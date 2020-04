In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 7.147 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

19.15 Uhr: Viele gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen in Hessen sind wegen der Corona-Beschränkungen in akuter Finanznot. Die Landesregierung hat daher ein millionenschweres Soforthilfeprogramm angekündigt. Einzelheiten zum Start des Programms will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag bei einer digitalen Pressekonferenz erläutern. Die Hilfe ist für Sportvereine, Kulturvereine und -initiativen und alle anderen Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement gedacht, die nicht von der öffentlichen Hand getragen werden.

19.09 Uhr: In einem katholischen Alten- und Pflegeheim haben sich sind am Wochenende 18 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang zeigten die Betroffenen aber keine Krankheitssymptome, teilte die Stadt Darmstadt am Sonntag mit. Außerdem sei das Virus bei vier Mitarbeitenden nachgewiesen worden. Diese befänden sich in häuslicher Isolierung. Bereits zuvor hatte es einzelne Covid-19-Fälle in dem Heim gegeben. Eine 85-jährige betroffene Bewohnerin, die sich mt Vorerkrankungen bereits im Krankenhaus befand, war am Freitag verstorben.

+++ Gewerkschaft kritisiert Öffnung großer Läden +++

18.50 Uhr: Der Landesverband der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Entscheidung der Landesregierung kritisiert, die Erlaubnis zur Wiedereröffnung auch auf größere Einzelhandelsgeschäfte auszudehnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verknappen. Bernhard Schiederig, Fachbereichsleiter Handel der ver.di in Hessen kritisierte, dass die Landesregierung damit den Protesten der Industrie nachgegeben und die Pandemie-Bekämpfung hintenan gestellt hätte. "Ganz besonders spannend dürfte es werden, wer die Einhaltung der Hygienevorgaben gerade in Einkaufszentren kontrollieren wird", so Schiederig.

+++ Kaum Verstöße gegen Kontaktverbot +++

16.03 Uhr: Trotz vielerorts frühlingshafter Temperaturen hat die Polizei an diesem Wochenende keine größeren Verstöße gegen das Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Pandemie gemeldet. "Hier und da gibt es immer mal wieder eine Meldung, aber nichts Gravierendes", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei.

Auch weitere Polizeidienststellen im Land zeigten sich zufrieden mit dem Verhalten der Menschen. In Kassel und Wiesbaden gab es am Samstag keine Meldungen, auch am Sonntag berichteten die Polizeistellen zunächst kaum von auffälligen Vorfällen wegen. Die Beamten seien mit Sonderkontrollen verstärkt unter anderem im Rheingau unterwegs gewesen. Lediglich in Fulda löste die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine private Feier auf und schickte zwei Gäste nach Hause.

14.15 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist auf 7.147 gestiegen - 164 mehr als noch am Samstag. Die Zahl der corona-bedingten Todesfälle stieg um 17 auf nunmehr 231.

Die meisten Corona-Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1052), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (478), dem Schwalm-Eder-Kreis (422) und dem Landkreis Offenbach (395). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (36) gemeldet.

+++ Kein Rückgang bei Organspenden +++

13.20 Uhr: Während in Italien, Spanien oder den USA wegen der Corona-Pandemie weniger Organe transplantiert werden, müssen schwer kranke Menschen in Deutschland derzeit nicht länger auf ein lebensrettendes Organ warten. Zu dieser Einschätzung kommt die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit Sitz in Frankfurt. Die Zahl der Organspenden im März dieses Jahres sei etwa so hoch wie im vorherigen Jahr gewesen.

Trotz der zusätzlichen Belastung der Krankenhäuser würden Organspender in Deutschland weiterhin gemeldet und Organe transplantiert, betonte der medizinische Vorstand der Stiftung, Axel Rahmel. Die Sorge, dass die Organspende vernachlässigt werde, weil die Kliniken mit beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten überlastet seien, sei in Deutschland unberechtigt.

Einschränkungen gebe es allerdings bei den Lebendspenden, bei denen ein Angehöriger zum Beispiel eine seiner Nieren oder einen Teil seiner Leber spendet. "Diese Transplantationen kann man verschieben und so die Lebendspender schützen", sagte Rahmel. Mit der Aufnahme in ein Krankenhaus seien sie einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt.

+++ Bündnis fordert Mieterschutz-Fonds +++

11.33 Uhr: Ein bundesweites Bündnis aus 40 Organisationen, Vereinen, Initiativen und Gewerkschaften setzt sich für einen Fonds für in Not geratene Mieter ein. Das Bündnis kritisiert, dass Mieter zwischen April und Juni bei Zahlungsrückständen zwar vor Kündigungen geschützt sind - trotzdem müssten sie die ausstehenden Mieten aber samt Zinsen zurückzahlen. Andernfalls drohe doch noch eine Kündigung.

Die Stundung von Mietrückständen sei keine Lösung, heißt es deshalb beim Bündnis Mietenwahnsinn Hessen. "Wer schon vor der Pandemie die horrenden Mieten gerade so schultern konnte, hat dafür keine Rücklagen. Wer jetzt in Kurzarbeit nur noch 60 Prozent des Einkommens hat oder arbeitslos wird, kann später keine Mietrückstände abstottern." Der geforderte Fonds solle deshalb Mietausfälle als Zuschuss oder zinsloses Darlehen übernehmen und Geld direkt an den Vermieter auszahlen. So entstünden erst gar keine Kündigungsgründe.

+++ Polizei löst Party in Fulda auf +++

10.32 Uhr: Die Polizei hat in der Nacht in Fulda gleich zwei Mal eine private Feier aufgelöst und zwei Gäste nach Hause geschickt. Nachbarn hatten sich über laute Musik aus einer Wohnung beschwert, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Gegen 23 Uhr trafen die Beamten insgesamt vier Personen an, zwei Besucher wurden der Wohnung verwiesen. Kurze Zeit später riefen Anwohner erneut wegen zu lauter Musik die Polizei. Zusammen mit dem Gesundheitsamt habe man die zwei Besucher dann erneut nach Hause geschickt, erklärte die Polizei. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und laut Polizei mit etwa 250 Euro Bußgeld rechnen.

+++ Diakonieverband warnt vor Spätfolgen bei Nicht-Behandlung schwerer Krankheiten +++

8.36 Uhr: Trotz der Coronavirus-Pandemie sollten Patienten mit anderen schweren Erkrankungen nicht auf Behandlungen verzichten. Ansonsten drohten Betroffenen wie Krebs-, Schlaganfall- und Herzpatienten oder psychisch Kranken Spätfolgen, warnt Claudia Fremder vom Vorstand der Stiftung des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes in Marburg. Patienten scheuten Krankenhäuser etwa aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus oder weil sie das Gefühl hätten, es gebe dort keinen Platz für sie.

"Es ist ganz wichtig zu wissen: Es ist Platz in den Krankenhäusern und es ist das Personal da", sagte Fremder. Wegen der Pandemie seien verschiebbare Eingriffe und Therapien ausgesetzt und Kapazitäten frei geworden. "Wir haben den Eindruck, dass bei vielen Patienten nicht präsent ist, dass andere Krankheiten natürlich weiterbehandelt werden", so die Medizinerin. Das gelte auch für Sucht- und psychische Erkrankungen.

+++ Weniger Fluglärm: "Ein zweischneidiges Schwert" +++

8.08 Uhr: Wenn Sie in der Rhein-Main-Region wohnen, ist es Ihnen vermutlich schon aufgefallen: Es ist ungewöhnlich ruhig am Himmel. Denn die Streichung vieler Flüge am Frankfurter Flughafen bedeutet auch deutlich weniger Fluglärm. Laut Thomas Jühe (SPD), dem Bürgermeister der Stadt Raunheim, war es zuletzt so ruhig, als die Aschewolke des isländischen Vulkans - mit dem unaussprechlichen Namen Eyjafjallajökull - den Flugverkehr lahmgelegt hatte.

Damals, als klar war, dass es sich nur um eine wenige Tage dauernde Pause im europäischen Flugverkehr handelt, habe die Freude bei den Einwohnern überwogen, erinnert sich Jühe. Nun, da schon seit Wochen der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen drastisch zusammengestrichen sei, sei das ganz anders. "Das ist ein zweischneidiges Schwert - der Flughafen ist als großer Arbeitgeber für die ganze Region von Bedeutung." Viele Einwohner seien von Kurzarbeit betroffen.

+++ Auch größere Geschäfte dürfen unter Auflagen öffnen +++

7.36 Uhr: Im Zuge der Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen dürfen in Hessen ab Montag auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Samstagabend mit. "Angesichts der Tatsache, dass sich die Mehrzahl der Nachbarländer für diesen Weg entschieden hat, wird Hessen auch größeren Einzelhändlern unter strengen Bedingungen die Öffnung erlauben", heißt es in der Mitteilung. Die Abtrennung der Verkaufsfläche müsse "unmissverständlich und klar" für die Kunden sein.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen dürfen - für Buchläden, Fahrradgeschäfte und Autohäuser war keine Obergrenze vorgesehen. Für alle Geschäfte gilt aber: Maximal ein Kunde je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf den Laden betreten. Außerdem muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern überall eingehalten werden.

MELDUNGEN VON SAMSTAG, 18. APRIL

+++ Klose für Fortsetzung der Krankschreibung am Telefon +++

22.12 Uhr: Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat sich der Kritik am Stopp der telefonischen Krankschreibungen bei Atemwegsbeschwerden angeschlossen. "Die Kassenärztliche Vereinigung hat diese Entscheidung scharf kritisiert. Dieser Kritik stimme ich ausdrücklich zu", schrieb der Grünen-Politiker in einem am Samstag veröffentlichten Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Entscheidung gehe in eine falsche Richtung und gefährde die positive Entwicklung, die in der laufenden SARS-CoV-2-Pandemie erreicht werden konnte, so Klose.

+++ Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung aktualisiert +++

21:51 Uhr: Mit der vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus erlaubt es das Land Hessen ab Montag einigen Geschäften, aber auch Bibliotheken und Archiven, wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen. Um den örtlichen Behörden die Anwendung zu erleichtern, haben Wirtschafts- und Sozialministerium ihre Auslegungshinweise aktualisiert. Diese finden sich auf der Website des hessischen Wirtschaftsministeriums .

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) warnten gleichzeitig davor, Wiedereröffnungen mit weniger Gefahr des Virus gleichzusetzen: "Die Lockerung der Einschränkungen heißt nicht, dass die Bedrohung durch das Virus vorbei ist – im Gegenteil: Wenn wir jetzt leichtsinnig werden, gefährden wir unsere gemeinsamen Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie, die nur durch die Kontaktverbote und drastischen Maßnahmen erreicht werden konnten."

+++ Zahl der Infizierten steigt auf 6.983, die der Toten auf 214 +++

14.25 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 6.983 gestiegen. Das gab das hessische Sozialministerium am Samstag bekannt. Dies bedeutet einen Anstieg von 160 Fällen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um sieben auf 214.

Die meisten Corona-Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1022), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (451), dem Schwalm-Eder-Kreis (415) und dem Landkreis Offenbach (383). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (34) gemeldet.

+++ Studierende sollen Zuschuss von 200 Euro bekommen +++

10:50 Uhr: Das Land Hessen hat gemeinsam mit den fünf Studierendenwerken im Land schnelle Hilfen für in Not geratene Studenten angekündigt. Kurzfristig stünden 250.000 Euro für die Nothilfefonds der Werke bereit, teilte das Wissenschaftsministerium am Samstag mit. Damit sollen Studierende, die ihren Lebensunterhalt über eine Nebentätigkeit finanziert haben, unterstützt werden.

Die Studierenden sollen demnach einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 200 Euro bekommen. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. "In der aktuellen Krise fallen viele typische Jobs für Studierende weg, etwa das Kellnern in Cafés und Bars", erklärte Ministerin Angela Dorn (Grüne). "Mir ist bewusst, dass mit 200 Euro keine großen Sprünge möglich sind." Da aber noch keine bundesweite Lösung für solche Notlagen vorläge, sei es jetzt darum gegangen, schnelle Hilfen zu ermöglichen.

Ergänzung vom 19.04.: Für die Auszahlung der Soforthilfe sind nach Aussagen des Wissenschaftsministeriums die hessischen Studenten- und Studierendenwerke verantwortlich. "Das Geld wird den Studierendenwerken anteilig für die von ihnen betreuten Studierenden rasch zur Verfügung gestellt. Anträge können ab Mitte nächster Woche gestellt werden. Die Vergabekriterien können auf der Homepage des für die eigene Hochschule zuständigen Studierendenwerkes eingesehen werden."

+++ Polizei zu Kontaktverbot: bisher keine größeren Verstöße +++

10:30 Uhr: Gegen das weitgehende Kontaktverbot zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 erwarten die Polizeipräsidien in Hessen am Samstag weiter keine größeren Verstöße. "Im Großen und Ganzen lief es bisher gut", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Nach Meinung der Beamten hatten sich am Freitagabend allerdings zuviele Menschen am Friedberger Platz aufgehalten. Der Platz wurde geräumt.

In Fulda sprach ein Polizeisprecher von einer durchweg "völlig entspannten" Situation. "Es gibt ganz, ganz wenig problematische Sachen." In Wiesbaden meldete die Polizei nach Angaben eines Sprechers bisher lediglich wenige Verstöße. "Ansonsten ist alles noch sehr ruhig", sagte der Sprecher. Ein Beamter aus Darmstadt betonte, dass es vor allem auf das Wetter ankomme.

+++ Benefizkonzert: Milky Chance mit Weltstars im Stream +++

7.45 Uhr: Die Kasseler Band Milky Chance wird am Samstagabend bei einem internationalen Corona-Benefizkonzert im Netz mitwirken. In einem mehrstündigen Livestream in den sozialen Medien, wie YouTube oder Twitter , bringt Lady Gaga Künstler aus aller Welt zusammen. Das Motto "One World: Together at Home" . Angekündigt haben sich neben Milky Chance große Namen wie die Rolling Stones, Taylor Swift, Alicia Keys, Jennifer Lopez oder Paul McCartney. Die Spenden sollen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fließen.

Nervös mache sie das nicht, sagte Milky-Chance-Sänger Clemens Rehbein. "Aufgeregt vielleicht, und vorfreudig, aber nicht hibbelig. Es ist cool für uns, dabei zu sein." Die Band beteiligt sich mit einem Livestream aus dem Homestudio in Kassel an dem Konzert, das von der Entwicklungsorganisation Global Citizen veranstaltet wird.

+++ Wochenende steht erneut im Zeichen von Abstandsregeln +++

7.30 Uhr: Joggingrunde im Park oder Spaziergang am Mainufer - all das ist auch an diesem Wochenende wieder mit Auflagen verbunden. Wie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie dürfen - von Familien in häuslicher Gemeinschaft abgesehen - nur jeweils zwei Menschen zusammen unterwegs sein. Die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern gelten weiterhin nicht nur in Geschäften, sondern auch auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten. Spiel- und Sportplätze bleiben gesperrt. Das warme Frühlingswetter dürfte die Geduld der Hessen erneut auf die Probe stellen. Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt wollen wie in den vergangenen Wochen kontrollieren, ob die Corona-Regeln auch eingehalten werden.

