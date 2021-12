Das Jahr 2021 beginnt im Lockdown und endet in der vierten Welle: Im zweiten Pandemie-Jahr wird zwar getestet und geimpft, was das Zeug hält. Den Hessen wird aber weiter viel abverlangt. Wir blicken im ersten Teil unseres Corona-Jahresrückblicks auf Januar bis Juni zurück.

Neues Jahr, neues Glück? Wer Anfang 2021 noch gehofft hat, dass die Corona-Pandemie abebbt, wird bitter enttäuscht. Sie bleibt das alles überschattende Thema in Hessen: Das neue Jahr beginnt im Lockdown, die Beschäftigten im Einzelhandel und in der Gastronomie leiden nach wie vor, an den Schulen herrschen strenge Corona-Regeln, Gegner der Corona-Politik tragen ihren Protest vermehrt auf die Straße.

Im Homeoffice zu arbeiten und kaum noch Menschen zu treffen - das ist inzwischen ganz normal geworden. Zugleich ist 2021 ein Pandemie-Jahr voller Premieren, die Hoffnung machen: Die Impfungen gegen das Coronavirus gehen mit verschiedenen Impfstoffen voran, in ganz Hessen öffnen Impfzentren. Auch Hausärzte impfen, was das Zeug hält. Mit dem digitalen Impfpass erobern sich die Bürgerinnen und Bürger Freiheiten zurück.

Weitere Informationen Weitere Rückblicke Einen Rückblick auf das zweite Corona-Halbjahr 2021 lesen Sie im kommenden Teil. Was abseits der Pandemie in Hessen passierte, steht hier (Januar bis Juni) und hier (Juli bis Dezember). Ende der weiteren Informationen

5. Januar: Corona-Kabinett verlängert Lockdown. Die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hessen wegen der Corona-Pandemie werden bis Ende Januar verlängert. Sprich: Zahlreiche Geschäfte bleiben geschlossen. Auch der Unterricht an Schulen wird nach Ende der Weihnachtsferien weitgehend nur aus der Distanz angeboten.

Bild © picture-alliance/dpa

6. Januar: Lieferengpässe bei Impfstoff. Zunächst sind bei den Impfungen gegen das Corona-Virus besonders gefährdete Menschen dran. Die Nachfrage unter Altenheimbewohnerinnen und -bewohnern ist hoch. Doch es kommt zu Lieferengpässen: Knapp die Hälfte der Städte und Kreise in Hessen hat keinen Impfstoff mehr. Auch bei der Anmeldung für einen Termin für die rund 400.000 Über-80-Jährigen geht es ab Mitte Januar turbulent zu: Aufgrund des Ansturms kommen die Systeme schnell zum Erliegen.

Bild © picture-alliance/dpa

11. Januar: Schulstart mit strengeren Corona-Regeln. Nach den Weihnachtsferien fällt für Schüler der Unterricht im Klassenzimmer wegen der Pandemie bis Ende Januar weitgehend weg. Nach dem Beschluss des Corona-Kabinetts müssen die Kinder der Klassen 1 bis 6 zum Lernen nicht an die Schulen kommen. Ab Klasse 7 wird mit Ausnahme von Abschlussklassen grundsätzlich Distanzunterricht angeboten.

17. Januar: Die ersten Hessen haben den vollen Corona-Impfschutz. Drei Wochen nach dem Impfstart haben die ersten Hessen ihre zweite Impfung erhalten. Damit sollen sie für die nächsten Monate vollständig gegen das Coronavirus geschützt sein.

19. Januar: Erste Impfzentren öffnen. Die sechs großen regionalen Impfzentren in Hessen haben ihre Arbeit aufgenommen. Zunächst sind die Über-80-Jährigen an der Reihe. Geimpft werden dürfen zudem: Pfleger in stationären Einrichtungen und ambulanten Pflegediensten sowie Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen oder Impfzentren.

Impfpatienten stehen im Wiesbadener Impfzentrum an den Registrierungsschaltern. Bild © picture-alliance/dpa

9. Februar: Alle Impfzentren sind geöffnet. In Hessen machen 28 regionale Zentren auf, in denen sich weiterhin erst mal nur Impfwillige aus der höchsten Priorisierungsgruppe impfen lassen können.

Bild © picture-alliance/dpa

10. Februar: Biontech startet Impfstoffproduktion. Gute Nachrichten aus Marburg: Der Impfstoffhersteller Biontech aus Mainz hat mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Bis zur Auslieferung der ersten Dosen wird es aber noch bis April dauern.

15. Februar: Corona stoppt Narren. Die fünfte Jahreszeit fällt auch an ihrem eigentlichen Höhepunkt fast komplett aus - Feiern und Umzüge am Rosenmontag sind nicht möglich. Einige Karnevalsvereine veranstalten Kostümwettbewerbe im Internet oder sogar ganze Online-Sitzungen samt Büttenreden.

Jan-Christoph Frühauf kann nicht wie gewöhnliche den Rosenmontagszug feiern. Der Umzug fällt coronabedingt in Fulda aus. Bild © Jörn Perske (hr)

23. Februar: Impftermine für weitere 1,5 Millionen Menschen in Hessen. Ärzte, schwerkranke Menschen, Grundschullehrer oder Erzieher: Sie alle können sich ab März in Hessen gegen Corona impfen lassen. Der Ansturm auf die Terminvergabe ist groß.

Videobeitrag Video zum Video Impftermine für weitere Gruppen [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

23. Februar: Schüler in der Corona-Pandemie. Der hr hat hessische Schüler während der Corona-Pandemie gefragt: Wie geht's Euch? Die Umfrageergebnisse zeigen: Schon vor dem zweiten Lockdown hat Homeschooling den Schülern zugesetzt. Nun scheinen einige an ihre Belastungsgrenze zu stoßen.

Bild © Imago Images

1. März: Endlich wieder Haare schneiden! Nach zweieinhalb Monaten Haar-Lockdown dürfen Hessens Friseure wieder ihre Salons öffnen. Schneiden, föhnen, legen und färben - viele Hessen haben sehnsüchtig darauf gewartet.

Friseurin Katja Emmel mit ihrer ersten Kundin nach dem Lockdown, Tamara Meschke. Bild © hessennewsTV

4. März: Lockdown verlängert, aber mit Ausnahmen. Buchhändler gehören zu den wenigen Unternehmen, die positiv auf die neuen Corona-Regeln reagieren. Nach einem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen. Grundsätzlich wird der Lockdown zunächst bis 28. März verlängert. Der Einzelhandel ist frustiert.

Videobeitrag Video zum Video Reaktionen zu Corona-Maßnahmen [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

8. März: Gratis-Schnelltests für alle in Hessen. Nun haben alle Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. In Arztpraxen, Apotheken und Testzentren können sich die Bürgerinnen und Bürger testen lassen. Apotheken kämpfen allerdings noch mit einigen Problemen.

Bild © hr

20. März: Querdenker-Demonstration in Kassel eskaliert. Wasserwerfer, Pfefferspray, Flaschenwürfe: In Kassel demonstrieren rund 20.000 Menschen gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Es kommt teils zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen sogenannten Querdenkern und Polizisten. Entgegen der Auflagen versammeln sich Tausende in der Innenstadt zu einem ebenfalls verbotenen Demonstrationszug. Die meisten halten sich nicht an die angeordnete Maskenpflicht.

Polizisten halten bei der Kundgebung in Kassel die Teilnehmer zurück. Bild © picture-alliance/dpa

29. März: Offenbach und Groß-Gerau führen wieder Ausgangssperren ein. Nächtliche Ausgangssperren gab es bereits im vergangenen Winter in Hessen. Die Stadt Offenbach und der Kreis Groß-Gerau greifen aufgrund von steigenden Infektionszahlen nun wieder zu dieser Corona-Schutzmaßnahme. Weitere Städte und Gemeinden folgen.

Polizei-Kontrolle während der Ausgangssperre. Bild © Imago Images

1. April: Ostergottesdienste mit dem Segen der Politik. An Ostern sind die Hessen noch ein gutes Stück weg von der Rückkehr zu einer Art Normalität in der Corona-Pandemie. Für Ostergottesdienste gelten Beschränkungen, die Zahl der Besucher in den Kirchen ist reglementiert. Die Friedensbewegung geht aber wieder auf die Straßen und demonstriert coronakonform für die Abrüstung.

6. April: Hausärzte impfen jetzt auch. In Hessen haben die ersten Hausärzte mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Jede Praxis erhält allerdings zunächst nur wenige Dosen. Ende April starten dann die Impfungen für die Prio-Gruppe 3. An der Reihe sind dann unter anderem Polizisten, Über-60-Jährige und kranke Menschen.

8. April: Die dritte Corona-Welle hat die Krankenhäuser erreicht. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Hessens Kliniken steigt wieder deutlich an. Lagen bei der zweiten Welle im Herbst und Winter noch überwiegend ältere Menschen auf den Intensivstationen, sind es es nun immer mehr Unter-60-Jährige, die behandelt werden müssen.

Bild © dpa

19. April: Hessen führt Corona-Testpflicht in Schulen ein. Nach den Osterferien gilt an Hessens Schulen erstmals eine Corona-Testpflicht. Zweimal pro Woche muss ein negativer Schnelltest nachgewiesen werden. An den Schulen wird er für die Schülerinnen und Schüler kostenlos angeboten. Zwei Tage später beginnen die Abiturprüfungen, die ohne größere Zwischenfälle bleiben.

Bild © Stadt Marburg (Patricia Grähling)

28. April: Hessischer Verfassungsschutz beobachtet Querdenker. Die sogenannte Querdenken-Bewegung ist bundesweit im Visier des Verfassungsschutzes. Auch das hessische Landesamt beobachtet radikale Teilnehmer von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.

Teilnehmer einer Querdenker-Demo in Frankfurt. Bild © dpa

3. Mai: Betriebsärzte beginnen mit Corona-Impfungen. Es soll die dritte Säule der Impfstrategie werden: Nach den Impfzentren und den Arztpraxen impfen schließlich auch die Betriebsärzte. In einem Pilotprojekt in vier Pharmaunternehmen - Merck, Sanofi-Aventis, B. Braun und Pharmaserv - geht es los. Noch fehlt es an Impfstoff, um die Betriebsärzte flächendeckend einzubeziehen.

Videobeitrag Video zum Video Pilotprojekt: Vier Unternehmen starten mit Impfungen [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

12. Mai: Es wird wieder gelockert. Das hessische Corona-Kabinett hat weitreichende Lockerungen in einem Stufenplan beschlossen: In Kreisen mit einer anhaltenden Inzidenz unter 100 können wieder Schulen, Restaurants oder Hotels unter Auflagen öffnen.

Bild © picture-alliance/dpa

1. Juni: Nordwest-Landebahn wieder in Betrieb. Nach mehr als einem Jahr Corona-Pause öffnet der Frankfurter Flughafen sein zweites Passagier-Terminal wieder. Zeitgleich nimmt der Betreiber Fraport auch die Landebahn Nordwest, die monatelang als Parkfläche für Flugzeuge genutzt worden war, wieder in Betrieb.

7. Juni: Impf-Priorisierung in Hessen wird aufgehoben. Die von der Bedürftigkeit abhängige Vergabe von Terminen für eine Corona-Impfung ist aufgehoben. Alle Menschen ab 16 Jahren, die in Hessen wohnen, können sich nun registrieren. Zehntausende haben diese Möglichkeit direkt genutzt. Bis zur ersten Injektion wird es allerdings dauern.

Bild © dpa

14. Juni: Digitaler Impfausweis in Hessen. Apotheken haben mit dem Ausstellen digitaler Corona-Impfnachweise begonnen. Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, können sich dort eine Bescheinigung mit einem QR-Code abholen. Später wird das auch in Impfzentren gehen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

17. Juni: Die Delta-Variante ist in Hessen angekommen. Auch in Hessen ist die zuerst in Indien nachgewiesene, gefährlichere Delta-Variante des Coronavirus auf dem Vormarsch. Eine Überschlagsrechnung zeigt, dass trotzdem kein Grund zur Besorgnis besteht.