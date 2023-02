Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in Rotenburg in eine Schule in der Braacher Straße eingebrochen.

Laut Polizei haben sich die Einbrecher über einen Lichtschacht und ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort entwendeten sie einen Computer samt Bildschirm. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.