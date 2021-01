Bei Kontrollen am Frankfurter Flughafen hat die Polizei mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung festgestellt.

So habe zum Beispiel die Einreiseanmeldung oder der Nachweis von negativen Corona-Tests gefehlt, so die Bundespolizei am Dienstag. Kontrolliert wurden am Sonntag und Montag gut 4.000 Passagiere,130 verstießen gegen Regeln.