Die kleine Paula am Mittwoch im wieder eröffneten Frankfurter Zoo vor einer Glasscheibe der Pinguin-Anlage.

Die kleine Paula am Mittwoch im wieder eröffneten Frankfurter Zoo vor einer Glasscheibe der Pinguin-Anlage.

Endlich wieder Raubkatzen, Bären und andere Tiere beobachten: Nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie haben die meisten Zoos und Tierparks in Hessen wieder geöffnet. Der Frankfurter Zoo ist für Tage ausgebucht. Eine Übersicht.

Nach der Corona-Zwangspause kann sich der Frankfurter Zoo über großes Besucher-Interesse freuen. Zoo-Sprecherin Christine Kurrle sagte nach der Öffnung am Mittwoch: "Die Menschen haben mal wieder richtig Lust auf einen Zoo-Besuch und werden heute zusätzlich mit Sonnenschein belohnt."

Die begrenzten Tickets für Mittwoch seien innerhalb weniger Stunden vergriffen gewesen. "Auch in den nächsten Tagen sind wir ausgebucht“, sagte sie. Die Zahl der täglichen Gäste ist derzeit auf 750 beschränkt. Es dürfen auch nur maximal 250 Menschen gleichzeitig im Zoo unterwegs sein. Es gibt drei Zeitfenster für einen Besuch. Tickets und Besuchszeiten gibt’s auf der Internetseite des Zoos .

Hygienevorschriften und günstigere Tickets

Im Frankfurter Zoo gelten die gleichen Abstands- und Hygieneregeln wie in allen anderen öffentlichen Bereichen. Ein Mundschutz muss im Kassenbereich und in den Toiletten getragen werden.

Nicht alle Bereiche sind wieder offen: Die Tierhäuser bleiben geschlossen, außerdem der Streichelzoo und die Spielplätze. Geöffnet sind nur die Außenanlagen. Dafür ist aber auch der Eintritt reduziert worden. Das Ticket für einen Erwachsenen kostet nun beispielsweise fünf statt zwölf Euro.

Auch diese Zoos und Tierparks in Hessen sind wieder offen

Neben dem Frankfurter Zoo sind auch andere Tierparks und Zoos in Hessen wieder geöffnet. Ein Überblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Opel-Zoo Kronberg (Hochtaunus) ist bereits seit Montag wieder geöffnet. Doch auch hier gibt es Beschränkungen: Es dürfen sich nur 1.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Zeitfenster für einen Besuch sind nicht vorgeschrieben. Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr.

Im Gegensatz zum Frankfurter Zoo können Karten wie gewohnt an der Kasse gekauft werden. Eine Maskenpflicht besteht in der Kassenhalle, nicht aber auf dem Gelände. Führungen und Veranstaltungen finden nicht statt.

Der Wildpark Alte Fasanerie Hanau ist seit Dienstag wieder geöffnet. Wildparkleiter Christian Schaefer äußerte sich "überglücklich". Im Wildpark gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Um Gruppenansammlungen vorzubeugen, sind die Streichelgehege und Spielbereiche im Park vorerst abgesperrt. Eine Maskenpflicht besteht in allen Gebäuden, etwa auf den Toiletten und im Kassenbereich.

Der Wildpark Tiergarten Weilburg kann ebenfalls wieder besucht werden - allerdings unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften, wie der Park mitteilte. Besucher werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen. Getragen werden muss er im Kassen- und Wartebereich.

Besucher begrüßt der Wildpark Gersfeld (Fulda) seit Montag wieder. Allerdings auch dort mit Einschränkungen. So bleibt die Wildpark-Gaststätte geschlossen. Besucher sollten sich also einen Snack mitbringen. Auch Führungen finden derzeit noch nicht statt, heißt es auf der Interseite des Parks in der Rhön.

Ab Donnerstag öffnet auch der Wildpark Knüll in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) wieder. Gäste sind zu den üblichen Öffnungszeiten (9 bis 19 Uhr) willkommen. Eine Maskenpflicht besteht nicht, wie der Park im Internet schreibt. Es gelten die üblichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Der Park hat für den Einlass und beliebte Aufenthaltsorte die Wegeführung vereinfacht. Bereits am Eingang erhalten Besucher ausführliche Hinweise zum Verhalten und zum Besucherleitsystem. Spielplatz und Spielgeräte sind geöffnet, auch hier gelten die Abstandsregeln.

Weitere Tierparks in der Kurz-Übersicht: