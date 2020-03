Container in Flammen

Mehrere zehntausend Euro Schaden Container in Flammen

Ein Container ist am Sonntag auf einem Firmengelände in Lampertheim (Bergstraße) in Brand geraten.

Wie die Polizei am Montag berichtete, bemerkte ein Mitarbeiter das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist unklar.