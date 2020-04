In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 4.097 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ "Marburg-Liebe" verkauft Hilfsgutscheine über 100.000 Euro +++

13.49 Uhr: Um Marburger Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen, wurde in der mittelhessischen Universitätsstadt die Plattform "Marburg-Liebe" gegründet. Hier können Kunden Wertgutscheine kaufen und online bezahlen. In nur zehn Tagen kamen so bereits 100.000 Euro zusammen. "Das ist mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein - das ist ein substantieller finanzieller Baustein für die Unternehmen, um jetzt über die Runden zu kommen", erklärt Jan-Bernd Röllmann vom Marburger Stadtmarketing.

+++ Zufahrt zum Großen Feldberg gesperrt +++

13.25 Uhr: Am Wochenende drängen die Hessen auch in Zeiten der Corona-Pandemie nach draußen ins Grüne. An manchen Orten sorgt das aber für ein zu hohes Aufkommen. So auch am Großen Feldberg im Taunus. Bereits um kurz nach zehn Uhr musste hier die Polizei am Samstag die Zufahrt auf der L3024 sperren. Die Polizei rät den Ausflüglern daher, den Feldberg zu meiden. Das gelte auch für den Sonntag, da hier ein ähnlicher Andrang erwartet wird.

+++ Frankfurter Professor: Manche Maßnahmen sind unverhältnismäßig +++

13.12 Uhr: Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtphilosophie an der Frankfurter Goethe-Universität, hält manche gesellschaftliche Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie für unverhältnismäßig. Als Beispiel nannte Volkmann im Interview mit hessenschau.de das Verbot des Landkreises Waldeck-Frankenberg, seine Zweitwohnung aufzusuchen.

"Wenn Menschen ihre Zweitwohnung aufsuchen und sich dort allein oder zusammen mit ihrer Familie aufhalten, ist nicht zu erkennen, welche Gefahr dies für andere begründen soll, wenn sie ansonsten die Anforderungen der Kontakteinschränkungen einhalten", so der 59-Jährige. Das ganze Interview lesen Sie hier.

+++ Rückholflieger aus Neuseeland in Frankfurt gelandet +++

12.50 Uhr: Eine Maschine der Air New Zealand mit 300 Passagieren an Bord ist am Samstagmorgen um sechs Uhr in Frankfurt gelandet. Mit dem Rückholflieger konnten die ersten deutschen Urlauber aus Neuseeland zurück nach Deutschland gebracht werden. In dem Inselstaat befinden sich insgesamt 12.000 Deutsche, die sich für das Rückholprogramm registriert haben. Für sie soll es weitere Evakuierungsflüge geben.

Eigentlich sollte am Samstag noch ein weiteren Rückholflug aus Florida (USA) in Frankfurt landen. Dieser verspätet sich jedoch auf Sonntag, wie eine Flughafen-Sprecherin dem hr bestätigte.

+++ Online-Check liefert Hinweise auf mögliche Corona-Erkrankung +++

12.31 Uhr: Marburger Forscher haben einen Online-Check entwickelt, mit dem sich die Wahrscheinlichkeit einer Coronavirus-Erkrankung ermitteln lässt. Menschen mit entsprechenden Symptomen sollen so ihr individuelles Risiko sofort einschätzen können. Dazu müssen sie auf einer Internet-Plattform eine Reihe von Fragen zu bestimmten Krankheitszeichen beantworten, wie die Philipps-Universität Marburg am Samstag mitteilte.

Nach dem Absenden des Fragebogens schlägt das System außerdem weitere Hilfen in der Region vor. Bei einem unklaren Ergebnis kann der Nutzer direkt mit Fachärzten des Universitätsklinikums telefonieren. Das Entwicklerteam aus Medizinern und IT-Spezialisten hat den Angaben zufolge in die Programmierung der Fragen-Algorithmen unter anderem klinische Erfahrungen aus China, Italien und Spanien eingebracht.

+++ Corona-Update zum Hören +++

12.24 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus:

+++ Polizei korrigiert sich: Sonnen ist erlaubt +++

10.42 Uhr: Kurz vor dem Wochenende war die Verunsicherung bei einigen Hessen groß. Die Polizei hatte am Freitagmittag in mehreren Pressemitteilungen bekanntgegeben, dass es verboten sei sich "längerfristig in Parkanlagen zum Sonnen" niederzulassen. Nun hat die Polizei ihre Angaben dazu korrigiert und betont, dass Sonnen in Parkanlagen unter Beachtung der derzeit gültigen Regeln wie Abstandhalten erlaubt sei. In Hessen gibt es derzeit ein Kontaktverbot, allerdings keine Ausgangssperren oder allgemeine Betretungsverbote für öffentliche Plätze.

+++ Verzögerungen bei Elektro-LKW-Highway +++

10.02 Uhr: Knapp ein Jahr nach dem Start des ersten deutschen Elektro-Highways in Südhessen zwischen Langen und Weiterstadt läuft auf der Teststrecke längst nicht alles nach Plan. Schuld daran hat aktuell auch die Corona-Krise. Die Mitarbeiter der schwedischen Firma Scania, die die E-Lastwagen baut, dürfen wegen den Corona-Reisebeschränkungen bereits seit einigen Wochen nicht reisen. Weder können die letzten erforderlichen Fahrzeugtests, noch die Fahrerschulungen durchgeführt werden, erklärte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil.

+++ Vor allem Kleinstbetriebe und Solo-Selbstständige beantragen Soforthilfen +++

8.42 Uhr: Die mit Abstand meisten Anträge auf finanzielle Unterstützung durch Corona-Soforthilfen kommen von Kleinstunternehmen. Das erklärte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Das betreffe Solo-Selbstständige oder Kleinstbetriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern. "Das ist die Kneipe an der Ecke, das Kosmetikstudio, das kleine Hotel - alle diese Bereiche haben große Schwierigkeiten." In den Gruppen ab sechs Beschäftigte und über elf Mitarbeiter gebe es dagegen deutlich weniger Anträge auf staatliche Soforthilfen. Seit dem Start des Hilfsprogramms am vergangenen Montag seien bis Freitagnachmittag 72.000 Anträge eingereicht, davon 14.000 bereits bewilligt und Geld ausgezahlt worden, berichtete der Minister. Die Summe des ausgezahlten Geldes liege mittlerweile bei 142 Millionen Euro.

+++ Corona-Update zum Hören +++

8.22 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Hessen entrümpeln Häuser in Coronazeit +++

8.01 Uhr: In der Corona-Krise räumen viele Hessen offenbar ihre Häuser und Gärten auf. Die Wertstoffhöfe in vielen hessischen Gemeinden verzeichnen mehr Abgaben. "Wir haben ein circa dreifach höheres Besucheraufkommen auf unseren sechs Wertstoffhöfen", sagte Stefan Röttele, Sprecher der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES). Es würden insbesondere Sperrmüll, Grünschnitt und Elektroschrott angeliefert. In Kassel und Darmstadt ist die Situation ähnlich.

+++ Rückholflieger aus Neuseeland in Frankfurt erwartet +++

7.42 Uhr: Nach einem Stopp von Rückführungsflügen aus Neuseeland ist ein erster Flieger mit in dem Land gestrandeten Deutschen auf dem Weg in die Heimat. Eine Maschine der Air New Zealand hat am späten Freitagnachmittag (Ortszeit) Auckland verlassen, erklärte die örtliche Fluggesellschaft. An Bord sind 342 Passagiere. Nach einem Halt in Vancouver sollte der Flieger am frühen Samstagmorgen Frankfurt erreichen. In Neuseeland sitzen zurzeit noch am meisten Deutsche im Ausland fest - mehr als 12.000 hatten sich nach Angaben der deutschen Botschaft in Wellington für das Rückholprogramm registriert. Weitere Evakuierungsflüge soll es in den kommenden Tagen aus Auckland und Christchurch geben.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen