Keine Verletzten Chlorgas-Austritt in Wasserwerk

In einem Wasserwerk in Stadtallendorf hat sich am Donnerstag Chlorgas gebildet.

Das Gas sei im Gebäude geblieben, Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Aus zwei Behältern war aus unklarer Ursache Kochsalzlösung und Salzsäure ausgetreten. Bei der Reaktion bildete sich Chlorgas. Die Berieselungsanlage habe es neutralisiert.