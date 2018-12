City-Platanen in Frankfurt auch im Winter noch grün

Auf der Frankfurter Zeil sind in diesem Jahr nicht nur die Weihnachtsbäume grün, auch die Platanen haben noch viele grüne Blätter. Wie kommt es zu dem ungewöhnlichen Phänomen?

Wer trotz der Weihnachtshektik auf der Frankfurter Zeil den Blick nach oben richtet und in die Baumkronen schaut, der macht eine Entdeckung: Viele Bäume tragen noch grüne Blatter. Auch saftige, grasgrüne Blätter sind dabei, wie man sie eigentlich im Mai erwarten würde.

Rund 250 Platanen stehen auf der Shoppingmeile, und die meisten von ihnen scheinen den Herbst verpennt zu haben. Das findet sogar der Fachmann bemerkenswert. Bernd Roser, beim Frankfurter Grünflächenamt unter anderem zuständig für die Bäume in der Stadt: "Es ist tatsächlich auffällig."

Höhere Temperatur in der City

Roser führt das Phänomen auf das Mikroklima zurück, das auf der Zeil herrscht. Tatsächlich sind anderswo in der Stadt die meisten Platanen schon kahl - es scheint also mit den lokalen Besonderheiten zu tun haben. Die starke Beleuchtung könne ein Faktor sein, sagt Roser. Die biologische Uhr der Bäume werde durcheinander gebracht.

In der Frankfurter City ist es besonders warm Bild © Stadt Frankfurt

Den Hauptgrund sieht Roser aber in den etwas höheren Temperaturen, die in der Innenstadt herrschen. Ein Blick in den Klimaatlas der Stadt bestätigt das. Dort ist der Bereich um die Zeil rot eingezeichnet. Und das steht für "starke Überwärmung".

Frostnächte machen auch Stadtbäume kahl

Auch der hr-Wetterredaktion liegen entsprechende Daten vor. Im Schnitt, sagt Wetterexperte Tim Staeger, sei es in Innenstädten ein bis zwei Grad wärmer als im Umland. Das könne sich verstärken, wenn ein Ort durch umliegende Bebauung vor Wind geschützt wird. Auch die Beheizung der Gebäude könne einen Effekt haben.

Sorgen müsse man sich aber nicht um die Zeil-Platanen, sagt Baum-Experte Roser. Die sehen alle recht gesund aus. Und die grünen Blätter würden sie schon irgendwann verlieren - drei, vier Frostnächte hintereinander vorausgesetzt. Im nächsten Frühling würden sie dann auch wieder ganz normal austreiben.