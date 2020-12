Wahl-Drive-in bei Frankfurter Kommunalwahl

Nach dem Coronatest und Weihnachtsmarkt als Dive-in, kommt nun wohl der Wahl-Drive-in. Wie die Frankfurter Rundschau am Dienstag in ihrer Onlineausgabe berichtet, kündigte das der Frankfurter Wahldezernent Jan Schneider (CDU) am Montag bei einer Sitzung des Rechtsauschusses an. Anlass ist die Kommunalwahl am 14. März, die in die Zeit der Corona-Pandemie hineinfällt. Die Möglichkeit des Wahl-Drive-ins soll es demnach für Frankfurter Wahlberechtigte am zentralen Wahlamt beim Bürgeramt in der Innenstadt geben. Dort sollen die Wahlberechtigten durch das Autofenster ihren Wahlzettel erhalten und diesen nach dem Ausfüllen in eine angebrachte Box werfen können.