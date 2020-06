Coronavirus: +++ 20 Hausbewohner in Kassel infiziert +++ Doppelt so viele Kunden in Geschäften erlaubt +++ 54 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle +++

Ticker Coronavirus: +++ 20 Hausbewohner in Kassel infiziert +++ Doppelt so viele Kunden in Geschäften erlaubt +++ 54 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle +++

In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Unser Ticker von Donnerstag, 18. Juni, zum Nachlesen.

Die wichtigsten Meldungen von Donnerstag, 18. Juni:

+++ 20 Bewohner eines Hauses in Kassel an Covid-19 erkrankt +++

19.29 Uhr: In einem Haus im Kasseler Stadtteil Bettenhausen sind 20 Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 erkrankt. Das teilte die Stadt Kassel am Donnerstagabend mit. Die Erkrankten seien ebenso wie direkte Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Es würden weitere Menschen getestet, Ergebnisse stehen noch aus.

Unter den Erkrankten seien auch zwei Grundschulkinder. Die Losseschule und der Hort blieben daher am Freitag geschlossen. Weitere Angaben machte die Stadt zunächst nicht und verwies auf eine Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), Gesundheitsdezernentin Ulrike Gote (Grüne) und dem Gesundheitsamt am Freitag um 11 Uhr.

+++ Gewerkschaft begrüßt Abschaffung von Sonntagsöffnung +++

16.50 Uhr: Die bisherige Möglichkeit für Geschäfte in Hessen, sonntags zwischen 13 und 18 Uhr zu öffnen, entfällt ab nächster Woche. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wertet das als Erfolg von Gewerkschaften und Kirchen. "Sozialminister Klose steht damit zu seinem Wort, die coronabedingten Angriffe auf den Arbeitsschutz der Beschäftigten wieder rückgängig zu machen", sagte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen.

In der Praxis sah der Lebensmitteleinzelhandel laut DGB weitestgehend davon ab, die Geschäfte an Sonntagen zu öffnen. In den letzten Wochen sei es dagegen vermehrt zu Öffnungen von Baumärkten und Möbelhäusern gekommen. "Mir erschließt sich nicht, warum man sonntags Wandschränke und Couchgarnituren unter dem Vorwand der Versorgungssicherheit verkaufen muss", sagte Rudolph. Die großen Händler hätten die bestehenden Regelungen aus reinen Profitinteressen "schamlos ausgenutzt", ohne an die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu denken.

+++ Krebsmedikament hat Corona-Patientin geholfen +++

16.00 Uhr: Ein Krebsmedikament könnte nach Angaben des Marburger Uniklinikums bei schweren Corona-Erkrankungen helfen. Ärzte des Uniklinikums haben das Krebsmedikament Ruxolitinib erstmals erfolgreich zur Heilung einer Patientin eingesetzt, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus an akutem Lungenversagen litt. Das berichtete die Uni Marburg auf ihrer Webseite.

Bei der Patientin handelt es sich demnach um eine 65-jährige Frau ohne Vorerkrankungen, die wegen fortschreitender Atemnot und Fieber eingeliefert wurde. Sie mussten künstlich beatmet werden. Nachdem ihr die Mediziner das Krebsmedikament gegeben hatten, verbesserte sich ihr Zustand schnell, so die Uni Marburg. In einer klinischen Studie soll nun weiter untersucht werden, ob das Medikament bei schweren Krankheitsverläufen Heilung bringen kann. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigte die Studie bereits.

+++ Umfrage: Corona-Pandemie sorgt für höhere Scheidungsrate +++

15.00 Uhr: Die Zahl der Scheidungen wird sich in Deutschland einer Umfrage zufolge wegen der Corona-Pandemie möglicherweise deutlich erhöhen. Eine am Donnerstag veröffentlichte Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey geht von einer Verfünffachung aus. 2,2 Prozent von 2.500 verheirateten Menschen gaben demnach an, während der Corona-Einschränkungen von Ende März bis Ende Mai die Entscheidung getroffen zu haben, sich scheiden zu lassen.

Betroffen sind demnach vor allem Paare im Alter zwischen 18 und 29 Jahren und Paare ohne Kinder. Nach Angaben von Civey handelt es sich um eine repräsentative Umfrage, die am 9. und 10. Juni online durchgeführt wurde. Spezielle Zahlen für Hessen liegen nicht vor.

Scheiden tut weh... Bild © Colourbox.de

+++ Corona-App: Rund acht Millionen Downloads bundesweit +++

14.55 Uhr: Rund acht Millionen Menschen in Deutschland haben die Corona-Warn-App heruntergeladen , wie unsere Kollegen von tagesschau.de berichten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Downloads mit 7,9 Millionen an. "Jede Nutzerin und jeder Nutzer der Corona-Warn-App leistet einen wichtigen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie", so das RKI.

Auch in Hessen findet die App Anklang, wie unsere Umfrage unter hessenschau.de-Usern ergibt. Demnach haben schon über 50 Prozent der Teilnehmer die App heruntergeladen.

Voting Haben Sie die Corona-App schon runtergeladen? Ja Nein Hat nicht funktioniert Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

14.30 Uhr: Eine Entscheidung über Spiele der Fußball-Bundesliga mit Zuschauern im Stadion ist noch nicht gefallen, wie Ministerpräsident Bouffier in Wiesbaden sagte. Es müsse ein bundesweit einheitliches Vorgehen in der Frage geben. Dazu sei ein Konzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) oder der Deutsche Fußball Liga (DFL) notwendig. Bis dahin gelte die Regelung, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, wegen der Corona-Pandemie noch bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben.

+++ Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten weiter +++

14.15 Uhr: Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wird allmählich wieder hochgefahren, bei der Maskenpflicht und weiteren Hygienevorgaben bleibt Hessen allerdings hart. Ministerpräsident Bouffier warnte bei der Video-Pressekonferenz am Donnerstag davor, zu früh die Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise zu lockern.

Es gebe keinen Anlass, die Grundlinie nicht weiter zu verfolgen, betonte der Regierungschef. Es bleibe beim hessischen Weg, besonnen vorzugehen.

+++ Lockerungen auch für Einzelhandel und Veranstaltungen +++

14.00 Uhr: Auch die coronabedingten Beschränkungen für den Einzelhandel und Veranstaltungen sollen gelockert werden. Ab Montag darf ein Kunde pro 10 statt wie bisher pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche eingelassen werden. Das bedeutet, dass sich doppelt so viele Kunden wie bislang in einem Geschäft aufhalten dürfen.

Es müssten aber weiterhin eine Alltagsmaske getragen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten werden, so Ministerpräsident Bouffier. Die bisherige Möglichkeit für Geschäfte, sonntags zwischen 13 und 18 Uhr zu öffnen, entfällt ab nächster Woche.

Außerdem müssen Veranstaltungen - wie Theatervorstellungen, Konzerte und Feste - mit bis zu 250 Teilnehmern nicht mehr extra genehmigt und überwacht werden. Voraussetzung bleibt aber ein Hygienekonzept. Bislang galt dafür eine Obergrenze von 100 Teilnehmern. Die neuen Regelungen gelten nach Angaben der Landesregierung zunächst bis zum 16. August.

Einen Überblick über alle Lockerungen ab Montag finden Sie hier.

Videobeitrag Video zum Video Weitere Lockerungen bei Corona-Regeln [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Buchmesse soll stattfinden, Volksfeste nicht +++

13.50 Uhr: Die Frankfurter Buchmesse soll auch nach dem Willen der Landesregierung im Oktober stattfinden. "Wir wollen die Buchmesse machen - mit einem intensiven Hygienekonzept", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Messen werden demnach nicht als Teil der Kategorie Großveranstaltungen betrachtet.

Für Großveranstaltungen wie Stadt-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste sowie Kirmes-Veranstaltungen sieht es dagegen schlecht aus. Die Hygieneregeln sind dort schwer umzusetzen, deshalb sollen solche Events noch mindestens bis Ende Oktober verboten bleiben. Das hatten Bund und Länder bereits am Mitwoch beschlossen.

Bouffier meinte, nur wenn man die Infektionsketten nachvollziehen könnte, wäre es eventuell möglich, manche Veranstaltungen durchzuführen.

+++ Bouffier: Lockerungen in Altenheimen +++

13.40 Uhr: In Hessen sind ab Montag neue Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen worden. "Die Besuchsregelung in Alten- und Pflegeheimen wird verändert", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier bei einer Video-Pressekonferenz. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen könnten künftig drei Mal in der Woche besucht werden, auch am Wochenende. Sie könnten sich auch außerhalb der Heime mit ihren Angehörigen treffen.

Es gehe darum, ältere Menschen zu schützen und ihnen dennoch soziale Kontakte zu ermöglichen, so Bouffier. Auch Seniorenbegegnungsstätten sollen wieder öffnen - bis zu 100 Personen seien erlaubt. Zuvor hatten die Grünen bereits angekündigt, dass bald mehr Besuch in Altenheimen erlaubt sein soll.

Diese Begrüßung im Alten- und Pflegeheim in Zeiten von Corona ist derzeit auch für Angehörige wieder möglich. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ Mehr Besuch in Alten- und Pflegeheimen ab Montag erlaubt +++

13.05 Uhr: Das Besuchsrecht in Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen soll gelockert werden. Das teilte Silvia Brünnel, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Senioren und Menschen mit Behinderung, mit. "Die erfreulich niedrigen Infektionszahlen für Hessen lassen Lockerungen des Besuchsrechts in Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu", sagte sie. Dieser Schritt sei von vielen lange herbeigesehnt worden. Konkret bedeutet das laut Brünnel:

Ab Montag, 22. Juni, können Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dreimal in der Woche besucht werden.

Menschen mit Behinderung, die stationär betreut werden, können jeden Tag eine Person empfangen.

+++ Auch Freibäder in Frankfurt öffnen +++

13.00 Uhr: Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Auch die Frankfurter Freibäder Riedbad und Nieder-Eschbach öffnen diesen Samstag wieder. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, können die Bäder zu regulären Öffnungszeiten besucht werden. Für die Reinigung und Desinfektion schließen beide Bäder allerdings täglich von 14 bis 15 Uhr. Besucher müssen aufgrund der Corona-Pandemie vorab online ein E-Ticket buchen oder kaufen. Das E-Ticket kann als Ausdruck oder als mobile Version auf dem Smartphone mitgebracht werden. Die Bedingungen für einen Besuch in Frankfurts Freibädern sind hier einzusehen .

+++ AquaMar in Marburg öffnet Ende Juni +++

11.55 Uhr: Im Freibad AquaMar in Marburg darf voraussichtlich ab Ende Juni wieder geplanscht werden. Die Stadt hat nach eigenen Angaben ein umfangreiches Hygiene- und Zugangskonzept erstellt. Die wichtigste Änderung für Besucher: Ein Freibad-Besuch ist künftig nur über eine vorherige Online-Reservierung und Registrierung möglich.

"Das Team um Bäder-Chef Rolf Klinge arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, den Betrieb möglichst schnell wieder aufnehmen zu können", sagte Stadträtin Kirsten Dinnebier. Aktuell werde das Online-Reservierungssystem aufgebaut, worüber Gäste einen Badbesuch buchen können. "Diese Reservierung ermöglicht es uns, die Anzahl der Besucher zu begrenzen und die vom Land Hessen vorgeschriebene Registrierung der Gäste zur Kontaktverfolgung zu sichern", sagte Dinnebier weiter.

Stadträtin Kirsten Dinnebier sowie Rolf Klinge, Leiter der städtischen Bäder, testen das Reservierungssystem. Bild © Patricia Grähling, Stadt Marburg

+++ Umfrage: Mehrheit geht von zweiter Corona-Welle aus +++

11.40 Uhr: Die Mehrheit der Hessen rechnet einer Umfrage zufolge mit einer zweiten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. Das sagten 63 Prozent der Befragten, wie aus der von der Krankenkasse AOK Hessen in Auftrag gegebenen repräsentativen Erhebung hervorgeht. 18 Prozent waren der Ansicht, dass es bei der ersten Welle bleiben wird.

Die erste Welle ist laut Umfrage für einen großen Teil der Menschen bereits so gut wie vorbei: Auf die Frage, ob sie das aktuelle Infektionsgeschehen für weitestgehend überstanden halten, antwortete mit 51 Prozent gut die Hälfte mit "Ja", 33 Prozent glaubten das dagegen nicht, wie die AOK am Donnerstag in Bad Homburg weiter berichtete.

+++ Landesregierung überträgt Pressekonferenz auf Facebook +++

11.30 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) werden wie bereits angekündigt um 13.30 Uhr über neue Regelungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren. Die Landesregierung übertragt die Pressekonferenz auf ihrer Facebook-Seite im Livestream.

Bei dem Termin sind auch Vertreter von Pflegeverbänden und sozialen Diensten dabei. Deshalb könnte es um Lockerungen für Pflegeheime gehen. Dort gibt es vor allem für Besucher starke Einschränkungen.

+++ Bouffier: Regulärer Schulbetrieb nach den Sommerferien geplant +++

11.10 Uhr: In Hessen sollen die Schulen nach den Sommerferien Mitte August wieder regulären Unterricht anbieten. Eine Garantie dafür könne es aber nicht geben, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag beim Besuch der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt. Schüler werden derzeit nur wechselweise in Gruppen und nicht in der ganzen Klasse unterrichtet.

"Wir sind sehr bemüht, nach den Sommerferien in den normalen Unterricht zurück zu kommen", sagte Bouffier. Dies stehe allerdings unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.

Die Grundschulen in Hessen bieten bereits ab Montag (22.6.) wieder regulären Unterricht an, wie vor Beginn der Corona-Pandemie an. Für die Kinder gilt dann kein Abstandsgebot mehr. Allerdings können die Eltern entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder den Unterrichtsstoff zuhause lernt. Die Sommerferien in Hessen beginnen am 6. Juli, der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 17. August.

Ministerpräsident Bouffier betritt einen Klassenraum der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Weniger Verkehr, weniger Unfälle +++

11.00 Uhr: Kommen wir nun einmal zu einer guten Nachricht: Die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten auf Hessens Straßen ist im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund ein Drittel zurückgegangen. Das berichtete das Statistische Landesamt am Donnerstag mit.

Von den 1.370 Verunglückten seien 19 Menschen getötet worden - trotz der geringeren Zahl an Unfällen sind das drei mehr als noch im selben Monat 2019. 310 Verkehrsteilnehmer (minus 11 Prozent) wurden im April 2020 schwer und 1.050 Menschen (minus 43 Prozent) leicht verletzt. Die staatlichen Vorgaben gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten in dem Monat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben erheblich eingeschränkt - und unter anderem für ungewöhnlich leere Straßen gesorgt.

10.50 Uhr: Die Corona-Pandemie wirkt sich am Frankfurter Flughafen auch auf bauliche Maßnahmen aus: Das Terminal 3 wird nicht wie geplant 2023 in Betrieb genommen, sondern frühestens 2024. Das teilte der Betreiber Fraport am Donnerstag mit. Neben dem dratischen Rückgang im Flugverkehr liege das auch an fehlendem Personal und Baumaterial.

Die Fraport hatte zuvor bereits angekündigt, mehrere tausend Jobs abzubauen. "So hart es auch ist, wir werden etwa 3.000 bis 4.000 Menschen weniger beschäftigen können", sagte Vorstandschef Stefan Schulte. Das seien die Perspektiven für die Jahre 2023 und 2024. Die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite sollen bald beginnen. Unseren kompletten Artikel dazu finden Sie hier.

So soll das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen einmal aussehen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Haben Sie die Corona-App schon runtergeladen? +++

Bild © picture-alliance/dpa

10.00 Uhr: Die neue Corona-Warn-App ist bereits mehrere Millionen Mal heruntergeladen worden. Allerdings läuft sie nur auf neueren Smartphones - Grüne und SPD im Bund fordern deshalb Nachbesserungen. An dieser Stelle will ich die Umfrage, die mein Kollege Mark Weidenfeller im Morgenticker gestartet hat, fortführen: Haben Sie die App auch schon?

Voting Haben Sie die Corona-App schon runtergeladen? Ja Nein Hat nicht funktioniert Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

+++ Umsatz der Reiseanbieter bricht um 23 Prozent ein +++

9.30 Uhr: Die Coronakrise setzt den deutschen Reiseanbietern besonders stark zu. Die Umsätze von Reisebüros und -veranstaltern sowie sonstigen Reservierungsdienstleistern brachen im 1. Quartal um rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Das berichtet tagesschau.de im Liveblog .

Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt:

Brasilien hat den zweiten Tag hintereinander mehr als 1.200 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert.

47 Prozent der Startups sehen ihre Existenz bedroht, wie eine aktuelle Umfrage ergibt.

In Neuseeland hat es einen weiteren Corona-Fall gegeben.

+++ Bouffier spricht vor Ort über Corona-Krise +++

7.19 Uhr: Wie kommen die Menschen in Hessen mit den Auswirkungen der Corona-Krise klar, welche Perspektiven sehen sie? Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will in den kommenden Wochen Einrichtungen und Organisationen besuchen, um zu sehen, wie diese durch die Corona-Krise gekommen sind. Auftakt seiner "EinBlick"-Tour ist an diesem Donnerstag um 9.30 Uhr die Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt (Groß-Gerau). Der Regierungschef will mit der Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülern über die Unterrichtssituation, das Lernen mit Distanz und das Home-Schooling sprechen.

Volker Bouffier geht auf "EinBlick"-Tour. Bild © picture-alliance/dpa

+++ 54 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle +++

7.01 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 54 gestiegen. Das meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand Donnerstag, 0 Uhr. Es gab zwei weitere Todesfälle, so dass die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Hessen bei 498 liegt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hessen insgesamt 10.440 Ansteckungen gezählt. Davon gelten etwa 9.600 (92 Prozent) als genesen.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die hessischen Kreise und kreisfreien Städte weiterhin deutlich von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Beim Erreichen dieser Marke drohen wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Den höchsten Wert weist der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit rund 10,8 Fällen auf. In Frankfurt liegt die Zahl bei 4,5. Eine Übersicht mit allen Kreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier.

6.40 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) werden am Donnerstag über neue Regelungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren. Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, werden beide um 13.30 Uhr ein Statement abgeben.

Bei dem Termin sind auch Vertreter von Pflegeverbänden und sozialen Diensten dabei. Deshalb könnte es um Lockerungen für Pflegeheime gehen. Dort gibt es vor allem für Besucher starke Einschränkungen. Alles Wissenswerte zu den Änderungen erfahren Sie wie immer bei hessenschau.de.

Sozialminister Klose (li.) und Ministerpräsident Bouffier. Bild © picture-alliance/dpa

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Abstand halten,

Hände regelmäßig und gründlich waschen (mind. 20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Im Verdachtsfall anrufen Das hessische Sozialministerium hat eine landesweite Hotline für Fragen rund um das Coronavirus geschaltet. Sie ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar: 0800/5554666.



Sollten Sie den Verdacht haben, dass Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, gehen Sie bitte nicht in die Praxis Ihres Hausarztes, sondern rufen Sie dort vorher an. So vermeiden Sie, möglicherweise andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Ende der weiteren Informationen