus seien 19 leicht verletzt worden. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. In vielen Fällen sei das eine vorsorgliche Maßnahme, sagte ein Sprecher. Auch zwei weitere Menschen - einer aus dem Lkw, einer aus einem Kleintransporter - wurden der Feuerwehr zufolge mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Problem mit den Bremsen?

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Bundesstraße wurde wegen der Bergungsarbeiten zwischen den Abzweigungen Bad Vilbel und Bergen-Enkheim voll gesperrt. Es werde noch längere Zeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Im Bus befanden sich 34 Kinder. 19 davon wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ist beendet. Die Bergungsmaßnahmen werden noch einige Zeit andauern. Die @Polizei_Ffm ist vor Ort und ermittelt den Unfallhergang. ^am [zum Tweet]

Ein Gutachter soll die Unfallstelle untersuchen und klären, warum der Bus auf den Lkw aufgefahren ist. Dazu soll auch das Fahrzeug selbst sichergestellt und begutachtet werden. Möglicherweise lag ein Problem mit den Bremsen vor, hieß es nach ersten Angaben von Unfallzeugen.