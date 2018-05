Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Samstag auf der A66 mit seinem Auto ins Schleudern geraten und unter die Leitplanke gerutscht. Er starb kurz darauf in einer Klinik.

Der Cabrio-Fahrer war am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der A66 in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In Höhe der Anschlusstelle Wiesbaden-Nordenstadt schleuderte der 35-jährige Mann mit dem Auto über die gesamte Fahrbahn und rutschte mit offenem Verdeck unter der Leitplanke hindurch.

Wie die Polizei berichtete, erlitt er dabei starke Kopfverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus nach Wiesbaden transportiert, wo er verstarb. Der Mann sei alleine in dem Wagen gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

