Zwei Lokale in Raunheim (Groß-Gerau) haben gegen die geltenden Coronaregeln verstoßen.

Die Polizei geht zudem davon aus, dass in beiden Kneipen illegales Glückspiel betrieben wurde, wie die Beamten am Montag mitteilten. In beiden Lokalen hielten sich mehrere Menschen auf, in dem einen entdeckte die Polizei bei einer Kontrolle außerdem sechs Spielautomaten ohne gültige Prüfsiegel.