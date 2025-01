Computerpanne sorgt für Einreise-Stau an Flughäfen

Fluggäste, die von außerhalb der EU einreisen wollen, müssen sich gedulden. Bundesweit sorgt ein Computerproblem bei der Bundespolizei für lange Wartezeiten an den Flughäfen. Betroffen ist auch Frankfurt.

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Eine bundesweite Computerpanne hat am Freitagmittag die Einreise von Fluggästen lahmgelegt. Betroffen seien alle Passagiere, die von außerhalb des Schengenraums einreisen wollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild".

Der Fehler liege in dem System, das die Bundespolizei bei der Kontrolle von Einreisen nutze. "Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat", sagte er dem Portal. "Aktuell kriegen wir es noch gewuppt."

"Ausweichsysteme" in Frankfurt

Wie viele Fluggäste in Frankfurt betroffen sind, war zunächst unklar, wie der Sprecher dem hr sagte. Nach Informationen des WDR griff der Frankfurter Flughafen auf "Ausweichsysteme" zurück. Beamte mussten einzelne Schritte der grenzpolizeilichen Abfertigung per Hand erledigen.

Die Folgen waren laut Bundespolizei Verzögerungen im Ablauf. Zeitweise habe sich an den Einreiseschaltern ein gewisser Rückstau gebildet, der durch den Einsatz zusätzlicher Beamter abgebaut worden sei.

"Der Flugbetrieb läuft normal", betonte ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport.

Auch andere Flughäfen betroffen

Auch in München liefen die Einreisekontrollen nach einem kurzen Stopp trotz des Ausfalls weiter, wie es von der Bundespolizei hieß. Die Auswirkungen seien insgesamt "nicht so dramatisch". Die Einreise nach Deutschland sei weiterhin möglich.

In Düsseldorf bildeten sich dagegen lange Schlagen. Manche Passagiere warteten seit Stunden. Teilweise seien Anreisende in den Flugzeugen geblieben. Auch an anderen Flughäfen wie Berlin, Köln/Bonn und Dortmund gab es Probleme und lange Wartezeiten bei der Einreise.

Innenministerium: Ursache noch unklar

Das Bundeskriminalamt (BKA) suchte nach Angaben des Bundesinnenministeriums am Freitagabend noch nach der Ursache und einer Lösung für die IT-Störung. Die Störung liege beim "polizeilichen Informationsverbund".

Das BKA arbeite mit seinen Partnerbehörden "mit Hochdruck daran, die Störungen zu beheben und die Ursachen zu finden".