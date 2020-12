Grundschule in Pilgerzell schließt bis Ende der Ferien

Die Florenbergschule in Pilgerzell (Fulda) bleibt bis nach den Weihnachtsferien geschlossen. Die Ergebnisse der Reihentestung seien Anlass für die Entscheidung, den Distanzunterricht in der Grundschule bis zum Ferienbeginn zu verlängern, teilte der Landkreis am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Aktuell sind 18 positive Fälle in der Schulgemeinde ermittelt worden, darunter drei Lehrkräfte. Sieben der 16 Klassen seien derzeit in Quarantäne. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Am Montag war entschieden worden, die Schule zunächst bis zum Ende der Woche, inklusive dem Freitag, zu schließen. Da sich die Zahl der Fälle seither erhöht hat, bleibt die Schule nun länger geschlossen.