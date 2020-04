In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 5.815 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ 5.815 Infizierte in Hessen, 120 Tote +++

14.13 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen ist am Samstag auf 5.815 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium mit. Damit sind es 138 Fälle bzw. 2,4 Prozent mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 8 auf nun 120. Die meisten Corona-Infizierten meldet nach wie vor die Stadt Frankfurt (796), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis und dem Schwalm-Eder-Kreis (jeweils 328), dem Landkreis Offenbach (314) und dem Landkreis Groß-Gerau (300). Die meisten Todesfälle meldet der Odenwaldkreis (22), gefolgt vom Schwalm-Eder-Kreis (16). Wegen des langen Osterwochenendes könnte es bei den Meldungen der einzelnen Städte und Kreise an das Sozialministerium jedoch zu Verzögerungen kommen. Dies war auch an den vergangenen Wochenenden der Fall. Alle Zahlen finden Sie in unserer Karte.

+++ Ferienflieger beendet Rückholaktion +++

10.30 Uhr: Auf dem Frankfurter Fughafen ist am Freitagabend der vorerst letzte Rückholflug von Condor im Auftrag des Auswärtigen Amts gelandet. Die Maschine kam nach Angaben des Unternehmens aus Bangkok in Thailand, via Dacca in Bangladesch. Der Ferienflieger hat seit 16. März damit knapp 78.000 Reisende, drei Hunde und drei Katzen an Bord von fast 400 Flügen aus fünf Kontinenten, 34 Ländern und 48 Destinationen zurück nach Deutschland gebracht. Condor will sich nun auf Frachtflüge und Sonderflüge für Erntehelfer fokussieren, um die medizinische und auch die Gütergrundversorgung in Deutschland sicherzustellen.

+++ Polizei kontrolliert auch an Ostern +++

9.50 Uhr: Die Polizei will weiterhin kontrollieren, ob sich die Menschen am Osterwochenende an die Corona-Kontaktregeln halten. Natürlich habe man ein Auge darauf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Frankfurt am Samstag. Im Bereich des Polizeipräsidiums Kassel etwa sind mehr Beamte im Einsatz als sonst. Die Streifen sollen der Behörde zufolge beliebte Orte wie etwa Parks anfahren.

+++ Corona-Update zum Hören +++

7.15 Uhr: Die Stadt Frankfurt bittet Unternehmen, die über private Bestände an Schutzkleidung und Schutzkitteln verfügen, diese zur Verfügung zu stellen. Masken und Desinfektionsmittel könne man mittlerweile beschaffen. Benötigt wird nach Angaben der Stadt flüssigkeitsdichte Schutzkleidung der Kategorie III, entweder vom Typ 4+5+6, oder alternativ vom Typ 3+4+5. Zudem werden Einmalpflegekittel gesucht, die unsteril aber blut- und virendicht sind. Wer helfen kann, kann sich nach Ostern werktags zwischen 8 und 15 Uhr unter Telefon 069-212 724204 bei der Stadt Frankfurt melden.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Abstand halten,

Hände regelmäßig und gründlich waschen (mind. 20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen