Polizeibeamte schließen am 31.12.2021 den Eisernen Steg in Frankfurt.Damit sollen Menschenansammlungen auf engem Raum vermieden werden.

Polizeibeamte schließen am 31.12.2021 den Eisernen Steg in Frankfurt.Damit sollen Menschenansammlungen auf engem Raum vermieden werden. Bild © picture-alliance/dpa

Weniger Feuerwerk und kleinere Feiern: Der Jahreswechsel in Hessen ist überwiegend ruhig verlaufen. Die Polizei spricht von deutlich weniger Einsätzen als vor der Corona-Pandemie. Vor allem Brände beschäftigten Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht.

Audiobeitrag Audio Audioseite Silvester deutlich ruhiger als vor Corona [Audioseite] Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

2021 war durch die Corona-Pandemie bestimmt - Gründe zum Feiern gab es nur wenige. So sah es auch in der Silvesternacht in Hessen aus. In einer ersten Bilanz sprachen alle sieben hessischen Polizeipräsidien von eher wenigen Einsätzen.

Bis einschließlich Neujahr gilt in Hessen an großen öffentlichen Plätzen ein Böllerverbot. Wo genau das Verbot besteht, haben die jeweiligen Kommunen beschlossen. In Frankfurt durften zu Silvester etwa am Mainufer, in Alt-Sachsenhausen und dem Bahnhofviertel laut Allgemeinverfügung der Stadt keine Raketen und Böller abgefeuert werden.

170 Einsätze weniger als 2020

Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr gab es insgesamt 240 Einsätze. Die meisten Vorfälle seien kleinere Brände gewesen. "Diese Statistik entspricht einem eher niedrigen Niveau", sagte ein Sprecher. Die Silvesternacht sei sonst die "vermeintlich intensiveste Nacht für die Einsatzkräfte." Vor der Corona-Pandemie, zum Jahreswechsel 2020, habe man noch zu 410 Einsätzen ausrücken müssen.

"Außer Kleinigkeiten war nichts Gravierendes", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt am Samstag. Die Polizei sei vorwiegend zu Schlägereien gerufen worden - diese hätten sich aber bis zum Eintreffen in der Regel von selbst aufgelöst. In Sachsenhausen nahm die Polizei außerdem einen Mann fest, der mehrere E-Scooter stapelte und anzündete.

Große Verstöße gegen die geltenden Corona-Maßnahmen habe es nicht gegeben. Zwar hätten sich am Mainufer und der Innenstadt größere Menschenmengen gebildet, nach entsprechenden Hinweisen auf die Kontaktbeschränkungen hätten sich die Gruppen aber jeweils aufgelöst.

Messerstecherei in Osthessen

Von einer verhältnismäßig ruhigen Nacht berichteten auch die Polizeistellen aus anderen Landesteilen, etwa aus Kassel, Fulda und Gießen. Zu Verstößen gegen die bestehenden Corona-Regeln sei es nur vereinzelt gekommen. Die Polizei wurde vielerorts aufgerüstet, um die Corona-Beschränkungen zu überprüfen. "Besonderes Augenmerk wurde in der vergangenen Nacht auf die Einhaltung der jeweils geltenden Schutzmaßnahmen und das Feuerwerksverbot an publikumsträchtigen Orten im öffentlichen Raum gelegt", hieß es aus Wiesbaden.

Weitere Informationen Kontaktbeschränkungen in Hessen In Hessen gelten seit dem 28. Dezember verschärfte Corona-Regeln. Im öffentlichen Raum dürfen sich maximal zehn geimpfte oder genesene Personen treffen, Kinder bis 14 Jahren zählen nicht mit. Ungeimpfte dürfen sich nur im Kreis des eigenen Haushalts mit maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen - unabhängig davon, ob die Personen geimpft oder genesen sind. Clubs und Diskotheken dürfen nur einen Gastronomiebetrieb anbieten. Ende der weiteren Informationen

Es habe die für Silvester üblichen Einsätze wegen Ruhestörungen, Streitigkeiten und kleineren Bränden gegeben, berichtete das Polizeipräsidium in Offenbach. In Nidderau (Main-Kinzig) habe es einen Verletzten bei einer Messerstecherei gegeben. In einer Gaststätte in Bruchköbel (Main-Kinzig) musste die Polizei eine verbotene Tanzveranstaltung mit DJ auflösen. Ähnliches spielte sich in Hofheim (Main-Taunus) ab. Hier musste die Polizei bei einer verbotenen Tanzveranstaltung mit 90 Personen einschreiten.

Aber auch größere Brände beschäftigten Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht. In Bad Homburg brannte ein Reifenlager in einem mehrstöckigen Haus. In Hanau geriet eine Lagerhalle in Flammen, der Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune brannte in Bad Hersfeld. Verletzt wurde dabei niemand.

150 Feuerwehrleute im Einsatz Reifenlager in Bad Homburg abgebrannt In Bad Homburg ist ein Reifenlager in Flammen aufgegangen. 150 Feuerwehrleute bekämpften den Großbrand in der Silvesternacht. Auch in Hanau brannte es in einem Industriegebiet. Zum Artikel