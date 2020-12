Gaststättenverband: Warten auf Hilfe und Existenzängste

Das besonders von Corona-Beschränkungen betroffene Gastgewerbe wartet nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga dringend auf eine schnelle Auszahlung der staatlichen Hilfen. 81 Prozent der hessischen Betriebe hätten die sogenannte Novemberhilfe beantragt, teilte der Dehoga Hessen am Montag in Wiesbaden mit und verwies auf eine Umfrage des Bundesverbandes. 64,8 Prozent hätten allerdings noch nicht einmal Abschlagszahlungen erhalten. "Verzweiflung und Existenzängste in Hotellerie und Gastronomie nehmen zu", hieß es. "Jeder Tag, der vergeht und an dem keine Hilfen fließen, ist ein Tag, an dem Schulden, laufende Kosten, Vertragsverpflichtungen wachsen. Die Last droht die Betriebe zu erdrücken", sagte Gerald Kink, Präsident des hessischen Gaststättenverbandes. 73 Prozent der knapp 600 befragten Betriebe in Hessen sehen sich demnach wegen der Umsatzverluste in ihrer Existenz bedroht.