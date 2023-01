Reisende aus China müssen bei Einreise am Flughafen Test vorlegen

Deutschland wird für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag mit . Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigten künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der SPD-Politiker.

Diesen müssen sie am Flughafen, beispielsweise an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt, vorlegen. Lauterbach kündigte zudem Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Wann die neuen Regeln in Deutschland gelten sollen, blieb zunächst offen.

Der Flughafenverband ADV begrüßte, dass die Passagiere bereits vor Abflug in China getestet werden sollen und nicht erst bei der Ankunft an einem europäischen Flughafen.