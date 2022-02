Prügelei in Zug

Bei einer Corona-Kontrolle sind zwei Männer in einem Zug in Kassel in eine Prügelei geraten.

Weil ein 73-Jähriger am Montag keinen Nachweis vorlegte, wollte ein 24 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter den Mann aus dem Zug begleiten. Dieser widersetzte sich, woraufhin der 24-Jährige ihn geschlagen haben soll.