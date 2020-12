Kurzarbeit an hessischen Staatstheatern vereinbart

Die Gewerkschaft Verdi hat mit dem Land Hessen einen Tarifvertrag zur möglichen Kurzarbeit in den drei Staatstheatern in Darmstadt, Wiesbaden und Kassel abgeschlossen. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte, wird das Nettogehalt im Fall von Kurzarbeit so aufgestockt, dass die Beschäftigten weiterhin mit dem Gehalt in bisheriger Höhe rechnen können. Der Tarifvertrag sei am Dienstag in Kraft getreten. Zudem werden auch betriebsbedingte Kündigungen während der Laufzeit bis 31. Dezember 2021 ausgeschlossen. Am Dienstag hatte das Kunst- und Kulturministerium mitgeteilt, dass die drei Staatstheater ihren Spielbetrieb pandemiebedingt bis zum 31. Januar 2021 aussetzen.