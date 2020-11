Frankfurt plant XXL-Impfzentrum auf Messe-Gelände

In immer mehr Landkreisen und kreisfreien Städten wird klar, wo ihre Impfzentren entstehen sollen. Die Stadt Frankfurt hat nun bekannt gegeben, dass sie auf dem Gelände der Messe Frankfurt ein XXL-Impfzentrum einrichten will. In den nächsten Monaten sollen dort mindestens 60 Prozent der Einwohner von Hessens größter Stadt gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat der Planungsstab der Stadt Frankfurt am Freitag entschieden.

Auch die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Gießen haben bekannt gegeben, wo ihre Impfzentren entstehen: In Darmstadt-Dieburg sollen sie in Reinheim und in Pfungstadt liegen. Der Landkreis Gießen will das Obergeschoss des Einrichtungsmarkts Roller in der Heuchelheim anmieten. Dort stünden über 3.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.