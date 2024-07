Ein international gesuchtes Mitglied einer Callcenter-Bande ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden.

Der Thailänder wurde am Samstag an einer Maschine aus Vietnam gefasst, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Er werde in sein Heimatland ausgeliefert. Die Bande soll von einer Frau über 166.000 US-Dollar erbeutet haben.