Corona in Hessen: +++ Einschränkungen bei Luminale möglich +++ Frankfurt begründet Zuschauerausschluss bei Eintracht-Basel +++ WHO erklärt Pandemie

Das Europa-League-Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Basel findet ohne Zuschauer statt, beim Lichtkunstfestival Luminale könnten Veranstaltungen ausfallen. Meldungen zum Coronavirus in Hessen im Überblick.

+++ Lichtkunstfestival Luminale: Nur Programme mit unter 1.000 Besuchern +++

Beim Lichtkunstfestival Luminale in Frankfurt und Offenbach könnten wegen des Coronavirus zwischen Donnerstag und Sonntag Programmpunkte mit hohem Besucher-Interesse abgesagt werden. Darauf wies die Stadt Frankfurt am Mittwoch hin. Gesundheitsamtsleiter René Gottschalk sagte, es könne nicht sein, dass sich etwa auf dem Römerberg gleichzeitig mehrere tausend Menschen versammelten. "Wenn das nicht realisiert werden kann, kann das auch nicht stattfinden." Für Programmpunkte mit gleichzeitig unter 1.000 Besuchern sehe man weiter kein Problem. Über die Umsetzung solch einer Besucherbeschränkung sagte die Stadt zunächst nichts.

+++ Gesundheitsdezernent beklagt unklare Regelungen +++

Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) hat sich bei der Pressekonferenz am Mittwochabend für die Kehrtwende der Stadt bezüglich des Fußballspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Basel entschuldigt. Gleichzeitig beklagte er, dass es länderübergreifend keine einheitliche Haltung zur Absage von Großveranstaltungen wegen des Corona-Virus gebe. Von der am Donnerstag in Berlin stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz erwarte er, dass sich die Länder auf eine einheitliche Linie einigten.

+++ Eintracht-Basel ohne Zuschauer wegen Corona-Entwicklungen in Schweiz und Frankreich +++

Den Zuschauerausschluss beim Europa-League-Spiel der Frankfurter Eintracht gegen den FC Basel haben Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und das Gesundheitsamt mit einer neuen Risikobewertung begründet. Im Osten Frankreichs und in der Schweiz sei die Zahl der Corona-Infektionen innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, keine Zuschauer zum Basel-Spiel zuzulassen. Das erklärten Majer und Vertreter des Gesundheitsamts am Mittwochabend auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

+++ Weltgesundheitsorganisation: Coronavirus ist Pandemie +++

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Die Zahl der Fälle außerhalb Chinas sei in den vergangenen beiden Wochen um das 13-Fache angestiegen, sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zur Begründung. Unter Pandemie wird eine mehrere Länder erfassende Seuche verstanden.

+++ Marburg-Biedenkopf untersagt alle Großveranstaltungen +++

Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten in der Region von drei auf sieben gestiegen ist, hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf reagiert: Alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern werden pauschal abgesagt. Möglich ist das dank einer Allgemeinverfügung, die der Kreisverwaltung dieses Recht einräumt. Bisher lag die Verantwortung immer noch bei dem Veranstalter.

Außerdem empfiehlt das Gesundheitsamt des Kreises, auch Veranstaltungen mit weniger Besuchern ausfallen zu lassen oder zu verschieben. Eigene Veranstaltungen sagte der Kreis ebenfalls bis auf Weiteres ab. Man wolle eine weitere Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich verlangsamen, heißt es in einer Pressemeldung. Auch der Lahn-Dill-Kreis arbeite aktuell an einer Allgemeinverfügung.

+++ Eintracht gegen Basel doch ohne Zuschauer +++

Das Europa-League-Hinspiel von Eintracht Frankfurt gegen Basel findet nun doch vor leeren Rängen statt. Das bestätigte die Stadt Frankfurt am Mittwoch. Noch am Morgen war verkündet worden, dass Zuschauer unter Auflagen zum Spiel zugelassen sein würden. Diese Entscheidung wurde nun "nach einer Neubewertung der infektiologischen Lage" revidiert. Stadt und Land informieren ab 18.30 Uhr in einer Pressekonferenz über die Kehrtwende (hessenschau.de überträgt live).

Das Gesundheitsamt hatte die Eintracht zuvor über eine neue Infektionslage des Coronavirus, insbesondere im Kanton Basel und dem angrenzenden französischen Elsass, informiert. Auf dieser Basis habe das Gesundheitsamt verfügt, dass die Partie unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden muss. Das geht aus einer Mitteilung des Clubs hervor.

+++ Zwei Fälle in öffentlichen Einrichtungen +++

Ein Mann, der als Pfleger im Frankfurter Krankenhaus Nordwest arbeitet, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin sagte, befinde er sich in häuslicher Quarantäne. Sein Gesundheitszustand sei unproblematisch. Der Regelbetrieb im Krankenhaus laufe ungestört weiter, für alle Patienten sei eine optimale Versorgung gewährleistet.

Auch in einem Kindergarten in Wiesbaden gibt es einen Corona-Fall. Wie die Stadt mitteilte, sei bei einem der Kinder das Virus festgestellt worden. Die Einrichtung werde deswegen vorsorglich ab Donnerstag bis zum 20. März geschlossen. Das Gesundheitsamt werde Kontakt zu allen Familien und Mitarbeitern aufnehmen und die weiteren erforderlichen Maßnahmen in die Wege leiten.

+++ Bouffier: Einheitlich handeln +++

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wünscht sich eine bundesweit einheitliche Linie im Umgang mit Großveranstaltungen. Gleich gelagerte Sachverhalte müssten auch gleich behandelt werden, sonst verliere die Bevölkerung die Übersicht und Vertrauen werde zerstört, so Bouffier. "Deshalb werde ich morgen bei der Ministerpräsidenten-Konferenz sehr darauf drängen, dass wir in bestimmten Dingen einheitlich handeln." Das gelte dann auch für Fußballspiele. Die Empfehlung des hessischen Gesundheitsministeriums, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen, halte er für richtig.

+++ Lufthansa streicht 23.000 Flüge +++

Der Lufthansa-Konzern hat seine Ankündigungen wahr gemacht und in der Zeit bis zum 24. April 23.000 Flüge gestrichen. Weitere Annullierungen seien sowohl für diese Wochen als auch für einen späteren Zeitraum zu erwarten, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt. Die Kapazitätsanpassungen betreffen hauptsächlich Europa, Asien und den Nahen Osten. Bei den Streichungen werde darauf geachtet, sämtliche Ziele mit mindestens einer Gruppen-Airline erreichbar zu halten.

+++ Weitere Messe in Frankfurt abgesagt +++

Die Liste der wegen des Coronavirus abgesagten oder verschobenen Messen in Frankfurt wird immer länger. Nun trifft es die Touristik-Messe IMEX. Der Veranstalter sagte die für Mitte Mai geplante Fachmesse ab, nachdem das Land Hessen sich gegen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern ausgesprochen hatte. Zu der Fachmessen waren 3.400 Aussteller und 5.100 Besucher erwartet worden.

Am Dienstag war die Landwirtschaftsmesse Land und Genuss ins kommende Jahr verschoben worden. Auch die Messe Light + Building, die in diesen Tagen zusammen mit der Luminale stattfinden sollte, wurde verlegt.

+++ Hessen lockert das Sonntagsfahrverbot für Lkw +++

Um die Versorgung mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sicherzustellen, können Lastwagen in Hessen nun auch an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein. Der Einzelhandel spüre die Unsicherheit der Bürger wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus, erklärte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Die Regelung gelte zunächst bis Ende Juni.

Gerade haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Mehl oder Reis, aber auch Toilettenpapier seien besonders gefragt. "Es gibt zwar genügend Waren dieser Art, aber die Nachlieferungen zu den einzelnen Supermärkten sind teilweise nicht schnell genug, um die Regale wieder aufzufüllen." Das könne dazu führen, dass Verbraucher noch mehr Vorräte anhäuften, sagte Al-Wazir. Es komme also darauf an, die Waren aus den Zentrallagern möglichst schnell zu den Supermärkten zu bekommen.

+++ 48 Corona-Fälle in Hessen +++

In Hessen haben sich insgesamt 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Mittwochnachmittag mit. Darunter seien 14 neue Fälle: vier in Frankfurt, drei im Kreis Fulda, zwei im Kreis Waldeck-Frankenberg und jeweils einer in den Kreisen Bergstraße, Kassel, Main-Taunus, Marburg-Biedenkopf und Vogelsberg. Alle Erkrankten weisen demnach aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf.

Anders als in den vergangenen Tagen nannte das Sozialministerium keine weiteren Details wie Alter oder Geschlecht der Corona-Patienten. Anfangs haben wir auch Angaben einzelner hessischer Kreise zu neuen Fällen aufgenommen. Weil die Angaben seit dem 11. März nicht mehr vergleichbar sind, stützen wir uns als Redaktion fortan nur auf die Zahlen des Sozialministeriums.

+++ IHK-Jahresempfang mit Merkel in Kassel abgesagt +++

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat ihren Jahresempfang "schweren Herzens" abgesagt. "Durch diese Entscheidung lässt sich die Gefahr einer Ansteckung und möglicher Quarantänemaßnahmen von unseren Gästen abwenden", sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Sybille von Obernitz. Zuvor habe das Bundeskanzleramt mitgeteilt, dass Kanzlerin Merkel an der Veranstaltung am 17. März in Kassel nicht teilnehmen werde. Zum Jahresempfang waren etwa 800 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwartet worden. Die Kammer habe "vollstes Verständnis dafür, dass sich das Bundeskanzleramt nach Abwägung und Bewertung aller Risiken für diese präventive Maßnahme entschieden hat", sagte IHK-Präsident Jörg Ludwig Jordan.

+++ FDP: Gesundheitsminister "eiert rum" +++

Die Fraktion der FDP im Landtag übt scharfe Kritik am Umgang der hessischen Regierung mit der sich ausbreitenden Corona-Krankheit. "Der zuständige Minister Kai Klose eiert herum", heißt es in einer Mitteilung der Abgeordneten Stefan Naas und Yanki Pürsün. Es verunsichere die Bevölkerung, wenn Klose erst Einzelfallentschiedungen bei der Absage von Großveranstaltungen befürworte und dann eine generelle Absage. Und nun solle das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Basel doch mit Publikum stattfinden. Es müsse klare und widerspruchsfreie Ansagen des Ministers oder des Ministerpräsidenten geben. Das Land dürfe die Verantwortung dafür nicht bei Landräten oder Bürgermeistern abladen.

+++ Hamsterkäufe auch bei Großkunden +++

Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken: Bei einer Marburger Firma gibt es die heißbegehrten Mangelwaren noch. Pharmaserv stellt die Produkte nicht selbst her, beliefert damit aber Großkunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bekommt die hohe Nachfrage im Moment deutlich zu spüren und berichtet sogar von unmoralischen Angeboten.

Warum Geschäftsführer Martin Egger nun vor allem die Produktion von lebensrettenden Medikamenten in Gefahr sieht, erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Zweiter Infizierter im Vogelsbergkreis +++

Der Vogelsbergkreis meldet einen zweiten Coronafall: Ein 38-Jähriger sei am Dienstagabend positiv getestet worden. Dem Mann gehe es gut, er zeige keinerlei Symptome. Er befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne, ebenso wie seine Familie.

+++ Schutzmaßnahmen bei Eintracht-Spiel gegen Basel +++

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann forderte erkältete Fans und Risikopatienten auf, am Donnerstag nicht ins Stadion zu kommen und stellte eine Erstattung in Aussicht. "Wer aus welchen Gründen auch immer nicht zu dem Spiel kommen will, gerade auch mit dem subjektiven Gefühls, dass das Coronavirus auslöst, dem werden die Kosten des Nichtkommens erstattet", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Weitere Maßnahmen für das Spiel gegen Basel nannte Antoni Walczok vom Frankfurter Gesundheitsamt:

Das Dach des Stadions bleibt geöffnet, dadurch sei das Infektionsrisiko kleiner.

Bei den Einlasskontrollen soll medizinisch geschultes Personal einen Blick darauf haben, ob jemand fiebrig wirkt oder starken Husten hat. Diese Fans sollen noch einmal gesondert untersucht werden - den Eintritt ins Stadion kann man ihnen allerdings nicht verbieten.

Es soll mehr medizinische Stationen geben, an denen Sanitäter und Ärzte vor und während des Spiels bereitstehen.

Weitere Details dazu und zum Geisterspiel gegen Gladbach finden Sie in unserem Artikel.

+++ Keine Fans beim Eintracht-Spiel gegen Mönchengladbach +++

Das Spiel der Eintracht gegen Mönchengladbach am Sonntag wird ohne Fans stattfinden. Das teilte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Ein Spiel gegen Mönchengladbach sei fachlich anders einzuschätzen als das Spiel gegen Basel am Donnerstag, sagte Majer. Er begründete das mit der Nähe von Mönchengladbach zu Heinsberg. Dort waren vemehrt Corona-Fälle aufgetreten. Gleichzeitig forderte Majer eine entschiedenere Linie der Politik zu Großveranstaltungen: "Meine Erwartung ist, dass es Anfang nächster Woche eine generelle Entscheidung gibt, zumindest mal für den Fußball."

+++ Livestream: Pressekonferenz zu den Auflagen beim Eintracht-Spiel +++

Zum Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Basel am Donnerstag dürfen die Fans in Stadion - allerdings unter bestimmten Auflagen. Auf welche Maßnahmen sie sich einstellen müssen, teilen der Club und das städtische Gesundheitsamt heute um 9.30 Uhr mit.

MELDUNGEN VOM DIENSTAG, 10. MÄRZ

+++ Drei weitere Infizierte im Rheingau-Taunus-Kreis +++

Im Rheingau-Taunus-Kreis wurden am Dienstagabend drei weitere Coronafälle bekannt. Nach Angaben des Landkreises haben sich alle drei Personen in Südtirol angesteckt. Es handelt sich um einen 54-Jährigen, der leichte grippale Symptome aufweise, und ein Ehepaar, das ebenfalls leicht erkrankt sei.

+++ Engpässe bei Hessens Tafeln +++

Hamsterkäufe sorgen für einen Engpass bei den Tafeln in Hessen - dort gehen weniger Lebensmittelspenden ein. "Viele Tafeln haben das ganz klar gemerkt", sagte Erich Lindner, stellvertretender Vorsitzender der Tafel Hessen. In den vergangenen zwei Wochen haben demnach vor allem Einrichtungen in Nordhessen weniger Lebensmittelspenden erhalten.

+++ Konzertabsagen von hr-Sinfonieorchester und hr2-kultur +++

Aufgrund der Empfehlungen und der neuen Lagebewertung durch das Hessische Sozialministerium sagt der Hessische Rundfunk die beiden hr-Sinfoniekonzerte am 12. und 13. März in der Alten Oper Frankfurt ab. Ebenso fällt der hr2-Kulturlunch am 15. März im hr-Sendesaal aus.

Die Karten für die beiden ausgefallenen Veranstaltungen werden ungültig und dort erstattet, wo sie gekauft wurden. Stattdessen spielt das hr-Sinfonieorchester am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr im Livestream auf YouTube und unter www.hr-sinfonieorchester.de .

Das hr-Bigband-Konzertprojekt "Echoes of Ellington" wird auf Mitte September verschoben. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Wer am neuen Termin verhindert ist, kann die Karten an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgeben.

+++ Eintracht-Spiel gegen Basel mit Zuschauern +++

Das Europa-League-Hinspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel am Donnerstag findet mit Zuschauern statt. Das bestätigte Stefan Majer, Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt, dem hr am Dienstag. Allerdings gibt es Auflagen für das Spiel. Ob die Bundesliga-Partie der Eintracht am Sonntag gegen Mönchengladbach ein Geisterspiel wird, ist noch unklar. Darüber will das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Mittwoch um 9.30 Uhr in einer Pressekonferenz informieren, die hessenschau.de in einem Livestream zeigt.

+++ Dritter Corona-Infizierter in Marburg-Biedenkopf +++

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist auf 35 gestiegen. Wie der Landkreis Marburg-Biedenkopf am Dienstagabend mitteilte, sei ein 54 Jahre alter Mann ebenfalls positiv getestet worden. Er habe sich zuvor in Südtirol aufgehalten und zeige leichte Symptome. Derzeit sei er - ebenso wie seine Kontaktpersonen - zuhause isoliert.

+++ Eishockey-Liga vorzeitig beendet +++

Das Coronavirus hat für den ersten Saisonabbruch im deutschen Profisport gesorgt. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erklärte ihre Saison am Dienstag für vorzeitig beendet. Das gilt für die erste und die zweite Liga. In der zweiten Liga spielen die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies. Grund für die Absage seien die Empfehlungen mehrerer Bundesländer, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern abzusagen.

+++ Börse hebt Präsenzpflicht auf +++

Die Deutsche Börse hebt wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Präsenzpflicht für die im Frankfurter Börsensaal tätigen Spezialisten bis auf weiteres auf. Es handele sich um eine Vorsorgemaßnahme, der Handel an der Börse Frankfurt laufe uneingeschränkt weiter, teilt die Börse mit. Die Spezialisten könnten bei Bedarf auch an einem anderen Ort arbeiten.

+++ Neue Risikobewertung: Hessen empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen +++

In Hessen sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern wegen der Ausbreitung des Coronavirus grundsätzlich abgesagt werden. Das ist die neue Einschätzung von Landesregierung und Sozialministerium. Die Gefahr einer Virusübertragung bei großen Menschenansammlungen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sei nicht sicher zu beurteilen. Grund für die neue Risikobewertung ist die verhängte Ein- und Ausreisesperre der italienischen Regierung und die Schließung der dortigen Skigebiete. Auf Bundesebene hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits vor Tagen empfohlen, Großveranstaltungen abzusagen.

+++ Bouffier verspricht Unternehmen Unterstützung +++

Die Landesregierung hat mit Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden und Gewerkschaften über die Auswirkungen des Coronavirus gesprochen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sicherte Unternehmen und Beschäftigten schnelle und unbürokratische Unterstützung zu. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) verwiesen auf den hessischen Bürgschaftsrahmen. Der sei mit 1,5 Milliarden Euro gut gefüllt und könne bei Liquiditätsengpässen helfen.

Auch bestünde für von Corona betroffene Unternehmen die Möglichkeit, beim Finanzamt Steuerzahlungen zu stunden und Steuervorauszahlungen anzupassen, so Finanzminister Schäfer. Wirtschaftsminister Al-Wazir appellierte an die Unternehmer, die Hilfen des Landes in Anspruch zu nehmen. Man nehme die Sorgen der Wirtschaft und ihrer Beschäftigten ernst.

+++ Acht neue Fälle in Hessen +++

In Hessen haben sich insgesamt 34 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Dienstagmittag mit. Das Ministerium registrierte acht neue Fälle. Alle Erkrankten weisen demnach aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf.

Ein Mensch aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg hat sich beim Urlaub im Zillertal angesteckt und befindet sich nun mit milden Symptomen in häuslicher Isolation.

Im Kreis Gießen gibt es einen weiteren Fall des Coronavirus Sars-CoV-2. Eine 1983 geborene Frau, die am Sonntag aus Österreich zurückgekehrt war, ist infiziert, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Die Frau weise Krankheitsanzeichen mit Fieber auf, befinde sich in häuslicher Isolierung und werde vom Gesundheitsamt betreut. Ebenfalls isoliert sei Familie der Frau. Damit ist die Zahl der Infizierten im Kreis Gießen auf vier gestiegen.

Im Hochtaunuskreis ist ein Mensch positiv auf das Virus getestet worden. Davor bestand Kontakt zu einer positiv getesteten Person aus dem Hochtaunuskreis, die dem Cluster Bergamo-Reise angehört.

Auch im Main-Taunus-Kreis gibt es jetzt zwei bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Zwei Menschen in Eschborn und Bad Soden sind erkrankt, wie der Landkreis mitteilte. Eine Frau aus Eschborn und ein Mann aus Bad Soden wurden positiv getestet und befinden sich nun jeweils in häuslicher Quarantäne. Die Frau sei nur leicht erkrankt, der Mann stärker, aber er könne Zuhause bleiben. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit mögliche Kontaktpersonen. Den Angaben zufolge war der Mann aus dem Skiurlaub im Risikogebiet Südtirol zurückgekehrt; die Frau hatte Kontakt zu einem infizierten Menschen aus einem anderen Landkreis.

Nach dem positiven Test auf das Coronavirus bei einer 50 Jahre alten Frau aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hat die Nachuntersuchung auch bei ihrem gleichaltrigen Ehemann eine Infektion bestätigt. Das Paar hatte sich in Südtirol aufgehalten und war am Wochenende mit dem Auto zurückgekehrt. Kontakte zu anderen hatten die Betroffen seit ihrer Rückkehr nicht, wie der Kreis mitteilte. Sie sollen voraussichtlich zwei Wochen isoliert bleiben. Voraussetzung für eine Aufhebung der Isolierung ist Kreis-Angaben zufolge, dass die Betroffenen keine Beschwerden mehr haben und zwei Tests negativ verlaufen.

Eine Person aus der Stadt Offenbach ist nach einem Aufenthalt in Österreich erkrankt. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne.

+++ Antworten auf häufige Fragen zum Coronavirus +++

Arztpraxen haben derzeit viel zu tun: Erkältungen, Grippen und jetzt auch noch das Coronavirus. Die in Praxen am häufigsten gestellten Fragen zum neuartigen Virus und die dazugehörigen Antworten haben wir deshalb zusammengestellt.

+++ Kindergarten empfiehlt zwei Wochen Quarantäne +++

Im Kreis Bergstraße wurden 14 enge Kontaktpersonen einer mit Sars-CoV-2 infizierten Frau unter Quarantäne gestellt. Die Frau habe sich in Berlin angesteckt, erklärte der Kreis. Wegen des Falls sei ein Kindergarten am Montag für einen Tag geschlossen und die Empfehlung ausgesprochen worden, dass dies vorsorglich für zwei Wochen geschehen solle und die Kinder 14 Tage Zuhause bleiben. Auch drei Schüler befänden sich in Quarantäne. Da sie nach Kontakt mit der Patientin nicht mehr in der Schule gewesen seien, müsse diese nicht geschlossen werden.

+++ Land-und-Genuss-Messe verschoben +++

Auf dem Frankfurter Messegelände ist die nächste Ausstellung verschoben worden. Die vom 20. bis zum 22. März geplante Landwirtschaftsmesse Land und Genuss soll nun erst im März 2021 stattfinden, wie die Agra Veranstaltungs GmbH am Dienstag mitteilte. Die Besucher hätten vor ihrem Messebesuch gesundheitlich überprüft werden müssen, ob sie an Covid-19 erkrankt sind. Dies könne vom Veranstalter nicht umgesetzt werden, deswegen hat man sich zur Verschiebung entschlossen habe.

+++ Corona und Sport im Ticker +++

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus macht sich auch im Sport bemerkbar: Spiele ohne Zuschauer, Diskussionen über die Verlegung kompletter Spieltage, dazu die fast aussichtslose Suche nach freien Terminen in prall gefüllten Kalendern: Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie hat den Sport fest im Griff. Die neusten Nachrichten zum Sport gibt es hier im Ticker.

+++ Oper- und Schauspiel-Vorstellungen finden statt +++

Die Vorstellungen von Oper und Schauspiel Frankfurt finden bis auf Weiteres wie geplant statt. Wie die Stadt mitteilte, wird täglich eine neue Risikoabschätzung mit den zuständigen Behörden getätigt und die Lage neu beurteilt. Außerdem wurden Maßnahmen ergriffen, um Zuschauer und Mitarbeiter zu schützen und einer Verbreitung von Infektionen vorzubeugen. Alle Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt, zusätzliche Desinfektionsmittel-Spender wurden installiert. Trotzdem sollten Menschen mit Grippe- und Erkältungssymptomen sowie jene, die einer besonders gefährdeten Gruppe angehören, die Vorstellungen lieber nicht besuchen. Sollte Zuschauern der Besuch einer Vorstellung nicht möglich sein, können Karten für Vorstellungen bis zum 9. April zurückgeben werden.

+++ Deutsche Bank auch betroffen +++

Auch bei der Deutschen Bank in Frankfurt hat sich ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Der betroffene Mitarbeiter sei zu Hause in Quarantäne, wie das Geldhaus mitteilte. Kollegen, die direkten Kontakt hatten, arbeiten von zu Hause aus, während die Räume desinfiziert werden. Die anderen betroffenen Teams wurden auf unterschiedliche Gebäude und Standorte aufgeteilt oder bleiben im Homeoffice. Das soll mindestens bis Ende März so laufen. Betroffen davon sind derzeit knapp 100 Beschäftigte.

+++ 100 EZB-Beschäftigte im Homeoffice +++

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall: Ein Frankfurter Teammitglied sei positiv auf den neuartigen Erreger getestet worden, teilte die Bank mit. Etwa 100 Kollegen, die in der Nähe des Infizierten tätig waren, sollen nun vorübergehend von zu Hause aus arbeiten. Währenddessen will die EZB alle potenziell betroffenen Räume gründlich reinigen lassen. Der Betroffene arbeitet nach hr-Informationen in der Abteilung Marktinfrastruktur und Zahlungssysteme und war damit im Hauptgebäude der EZB untergebracht. Es ist offenbar keine Führungskraft.

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (6. März bis 9. März 2020):

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (28. Februar bis 5. März 2020):

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

