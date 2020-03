In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen: Selbstständige und Kleinunternehmer können ab sofort finanzielle Hilfen beantragen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 3.100 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

14.35 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist auf 3.100 gestiegen. Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, sind damit 157 Neuinfektionen dazugekommen. Die Zahl der Todesfälle, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, hat sich im Vergleich zum Sonntag um drei auf 14 erhöht.

14.21 Uhr: Während der Corona-Krise ist gegenseitige Hilfe wichtiger denn je. Um Hilfsangebote und Hilfsgesuche ab sofort besser miteinander zu koppeln, können sich Hilfesuchende und potenzielle Helfer ab sofort auf der Website "hessen-helfen.de" austauchen. Die gemeinsame Aktion von hessenschau, hr3 und YOU FM in Kooperation mit dem Land ist online. Schauen Sie rein.

+++ "Geringe Kooperationsbereitschaft" bei Corona-Testzentren +++

14.04 Uhr: Bei der Einrichtung von hessenweiten Testzentren für Corona-Verdachtsfälle stößt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wiederholt auf Probleme. Immer wieder seien Umzüge nötig, sagte Sprecher Karl Matthias Roth am Montag. Kaum eine Einrichtung sei noch an dem Ort, wo sie ursprünglich eröffnet worden sei. Das habe teils virologische Gründe, teils stoße man auf Bedenken wegen Ansteckungsgefahren.

"Wir haben eine nicht so hohe Kooperationsbereitschaft, wie wir uns gewünscht hätten", sagte Roth. Nachdem es zwischenzeitlich 16 Testzentren in Hessen gab, liege die Zahl aktuell bei 15. Pro Tag werden 1.200 Tests in den hessischen Zentren gemacht.

+++ R+V-Versicherung spürt Corona-Auswirkung +++

13.56 Uhr: Die in Wiesbaden sitzende R+V-Versicherung rechnet wegen der Corona-Krise mit einer spürbaren Eintrübung des Geschäfts. Wie Vorstandschef Norbert Rollinger am Montag in einer Telefonkonferenz unterstrich, könnten die erwarteten Ausfälle im Jahr 2020 noch nicht beziffert werden. Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre werde jedoch sicher empfindlich belastet. Zusätzlich zur um 20 Prozent gesunkenen Nachfrage werde vor allem die Beitragsfreistellung dem Umsatz erheblich schmälern, so Rollinger.

+++ Notfall-Kinderzuschlag ab April +++

13.24 Uhr: Familien mit geringem Einkommen sollen ab April einen "Notfall-Kinderzuschlag" von der Familienkasse erhalten. Wie die Bundesagentur für Arbeit Hessen mitteilt, werden Kindergeld und Kinderzuschlag dafür zusammengefasst. Den Notfall-Zuschlag in Höhe von 185 Euro pro Kind können Familien im Laufe des Aprils beantragen. Die neue Regelung gilt beispielsweise für Eltern, die wegen der Coronakrise Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld beziehen und deshalb nicht mehr für den Unterhalt der Familie aufkommen können. Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit .

+++ Frankfurt wirbt mit Rap-Video fürs Daheimbleiben +++

13.13 Uhr: Die Stadt Frankfurt hat sich am Montag mit einem Rap-Video an den jüngeren Teil der Bevölkerung gewandt und mit freshen Rhymes für das Einhalten der Corona-Verhaltensregeln geworben. "Wer zuhause bleibt, handelt verantwortungsbewusst. Das ist cool", fasste Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) zusammen. Den Aufruf in Ton und Bild sehen Sie an dieser Stelle:

+++ Lokale Geschäfte mit Gutscheinen unterstützen +++

13.00 Uhr: Um kleine Cafés, Kinos, Friseure oder Restaurants finanziell zu unterstützen, haben zwei Frankfurter die Online-Plattform Hilfe Lokal gegründet. Dort können Geschäfte, die wegen der Coronakrise in eine finanzielle Notlage geraten, Gutscheine zum Verkauf anbieten. Die Kunden können die Gutscheine dann nach der Wiedereröffnung einlösen oder verfallen lassen, wenn sie das Geld spenden wollen. Auch Theater und Museen können mitmachen.

Geschlossene Buchhandlung in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Finanzexperte gibt Tipps für den Soforthilfe-Antrag +++

12.44 Uhr: Ab diesem Montag können Unternehmer in Hessen, die von der Corona-Krise betroffen sind, Soforthilfe beantragen. Um den Antrag online zügig einzureichen, rät Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, neben den notwendigen Unterlagen - Adresse, Steuer-ID, Kontonummer und Gewerbe-Registrierungsnummer - auch Eckdaten bereit zu legen. "Als Beispiel: Ihr Umsatz im März 2019 betrug 20.000 Euro. Im März 2020 liegt er nun bei 1.000 Euro. Das sind einfache Dinge, die belegen, warum Sie finanzielle Unterstützung brauchen", erklärte Tenhagen am Montag im Coronaupdate des hr. Sein Rat daher: "Schreiben Sie keinen Roman, sondern einfach und prägnant, warum Sie die Hilfe benötigen."

+++ 81-Jähriger in Fulda gestorben +++

12.28 Uhr: Der Landkreis Fulda verzeichnet seinen ersten Corona-Todesfall. Wie der Kreis am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, der am Samstag im Krankenhaus starb. Er sei zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit gibt es in Hessen 13 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

+++ 2.000 Mundschutzmasken für das Klinikum Hanau +++

12.23 Uhr: Das Klinikum Hanau hat auf einen Schlag 2.000 neue Mundschutzmasken erhalten. Nagelstudio-Besitzer Hung Phan spendete die Masken, wie das Forum Hanau, in dem Phan einen Laden besitzt, am Montag berichtete. Er benutze sie eigentlich zum Schutz vor Staub, brauche sie aufgrund der Schließung seines Studios momentan aber nicht. "In Zeiten, in denen Krankenhäuser notgedrungen Masken zu Wucherpreisen kaufen müssen, ist eine solche Spende wie die von Hung Phan besonders wertvoll – und ein wichtiges Signal", so Klinikum-Geschäftsführer Volkmar Bölke.

+++ Evangelische Kirche lädt zu Online-Gesprächen ein +++

12.16 Uhr: Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) lädt Mitarbeiter, Mitglieder und Interessierte zu zwei Online-Gesprächen über Leben und Glauben in der Coronakrise ein. "Es wird überall viel Gutes organisiert und vieles neu oder anders aufgesetzt und ausprobiert", schreibt der Leiter der Ehrenamtsakademie, Steffen Bauer, in der Einladung. "Gleichzeitig werden Fragen drängender. Was macht dieses Geschehen, diese Zeit mit uns persönlich, mit unserer Gesellschaft, mit unserem Glauben, mit unserer Art, Kirche zu sein?" Die Gespräche darüber finden am Freitag, 3. April, von 16 bis 17 Uhr und am Montag, 6. April, von 19 bis 20 Uhr als Webinar statt.

+++ Industriepark Höchst stellt Desinfektionsmittel her +++

12.10 Uhr: Der Betreiber des Industrieparks Höchst stellt in der Corona-Krise weiter Desinfektionsmittel für Kliniken her. Die Produktion von rund 400 Litern am Tag für Krankenhäuser in der Umgebung werde diese Woche fortgesetzt, sagte ein Sprecher von Infraserv Höchst. Allerdings seien Rohstoffe dafür knapp, was die Herstellung beschränke. Eine Ausweitung der Produktion sei daher zunächst nicht geplant.

+++ Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen +++

12.04 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat auf seiner Website Informationen über das Coronavirus in verschiedenen Sprachen hochgeladen. Die Liste wurde mehrmals ergänzt. Aktuell finden sich dort Informationen auf Englisch , Französisch , Arabisch , Türkisch , Kurdisch (Sorani) , Polnisch , Russisch , Rumänisch , Bulgarisch , Somali , Tigrinya , Amharisch und Dari .

+++ FAQ zu Corona-Tests +++

11.40 Uhr: Hessen will mehr Menschen auf das Coronavirus testen - je früher, desto besser. Doch wie sieht das in der Praxis eigentlich aus? Unsere User haben auf Facebook viele Fragen zum Thema gestellt. Wir haben die dringendsten in einem FAQ beantwortet.

+++ "Der Rheingau ist das neue Ischgl" +++

11.33 Uhr: Als "neues Ischgl" - österreichischer Skiort und einer der ersten Corona-Hotspots - bezeichnete eine Mitarbeiterin aus dem Rüdesheimer Rathaus die Situation, die sich am Wochenende im Rheingau abspielte. Tausende Besucher kamen nach Angaben der Städte trotz der geltenden Corona-Auflagen, teilweise von weit her angefahren. Eltville und Geisenheim haben deshalb bereits reagiert und Parkplätze gesperrt, in Rüdesheim könnten am kommenden Wochenende Straßensperren folgen. Gemeinsamer Appell: Bleiben Sie nächstes Wochenende zuhause.

+++ Krisen-Hotline von Kasseler Psychologiestudenten +++

11.10 Uhr: Einsamkeit, Frustration, Ängste – zum Umgang mit diesen in der Corona-Krise vermehrt auftretenden Problemen wollen Psychologiestudierende der Universität ab Dienstag, 31. März, telefonische Beratungen anbieten. Das Sorgen-Telefon soll zunächst für sechs Wochen und von montags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0561/8042882 erreichbar sein.

Die Telefonseelsorger seien Studierende des Studiengangs "Klinische Psychologie und Psychotherapie" und für Beratungen von Menschen mit seelischen Nöten gut ausgebildet, wie die Universität am Montag mitteilte. Sie würden zudem zusätzlich für die Aufgabe geschult. Mit der Initiative solle auch das Bürgertelefon der Stadt entlastet werden, das derzeit stark von besorgten Menschen frequentiert werde, sagte Initiatorin Heidi Möller, Leiterin des Fachgebietes Theorie und Methodik der Beratung am Institut für Psychologie. Bei der Aktion arbeite man eng mit der Kasseler Gesundheitsdezernentin Ulrike Gote (Grüne) zusammen.

+++ Finanztip-Chefredakteur: "Stoppen Sie alles, was Sie können" +++

11.03 Uhr: Zum Monatsende sind auch während der Corona-Pandemie die monatlichen Kosten fällig. Darunter fallen nun auch Leistungen, die nicht in Anspruch genommen werden können - wie das Fitnessstudio oder der Sportverein. Menschen, die aufgrund der Krise unter Liquiditätsproblemen leiden, rät Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, am Montag im Coronaupdate des hr dazu, noch vor Monatsende die Zahlungen einzustellen. "Alles, was Sie noch verhindern können, sollten Sie angehen", sagte Tenhagen. "Stoppen Sie alles, was Sie können und nicht brauchen - was Sie aber sonst in Schwierigkeiten bringen könnte." Zum Monatsanfang sei das schon deutlicher schwieriger. Zudem rät Tenhagen bei finanziellen Engpässen: "Sie sollten die Verträge kündigen oder den Beitrag für mehrere Monate freistellen."

+++ Online-Antrag auf Soforthilfe freigeschaltet +++

10.20 Uhr: Kleinunternehmen, Selbstständige und Freiberufler mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wegen der Coronakrise können ab sofort Anträge auf staatliche Soforthilfe stellen. Die schwarz-grüne Regierung rechnet damit, dass sich weit über 200.000 Unternehmer melden. Die staatlichen Gelder seien nicht zweckgebunden, müssten aber mit der Coronakrise zu tun haben und zum Vermeiden einer finanziellen Schieflage verwendet werden, hatte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erklärt. Sie müssen nicht zurückgezahlt werden. Der Antrag läuft über die Website des Regierungspräsidiums Kassel, eine Anleitung und ein FAQ sind bereits seit Sonntag online.

Für den Fall, dass Sie den Link - wie wir - auf der Website nicht finden konnten: Er ist bisher ausschließlich in den PDF-Dokumenten hinterlegt. Hier geht es direkt zum Antrag. Der Server ist allerdings derzeit stark überlastet.

+++ Fresenius verschiebt Hauptversammlung +++

9.45 Uhr: Der Gesundheitskonzern Fresenius verschiebt wegen der Coronakrise seine Hauptversammlung. Das für den 20. Mai geplante Aktionärstreffen werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte das Dax-Unternehmen am Montag in Bad Homburg mit. Ein neuer Termin werde bekannt gegeben, sobald eine verlässliche Planung möglich sei. Damit verschiebe sich auch die Auszahlung der Dividende.

+++ Main-Kinzig-Kreis startet Märchen-Reihe für Kinder +++

8.40 Uhr: Am Montag startet eine Sendereihe mit Märchen der Brüder Grimm, die der Main-Kinzig-Kreis produziert hat. Ab 15 Uhr wird die erste Folge auf mkk.de und auf der Facebookseite des Main-Kinzig-Kreises zu sehen sein. Der Kreis wolle Familien in Zeiten der Coronakrise eine regelmäßige Unterhaltung bieten, sagte Landrat Thorsten Stolz (SPD). "Dabei stärken wir gleichzeitig das Bewusstsein für die Brüder Grimm in der Region und ihre Märchen." Die Brüder Grimm sind eng mit dem Main-Kinzig-Kreis verbunden: In Hanau und Steinau kann man auf den Spuren der Märchensammler wandeln.

Das Brüder-Grimm-Denkmal in Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Erste Corona-Klagen vor hessischen Gerichten +++

8.17 Uhr: Vor hessischen Gerichten gibt es die ersten Klagen im Zusammenhang mit der Coronakrise. Sowohl Firmen als auch Privatpersonen haben bereits juristische Schritte eingeleitet, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei verschiedenen Verwaltungsgerichten zeigt. Die Klagen gehen allerdings in völlig unterschiedliche Richtungen: Manche richten sich gegen Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus, andere gegen die Schließung von Geschäften und Unternehmen. Ein Aktionär will außerdem wegen des Coronavirus mit einer Klage die Hauptversammlung einer Bank verhindern.

Auch in den hessischen Gerichten dreht sich momentan vieles um die Coronakrise. Bild © Colourbox.de

