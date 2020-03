Coronavirus: +++ Acht Todesfälle in Hessen +++ 2.170 bestätigte Fälle in Hessen +++ Erwachsene sollten Ausweis mitnehmen +++

In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 2.170 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Kundin ohrfeigt Verkäuferin wegen Toilettenpapier +++

19.55 Uhr: Aus Furcht, beim Kauf von Toilettenpapier zu kurz zu kommen, hat eine Frau in Frankfurt einer Verkäuferin eine Backpfeife verpasst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Verkäuferin hatte die Kundin der Hygienevorschrift gemäß am Mittwoch gebeten, am Eingang einer Drogerie zu warten. Dadurch habe sich die 51-Jährige gegenüber anderen Kunden wohl benachteiligt gesehen und der 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sie gestoßen, hieß es. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Als Grund gab die Kundin an, sie habe befürchtet, kein Toilettenpapier zu bekommen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.

+++ Frankfurter Taxi-Vereinigung fordert Uber-Verbot +++

19.45 Uhr: Die Frankfurter Taxi-Vereinigung greift in der Corona-Krise ihre Konkurrenz an. In einem offenen Brief wandte sie sich am Donnerstag an die Bundesregierung und forderte ein Verbot des Mietwagenverkehrs. Da bei Diensten wie Uber oder Freenow, die in dem Brief nicht namentlich genannt wurden, weder der geforderte Abstand von 1,5 Metern noch die Höchstzahl von zwei Menschen garantiert werden könnte, müsse dies "mit sofortiger Wirkung" unterbunden werden. Sollte kein Umdenken stattfinden, droht die Vereinigung damit, "die Versorgung der Alten, Kranken, medizinischem Personal und allen, die jetzt dringend auf das Taxi angewiesen sind, nicht mehr darstellen" zu können.

+++ Kliniken und Arztpraxen warten auf Schutzkleidung +++

19.34 Uhr: Von der vom Bund versprochenen Lieferung an Schutzausrüstung ist in Hessen offenbar noch nicht viel angekommen. Das sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen dem hr. Laut dem Sprecher sind bisher nur Bruchteile der angekündigten Schutzkleidung in Hessen angekommen. In anderen Bundesländern sehe es seiner Kenntnis nach ähnlich aus.

Zeitgleich mehren sich Meldungen aus Arztpraxen und Kliniken in ganz Deutschland, dass die Schutzausrüstung knapp wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vor einer Woche gesagt, er habe Millionen Atemmasken-Sets bestellt. Diese sollten sofort an die Bundesländer geliefert werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten die Kontingente dann jeweils in den Bundesländern verteilen.

+++ Notfälle sollen weiter in Kliniken kommen +++

19.25 Uhr: Die Leitung der Wiesbadener Horst-Schmidt-Klinik hat an alle Nicht-Corona-Patienten appelliert, auch weiter in die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu kommen. Niemand müsse Angst vor direktem Kontakt mit einem Covid-19-Patienten oder einer Infizierung haben, unterstrich Ralf Kiesslich, der Ärztliche Direktor der Helios HSK in einer Mitteilung vom Donnerstag. "Wir sehen deutlich weniger schwere Krankheitsbilder und schließen daraus, dass sich viele Menschen trotz akuter Beschwerden nicht in die Krankenhäuser trauen. Haben Sie Vertrauen."

+++ Noch viele freie Intensivbetten in Hessen +++

19.15 Uhr: Volle Intensivstationen, zu wenig Beatmungsgeräte, erschöpftes Personal – die Bilder aus Italien machen vielen Angst. Doch in Hessen sind die Kliniken von solchen Zuständen noch weit entfernt. Derzeit stehen viele Intensivbetten leer. Unseren Artikel dazu finden Sie hier.

+++ Corona-Update zum Hören +++

19:13 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Lufthansa parkt immer mehr Jets an Flughäfen +++

19.00 Uhr: Wegen der Corona-Krise muss die Lufthansa immer mehr Jets vorübergehend abstellen. Allein an den Drehkreuzen Frankfurt (54) und München (77) waren am Donnerstag mehr als 130 Maschinen geparkt, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Auf der seit Montag eigens gesperrten Landebahn Nordwest in Frankfurt ist aber noch Platz: Von den etwa 40 Stellplätzen dort war noch nicht die Hälfte belegt.

Wegen der geringen Nachfrage fährt der Konzern das Angebot seiner Fluggesellschaften immer weiter herunter. Im Moment werden einige Jets auch noch für die Touristen-Rückholaktion der Bundesregierung benötigt, so dass die Zahl der abgestellten Flugzeuge noch steigen wird. Lufthansa hat angekündigt, von den rund 760 Flugzeugen ihrer Konzernflotte etwa 700 abzustellen und erst bei steigendem Bedarf wieder zu aktivieren. Dazu werden auch andere Flughäfen genutzt.

+++ Acht Todesfälle in Hessen +++

18.52 Uhr: Inzwischen sind in Hessen acht Menschen am Coronavirus gestorben. Wie der Landkreis Limburg-Weilburg am Donnerstagabend mitteilte, starb dort eine Person, die zur Risikogruppe gehörte, an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Die Stadt Hanau hatte am Donnerstag ebenfalls einen Todesfall gemeldet. Eine über 90 Jahre alte Frau war dort nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Seniorin habe sich in häuslicher Quarantäne befunden.

+++ Altenpflegeheim in Herborn unter Quarantäne +++

18.49 Uhr: In einem Altenpflegeheim in Herborn ist eine Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Frau befinde sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Als Schutzmaßnahme seien nun auch alle Bewohner des Pflegeheims in ihren Zimmern unter Quarantäne gestellt worden, wie der Lahn-Dill-Kreis am Donnerstag mitteilte.

Es gebe im betroffenen Heim derzeit zehn Corona-Verdachtsfälle – Menschen, die sich ebenfalls mit dem Virus infiziert haben könnten. Unter ihnen seien Mitarbeiter sowie Bewohner des Altenheims. Die Testergebnisse stünden aktuell noch aus. Eine dieser zehn Verdachtspersonen zeige bereits Symptome und wurde am Donnerstag per Isolationstransport in die Lahn-Dill-Kliniken nach Wetzlar gebracht. Eine weitere Person sei ebenfalls im Klinikum in Wetzlar untergebracht.

+++ Ebola-Medikament als Hoffnungsträger +++

18.25 Uhr: Manfed Schubert-Zsilavecz, Professor der pharmazeutischen Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität, setzt seine Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus auf ein Ebola-Medikament. Wie der Wissenschaftler im Gespräch mit dem hr erklärte, könnte die Substanz mit dem Namen Remdesivir auf Dauer "einen positiven Effekt" haben. "Das Ebola-Virus und Corona haben eine große Ähnlichkeit", begründete Schubert-Zsilavecz.

Die Chancen, dass die beiden von einigen Instituten ins Spiel gebrachten Malaria-Mittel Chloroquin oder Hydroxychloroquin zu einer Besserung beitragen könnten, sieht er hingegen als schlecht. "Da ist meine Zuversicht nicht so groß."

+++ Merck und Henkell spenden Desinfektionsmittel +++

18.19 Uhr: Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck und die Sektkellerei Henkell Freixenet stellen Krankenhäusern in Wiesbaden rund 45.000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung. Henkell spende den benötigten reinen Alkohol, während Merck an seinem Produktionsstandort die Weiterverarbeitung übernehme. Beide Unternehmen haben einen Standort in Wiesbaden.

+++ Erwachsene sollten Ausweis mitnehmen +++

18.10 Uhr: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) empfiehlt, zu Spaziergängen und Ausflügen an der frischen Luft ein Ausweis-Dokument mitzunehmen. Da die Polizei derzeit vor allem größere Gruppen kontrolliert, sollten diese ihre Familien- oder Hausgemeinschafts-Zusammengehörigkeit nachweisen können. Zwingend notwendig sei das Mitführen von Personalausweis oder Reisepass zwar nicht, "es ist aber sicher kein Fehler", sagte Beuth dem hr. Ordnungsbehörden und Polizisten seien angehalten, die Lage mit der nötigen Sensibilität einzuschätzen. "Erwachsene sollten aber in der Lage sein, sich auszuweisen."

+++ Bouffier mahnt zu Geduld in Corona-Krise +++

18.08 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat angesichts der strengen Kontaktregeln zur Geduld aufgerufen. Jetzt Versprechungen zu machen, "dass wir nach Ostern wieder ins normale Leben zurückkehren, halte ich zurzeit für unverantwortlich", sagte er in einer Videoschalte mit dem Fernsehsender Sat.1, "in zwei Wochen werden wir sehen, wie die Maßnahmen gewirkt haben."

+++ Astronauten-Tipps gegen Lagerkoller +++

17.58 Uhr: Als Mittel gegen den Lagerkoller während häuslicher Isolation empfiehlt der hessische Astronaut Thomas Reiter die Planung eines festen Tagesablaufs. "Es ist wichtig, dass man in so einer Situation einer gewissen Routine folgt und nicht einfach so in den Tag hineinlebt", sagte Reiter am Donnerstag während einer live im Internet übertragenen Videokonferenz der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA mit mehreren Astronauten.

Jeder müsse auf den anderen Rücksicht nehmen und gegebenenfalls Abstriche an dem machen, was man selbst gerade am liebsten tun würde. Wichtig sei auch die Möglichkeit, sich einmal zurückziehen zu können, sagte Reiter bei der von dem Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar moderierten Konferenz. Der 1958 in Frankfurt geborene Reiter flog 1995 zur russischen Raumstation Mir und 2006 zur Internationalen Raumstation ISS. Er verbrachte insgesamt rund 350 Tage im All.

+++ Selbsthilfegruppe für Unternehmen bei Facebook +++

17.55 Uhr: Zwei Unternehmer aus Hessen haben eine virtuelle Selbsthilfegruppe für kleinere und mittlere Unternehmen bei Facebook ins Leben gerufen. Wie Mitbegründer Robert Schmalfuß dem hr am Donnerstag mitteilte, geben dort Business-Coachs und Finanzexperten kostenlose Hilfestellung in allen Fragen rund um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Einmal wöchentlich soll es zudem eine Fragestunde geben.

+++ Umweltdezernentin rät von Spaziergängen am Main ab +++

17.51 Uhr: Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) ruft dazu auf, nicht am Main spazieren zu gehen. Trotz der Covid-19-Pandemie ziehe es bei dem sonnigen Frühlingswetter derzeit viele Menschen an den Fluss. "Meiden Sie jedes Gedränge. Bitte pilgern Sie nicht alle zum Main", mahnte die Umweltdezernentin am Donnerstag.

Zum Spazierengehen eigne sich stattdessen der 248 Quadratkilometer große Grüngürtel. Dort gebe es genug Platz, um anderen Spaziergängern auszuweichen. Auf der Facebookseite "Frankfurt Green City" stellt das Umweltdezernat verschiedene Pfade und Wege für den täglichen Gang an der frischen Luft vor. "Auch Joggen und Radfahren sind weiterhin möglich, wenn man sich an die Abstandsregeln hält", sagte Heilig. Sie appelliere an alle, auch im Grüngürtel die Kontaktregeln einzuhalten.

+++ Ärztin der Lahn-Dill-Kliniken positiv getestet +++

17.40 Uhr: Eine Ärztin der Dill-Kliniken in Dillenburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Lahn-Dill-Kliniken am Donnerstag mit. Die Ärztin wurde demnach in häusliche Quarantäne geschickt. Sie zeige zur Zeit nur milde Symptome. "Wir testen derzeit alle unsere Patienten, mit denen die Ärztin Kontakt hatte", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Das selbe gelte für die Mitarbeiter, die mit ihr Kontakt hatten. Wie sich die Ärztin infiziert hat, ist noch unklar.

Der Betrieb in den Lahn-Dill-Kliniken läuft weiter. Derzeit besteht allerdings ein temporärer Aufnahmestopp, da wegen des Falls einige Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden. Dringend notwendige Eingriffe werden vorübergehend im Klinikum Wetzlar durchgeführt.

+++ So trifft die Krise Zeitungen, Anzeigenblätter und Stadtmagazine +++

17.34 Uhr: Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Läden und Lokale: Den Tageszeitungen, Anzeigenblättern und Stadtmagazinen brechen in der Corona-Krise die Werbe-Erlöse weg. Einige Titel kämpfen bereits ums Überleben. Warum die Corona-Krise sich auch immer mehr zur Medienkrise entwickelt, lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Bundesagentur für Arbeit informiert bei Youtube +++

17.14 Uhr: Arbeitssuchende und potenzielle Arbeitgeber können sich ab sofort auf dem Youtube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit über die Nutzung der eServices informieren. Wie die Regionaldirektion Hessen am Donnerstag mitteilte, wird in mehreren neu produzierten Clips das richtige Ausfüllen von Online-Anträgen für verschiedenste Zwecke erklärt. Aufgrund der Coronakrise sind die Jobcenter seit dem 18. März bundesweit geschlossen.

+++ Seniorin mit Corona-Infektion in Hanau gestorben +++

17.13 Uhr: Eine über 90 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Hanau nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Seniorin habe sich in häuslicher Quarantäne befunden, teilte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit. Das Sozialministerium hatte zuvor am Donnerstag hessenweit sechs auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückzuführende Todesfälle gemeldet. Der Todesfall in Hanau sei in dieser Statistik noch nicht mit aufgeführt, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Kritik übte Kaminsky an dem von Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) vor einer Woche mit der Führung des Planungsstabes "Stationäre Versorgung von Covid-19-Patienten" beauftragten Ärztlichen Direktor des Frankfurter Uni-Klinikums, Jürgen Graf. Dieser habe bisher keine Aufgabenstellungen und keine Informationen kommuniziert. Ebenso warte Hanau auf Schutzausrüstungen und Atemschutzmasken für Kliniken, Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Jugendamt, Feuerwehr, Arztpraxen und deren Mitarbeiter, die vom Bund zugesagt worden waren.

+++ Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen gestoppt +++

17.12 Uhr: Damit bei Bedarf Corona-Quarantänestationen in den Gefängnissen errichtet werden können, wird in Hessen die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen unterbrochen. Das erklärte ein Sprecher des Justizministeriums am Donnerstag. Möglichst viele Plätze sollten freigehalten werden. Ersatzfreiheitsstrafen werden vollstreckt, wenn ein Verurteilter eine Geldstrafe nicht zahlt. "Somit sind dies Menschen, bei denen ein Gericht ursprünglich ohnehin entschieden hat, dass eine Freiheitsstrafe nicht erforderlich ist", erläuterte der Sprecher.

+++ Hersfeld-Rotenburg will ausländische Corona-Patienten aufnehmen +++

16.55 Uhr: Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat dem Krisenstab der Landesregierung angeboten, Corona-Patienten aus dem Ausland aufzunehmen. Wie ein Sprecher dem hr bestätigte, sollen freie Intensivbetten für Schwerstkranke aus besonders betroffenen Gebieten in Italien oder Frankreich zur Verfügung gestellt werden. "In diesen Zeiten darf es nicht darauf ankommen, wo jemand herkommt", sagte Landrat Michael Koch (CDU). Derzeit gibt es im Landkreis insgesamt 60 Intensivbetten, Covid-19-Patienten sollen zunächst im Bad Hersfelder Klinikum aufgenommen werden. "Wir sind sehr gut aufgestellt", so Koch.

+++ Rund 1.000 Corona-Tests pro Woche im Kasseler Klinikum +++

16.50 Uhr: Im Klinikum Kassel sind in den vergangenen zwei Wochen rund 2.000 Corona-Tests gemacht worden. Die Laborgeräte liefen durch den Dauerbetrieb teilweise so heiß, dass die Temperatur mit Kühlpackungen aus dem Gefrierfach abgesenkt werden mussten, teilte das Klinikum Kassel am Donnerstag mit. Das zur Gesundheit Nordhessen Holding gehörende Klinikum ist einer von derzeit drei Krankenhaus-Standorten in Hessen, die für solche Tests ausgerüstet sind.

Als Ende Januar 2020 die ersten beiden Corona-Verdachtsfälle auftauchten, habe der Chefarzt der Infektionsdiagnostik und Klinischen Mikrobiologie, Marcus Thome, die Proben noch eigenhändig in die Uniklinik Marburg gebracht, so das Klinikum Kassel. Diese war zu diesem Zeitpunkt als eine von nur zwei Kliniken in Deutschland überhaupt in der Lage, einen entsprechenden Test zu machen. Im Februar seien dann die nötigen Materialien beschafft worden, um auch in Kassel entsprechende Tests durchführen zu können.

+++ Musik von der hr-Bigband im Home-Office +++

16.35 Uhr: Die hr-Bigband kann sich momentan nicht zum Proben oder einem Auftritt treffen. Deshalb hat Oliver Leicht, Saxofonist der Bigband, einen Track komponiert. Entstanden ist gemeinsam mit weiteren Musikern das Video "hr-Bigband im Home-Office". Viel Spaß damit!

+++ Auch Gelnhausen erlässt Betreuungsgebühren +++

16.30 Uhr: Die Stadt Gelnhausen (Main-Kinzig) hat entschieden, die Kinderbetreuungsgebühren und die Essenspauschale für den Monat April in städtischen Einrichtungen auszusetzen. Mit diesem Schritt wolle die Stadt die betreuungsfreie Zeit seit dem 16. März ausgleichen und die Eltern in der Corona-Krise unterstützen. "Für viele Eltern geht die Corona-Krise mit starken finanziellen Einbußen beispielsweise durch den Bezug von Kurzarbeitergeld oder den kompletten Wegfall von Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit einher", sagte Bürgermeister Daniel Christian Glöckner (FDP).

"Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt und der Magistrat wird zu gegebener Zeit entscheiden, ob die Aussetzungsfrist verlängert wird", so Glöckner. Die Regelung gelte auch für die Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung seien. Eine ähnliche Regelung hatte die Stadt Marburg am Mittwoch beschlossen. Im Landkreis Kassel werden die Kosten für die Betreuung an Grundschulen zeitweise ausgesetzt.

+++ Kritik an Einreiseverbot für Erntehelfer +++

16.08 Uhr: Der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Kassel, Reinhard Schulte-Ebbert, hat kritisiert, dass Hilfskräfte aus anderen Ländern zur Altenpflege weiterhin nach Deutschland kommen dürften, nicht aber zur Ernte in landwirtschaftlichen Betrieben. "Das ist für uns schwer verständlich, da wir diese helfenden Hände benötigen", so Schulte-Ebbert im Gespräch mit dem hr am Donnerstag. "Letzten Endes dient es der Versorgungssicherheit. Da brauchen wir jetzt pragmatische Lösungen - bei allen verständlichen Vorsichtsmaßnahmen."

Auch wenn die Betriebe in der aktuellen Corona-Krise für jede helfende Hand dankbar seien, die sich freiwillig melde, müssten diese neuen Mitarbeiter erst eingewiesen werden. "Die Saisonarbeitskräfte hingegen kommen seit vielen Jahren nach Deutschland. Sie kennen die Arbeitsabläufe."

+++ Opel unterstützt Händler in der Corona-Krise +++

16.02 Uhr: Der Autobauer Opel unterstützt seine Händler, deren Geschäftsräume in der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen: Gemeinsam mit den Handelspartnern sei ein Maßnahmenpaket "zur Verbesserung von Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit" beschlossen worden, teilte Opel am Donnerstag mit. Demnach erhalten deutsche Opel-Partner unter anderem vergünstigt Neu- und Gebrauchtwagen. Auch der Online-Verkauf solle "so schnell wie möglich vorangetrieben werden".

"Unsere Handelspartner sind unser Gesicht gegenüber dem Kunden - auch und gerade in der aktuellen Situation", erklärte der neue Deutschland-Chef des Rüsselsheimer Autokonzerns, Andreas Marx. "Deshalb haben wir ein großes Interesse daran, diese Phase gemeinsam bestmöglich zu bestehen und danach schnell wieder durchstarten zu können."

+++ NVV dünnt Angebot weiter aus +++

15.55 Uhr: Der nordhessische Verkehrsverbund NVV dünnt sein Angebot ab Samstag nochmals aus, unter anderem bei der Kurhessenbahn zwischen Kassel und Korbach sowie Brilon und Frankenberg. Dies sei eine Reaktion auf die sinkende Zahl von Fahrgästen und zunehmende Personalausfälle wegen Erkrankungen oder Kinderbetreuung, erklärte der NVV. Derzeit sei nur noch ein Fünftel bis ein Viertel der Fahrgäste unterwegs. Mit weiteren Einschränkungen müsse gerechnet werden. Beim NVV werden nicht genutzte Fahrkarten ohne Bearbeitungsgebühr erstattet. Auch Zeitkarten werden mindestens anteilsmäßig erstattet.

+++ Banken und Sparkassen stunden Raten für Verbraucherdarlehen +++

15.49 Uhr: Bankkunden, die wegen der Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten haben, können ihre Kreditschulden bei Banken und Sparkassen kostenlos stunden. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bietet das Aufschieben von Zahlungspflichten ab 1. April für Darlehensverträge an, die vor dem 15. März abgeschlossen wurden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Die Stundung gilt demnach für Verbraucher, "die durch die Pandemie unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten" und gilt für Ansprüche der Banken auf Rückzahlungen, Zinsen oder Tilgungen von April bis Juni.

Die DK riet betroffenen Kunden, umgehend ihr Kreditinstitut zu kontaktieren, "wenn sie aufgrund der Virus-Pandemie ihre Darlehensraten nicht mehr zahlen können", und entsprechende Einnahmeausfälle nachzuweisen.

+++ RMV erleichtert Kündigung von Zeitkarten +++

15.44 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie erleichtert der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) die Kündigung von Zeitkarten. Die Kündigungsfrist zum Monatsende sei von 20 auf 10 Tage verkürzt worden, zudem würden keine Bearbeitungsgebühren mehr erhoben, erklärte der RMV am Donnerstag. Über weitere Lösungen werde beraten. Sie sollen "sowohl die Lage der Fahrgäste als auch die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs mit einbeziehen, der im Sinne der Daseinsvorsorge auch in Corona-Zeiten weiterfährt", erklärte der RMV.

+++ Wissenschaftler starten "Corona-Archiv" +++

15.13 Uhr: Wissenschaftler aus Gießen, Bochum und Hamburg haben das Projekt "Coronarchiv" gestartet, das die Pandemie aus Sicht der Bürger dokumentieren soll. Jeder sei aufgerufen, sich zu beteiligen, erklärten die Hochschulen gemeinsam am Donnerstag. Das "Coronarchiv" lade dazu ein, Texte, Fotos, Sounds und Videos hochzuladen und damit für die Zukunft zu sichern.

Zurzeit sind in Presse und Social Media Bilder, O-Töne und Videos zur Krise omnipräsent. "So schnell diese Zeitzeugnisse kommen, so schnell können sie auch wieder verschwinden", sagte der Gießener Wissenschaftler Benjamin Roers. Das Corona-Archiv soll eine spätere Rückschau auf die Ereignisse des Jahres 2020 ermöglichen und für die künftige Forschung zur Verfügung stehen. Das Portal befinde sich im Aufbau und ist online unter www.coronarchiv.de sowie in den Sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram und TikTok zu finden.

+++ Not-Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie +++

15.09 Uhr: Als Reaktion auf die Corona-Krise gilt auch für Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Hessen ein Not-Tarifvertrag: Arbeitnehmer mit kleinen Kindern erhalten zusätzliche freie Tage, für Kurzarbeiter soll es Ausgleichszahlungen geben, wie IG Metall und die beteiligten Unternehmerverbände am Donnerstag mitteilten. Dazu sollen die Unternehmen 350 Euro pro Beschäftigten in einen Solidarfonds einzahlen. Über die Verteilung werde dann in den Betrieben entschieden.

Zudem solle das Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf das Monatseinkommen aufgeteilt werden, um ein möglichst hohes Kurzarbeitergeld zu erreichen. Die Beschäftigten erhalten im Gegenzug einen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Zugleich sollen die Löhne für die Beschäftigten in diesem Jahr nicht mehr erhöht werden.

+++ LKA erinnert an Grillparty-Verbot +++

15.03 Uhr: Das Hessische Landeskriminalamt (LKA) hat am Donnerstag noch einmal darauf hingewiesen, dass Grillpartys im öffentlichen Raum verboten sind. Im privaten Rahmen und mit Personen des eigenen Hausstands sei das Grillen weiterhin erlaubt, Freunde und Bekannte sollten jedoch nicht eingeladen werden. "Der Grund für die aktuellen Maßnahmen ist es, Kontakte zwischen Menschen gering zu halten", rief das LKA bei Twitter in Erinnerung. "Eine private Grillparty wäre das Gegenteil."

+++ Kommentar: "Kampf gegen Corona ist ein Härtetest" +++

14.55 Uhr: Die Landesregierung steht momentan vor riesigen Aufgaben: Die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, einen Kollaps der Kliniken verhindern, der Wirtschaft durch die Krise helfen. "Aus dem Modus der 'Kuschel-Koalition' nun der brutale Fall in die 'Katastrophen-Lage'- durch Corona. Plötzlich gibt es keinen politischen Alltag mehr", sagt hr-Landtagskorrespondent Christopher Plass. "Der Kampf gegen Corona ist ein Härtetest - und die Bürger werden es austesten. Ob die beschlossenen Soforthilfen auch wirklich so schnell kommen, wie notleidende Kleinbetriebe sie brauchen. Ob die Klinikversorgung ausreicht. Wie das Management an den Schulen ist." Den ganzen Kommentar hören Sie hier.

+++ Frankfurt bleibt zu Hause +++

14.50 Uhr: Die Bürger Frankfurts halten sich mehrheitlich an die Kontaktsperre und die getroffen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Nach Angaben der Stadtpolizei vom Donnerstag wurden seit Mittwoch "nur in wenigen Fällen" Verstöße festgestellt und einzelne Schließungs-Verfügungen gegen Geschäfte oder Gaststätten verteilt. Zu Beginn der Verordnungen sei noch bei jeder vierten Kontrolle eine Regelverletzung entdeckt worden. "Frankfurt hat den Ernst der Lage erkannt", fasste Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zusammen. Pro Tag werden derzeit rund 450 Überprüfungen im Einzelhandel oder der Gastronomie sowie 200 bis 250 Kontrollen in Parks und auf Grünflächen durchgeführt.

+++ 70.000 Euro Soforthilfe für Obdachlose +++

14.40 Uhr: Da viele Dienste und Einrichtungen für Wohnungslose aktuell aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind oder ihre Dienste einschränken müssen, hat die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Hessen Obdachlosen 70.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld stammt aus den Projektmitteln "Krank auf der Straße", wie die Diakonie am Donnerstag mitteilte.

"Das Virus macht auch nicht vor Menschen halt, die durch ein Leben auf der Straße bereits gesundheitlich geschwächt sind. Zudem ist ihnen der Rückzug in eine sichere Wohnung verwehrt, betonte Carsten Tag, Vorstandschef der Diakonie Hessen. Sie seien existenziell auf Unterstützung angewiesen. Abteilungsleiter Stefan Gillich fügte hinzu: "Das Geld gibt Einrichtungen die Möglichkeit, individuelle Härten bei Hilfesuchenden abzufedern. Es ist und bleibt akute Nothilfe."

+++ Lufthansa vergrößert Passagierabstand im Flugzeug +++

14.20 Uhr: Um das Coronavirus auf Flügen nicht weiterzuverbreiten, will die Lufthansa nun einen größeren Abstand zwischen Flugzeugpassagieren einführen. Ab diesem Freitag soll auf allen Flügen ab Deutschland in der Economy-Klasse der Nachbarsitz freibleiben. Bei Flügen nach Deutschland gelte das nicht, weil hier die Rückholung möglichst vieler Menschen in ihre Heimat höchste Priorität habe, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Kritik gegeben, dass es gerade in den Flugzeugen und an den Gepäckbändern sehr eng zugehe und die Menschen dort den empfohlenen Abstand nicht einhalten würden. Die Flugzeuge sollen zudem möglichst in Nähe der Flughafengebäude abgefertigt werden, um Busfahrten zu vermeiden, teilten Lufthansa und ihre Tochter Eurowings mit.

+++ 2.170 bestätigte Corona-Fälle in Hessen ++++

14.05 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist auf 2.170 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Es sind damit 261 Neuinfektionen dazu gekommen. Am Mittwoch waren es noch 1.909 bestätigte Fälle in Hessen. Die Zahl der Todesfälle, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, blieb bei sechs.



Die Stadt Frankfurt meldete mit 237 Fällen die meisten Infizierten. Die wenigsten bestätigten Erkrankungen gab es bislang im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis mit 13 Fällen.

+++ Hessen verschiebt noch viel mehr Bürgermeisterwahlen +++

13.55 Uhr: Bei Wahlen geht Hessen wegen der Corona-Ansteckungsgefahr auf Nummer sicher. Immer mehr Bürgermeisterwahlen werden auf frühestens 1. November verschoben. Inzwischen sind 47 Wahlen abgesagt. Die Abstimmungen waren ursprünglich an Sonntagen zwischen 26. April und 25. Oktober geplant. Hier geht es zu unserem Artikel.

+++ Universitätskliniken gemeinsam gegen Corona +++

13.42 Uhr: Die Uniklinik Frankfurt begrüßt die Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die deutsche Universitätsmedizin im Kampf gegen Corona mit zusätzlichen 150 Millionen Euro zu unterstützen. Die Fördersumme leiste zum richtigen Zeitpunkt einen ganz wichtigen Beitrag, die Forschung auszuweiten und den Transfer der Erkenntnisse in das gesamte Gesundheitssystem zu beschleunigen, sagte Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Frankfurt. "So kann die Universitätsmedizin einen ganz entscheidenden Beitrag zur Bewältigung auch dieser Krise leisten." Die millionenschwere Fördersumme für ein Bündnis der Universitätsmedizin, das COVID-19 erforscht, wurde am Donnerstag bewilligt.

+++ Verbraucherzentrale richtet Hotline für Beratungen ein +++

13.36 Uhr: Reisestornierungen, abgesagte Veranstaltungen oder geschlossene Fitnessstudios: In der Corona-Krise tauchen viele Fragen zu Erstattungen und den Rechten von Verbrauchern auf. Genau dafür hat die Verbraucherzentrale Hessen eine kostenlose Hotline eingerichtet. Am kommenden Montag, 30. März, soll die Telefon-Beratung starten. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 069/2551 0559 erreichbar.

+++ Neue Beatmungsgeräte: Geld für Forscher +++

13.21 Uhr: Sollte die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen und ganz Deutschland ansteigen, könnte es bei den Krankenhäusern bald einen Engpass bei Beatmungsgeräten geben. Um das zu verhindern, haben Forscher der Universität Marburg und des Uniklinikums Gießen und Marburg zwei neue Konzepte erarbeitet, wie Beatmungsgeräte vergleichsweise schnell und günstig hergestellt werden können. Dazu sollen Geräte, die derzeit zur Behandlung von Atemstörungen während des Schlafs oder zur Beatmung im Bereich der ersten Hilfe eingesetzt werden, mit wenigen Bauteilen weiterentwickelt werden.

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt die Ideen mit zunächst 10.000 Euro. "Jetzt geht es darum, die Geräte schnell in einer ausreichenden Stückzahl zu produzieren, damit sie rechtzeitig in den Krankenhäusern zur Verfügung stehen", sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn am Donnerstag. Derzeit sucht das Entwicklerteam nach Produktionsmöglichkeiten. Die Eisengießerei Fritz Winter in Stadtallendorf wird eine erste Kleinserie in ihrer Ausbildungswerkstatt bauen. Die Forscher hoffen vor allem auf Betriebe im Werkzeug- und Maschinenbau, die wegen unterbrochener Produktionsketten Leerläufe haben und bereit sind, zum Selbstkostenpreis Teile zu produzieren.

+++ Philologenverband strikt gegen Abitur ohne Abschlussprüfungen +++

13.15 Uhr: Der hessische Philologenverband lehnt ein Abitur ohne Abschlussprüfungen strikt ab. Sollte die Corona-Pandemie keine Abiturprüfungen mehr zulassen, werde es aber sicher auch alternative Lösungen geben, erklärte der Verbandsvorsitzende Reinhard Schwab am Donnerstag in Wiesbaden. Konkrete Vorschläge dazu nannte er nicht.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte zuvor betont, dass sich alle Schüler in Hessen sicher sein können, dass ihnen in jedem Fall die Möglichkeit zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife geboten werde. Nach derzeitigen Planungen will Hessen seine Abiturienten trotz der Corona-Krise weiter wie geplant bis zum 2. April schriftlich prüfen.

+++ Deutscher Sachbuchpreis abgesagt +++

13.10 Uhr: Zum ersten Mal sollte in diesem Jahr der Deutsche Sachbuchpreis verliehen werden. Doch wegen der Corona-Krise ist die Premiere in diesem Jahr abgesagt worden. Somit fällt auch die für Juni geplante Präsentation der acht nominierten Autorinnen und Autoren im Schauspiel Frankfurt aus, wie der Vorstand der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels am Donnerstag mitteilte. Der Preis soll dann erstmals 2021 verliehen werden.

+++ Umfassende Kontaktsperre weiterhin notwendig +++

13.00 Uhr: Epidemiologe Gérard Krause rät davon ab, schon jetzt über eine Aufhebung der Kontaktsperre für den jüngeren Teil der Bevölkerung nachzudenken. Es sei zwar auf Dauer wichtig, dass ein Großteil der Menschen immun gegen Corona werde, noch wäre eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus aber eine große Gefahr für Risikopatienten. Krause empfiehlt deshalb eine "gemischte Strategie", wie er im Gespräch mit dem hr betonte. "Wir müssen Zeit gewinnen, um die Belastung für Altersheim, Geriatrien und Kliniken punktuell zu senken. Danach ist es durchaus von Vorteil, wenn der immune Teil der Bevölkerung langsam größer wird."

+++ Sorge um Ausbildungsplätze: Al-Wazir appelliert an Unternehmen +++

12.52 Uhr: In der momentanen Corona-Krise hat sich Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag im Gespräch mit dem hr mit klaren Worten an die hessische Wirtschaft gewandt. "Ich appelliere an alle Unternehmen, die Pläne für die Ausbildung im September nicht fallen zu lassen", erklärte der hessische Wirtschaftsminister. Grund dafür ist die Sorge, dass Ausbildungsstellen aufgrund der wirtschaftlichen Lage keine Plätze vergeben. "Das ist eine Sorge, die ich auch habe", so Al-Wazir: "Vor allem deshalb, weil Auszubildenden-Gehälter bisher nicht vom Kurzarbeitergeld umfasst sind." Im Bund würde laut dem Grünen-Politiker bereits darüber gesprochen, dies zu ändern.

Zudem betonte Al-Wazir: "Bitte nicht vergessen, dass vor drei Wochen noch über Fachkräftemangel geklagt wurde. Ich setze darauf, dass, wenn wir gut durch diese Krise kommen, die Unternehmen, die dann gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, auch wieder vorne sind."

+++ Corona-Update zum Hören +++

12:43 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Hessen nimmt Patienten aus Italien und Frankreich auf +++

12.33 Uhr: Hessen nimmt 14 schwerkranke Corona-Patienten aus Italien und Frankreich auf. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag mit. Sie sollen auf mehrere Krankenhäuser in Hessen verteilt werden. "In der Krise stehen wir zusammen. Die Landesregierung hat deshalb einhellig entschieden, unseren italienischen und französischen Freunden ein entsprechendes Hilfsangebot zu unterbreiten", so Bouffier.

Zehn der Patienten stammen aus der hessischen Partnerregion Emilia-Romagna in Italien. Die Region sei nach der Lombardei die am stärksten betroffene Region im Land, heißt es in der Mitteilung der Landesregierung.

+++ Frankfurter Messe sagt "Tendence" ab +++

12.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat die Frankfurter Messegesellschaft nun auch die für Ende Juni geplante Konsumgüterschau "Tendence" abgesagt. Teile des Sortiments sollen den Fachkunden auf der "Nordstil" in Hamburg gezeigt werden, die vom 25. bis zum 27. Juli geplant ist. Man habe vergeblich versucht, die Veranstaltung doch noch stattfinden zu lassen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. "Die nun nochmals verschärfte Lage in Bezug auf das Coronavirus lässt uns jedoch leider keine andere Wahl als die Absage der Veranstaltung. Gerne begrüßen wir die Branche wieder in 2021 hier in Frankfurt", sagte Geschäftsführer Stephan Kurzawski.

+++ Über 1.000 Frankfurter Medizin-Studenten wollen helfen +++

12.08 Uhr: Die Resonanz auf den Aufruf des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität ist groß: Bis zum Donnerstagmorgen haben 1.166 angehende Mediziner ihre Hilfe in der Corona-Krise angeboten, so die Universität. Das seien fast alle der Studierenden, die momentan in Frankfurt sind. Viele der insgesamt rund 2.700 Medizinstudenten, die infrage kämen, seien gerade bei ihren Familien außerhalb der Stadt und könnten deshalb nicht helfen. Die Studierenden könnten je nach Ausbildungsstand gewisse Bereiche in der Uni-Klinik unterstützen, zum Beispiel als Helfer in der Krankenpflege Blut abnehmen.

+++ Linke fordert Land auf, Betreuungsgeld für Kinder zu erstatten +++

11.50 Uhr: Die Linke hat im hessischen Landtag die uneinheitliche Regelung zur Erstattung von Betreuungsgebühren bei Kindern kritisiert. "Aktuell zahlen viele Eltern für eine Kita- oder Schulkinderbetreuung, die nicht erbracht wird. Einige Kommunen haben bereits Beschlüsse auf den Weg gebracht, zumindest für April keine Elternbeiträge einzufordern", erklärte die familienpolitische Sprecherin Christiane Böhm am Donnerstag.

Doch wenn Kommunen auf die Gelder verzichten würden, reiße das Löcher in ihre Haushalte. Denn die Kosten für die Fachkräfte in den Kindetagesstätten und in der Nachmittagsbetreuung würden weiterlaufen. Es sei nachvollziehbar, dass für viele Eltern, die jetzt ihre Kinder zu Hause betreuten und deshalb Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssten, die Zahlung für eine nicht erbrachte Leistung eine zusätzliche Bürde darstelle, erklärte Böhm. Vor diesem Hintergrund müsse das Land die Kosten übernehmen. In anderen Bundesländer wie Thüringen gebe es eine solche Regelung bereits.

+++ EKHN startet Andacht-Format "Living Room" +++

11.40 Uhr: Viele Gemeinden übertragen ihre Gottesdienste inzwischen live. Die EKHN möchte dieses Angebot erweitern und startet am Freitagabend eine wöchentliche Serie mit "Wohnzimmer-Andachten im Mini-Format". In der Sendung namens "Living Room" sollen Menschen persönlich und ermutigend erzählen, "warum der christliche Glaube gerade in herausfordernden Zeiten eine kostbare Kraft sein kann", heißt es in der Ankündigung. Die Sendung komme bewusst nicht aus einer Kirche, sondern nehme die besondere Situation der Menschen zu Hause in ihren Wohnzimmern auf.

+++ Profi-Kicker treten bei "Bundesliga Home Challenge" an +++

11.25 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bringt den Fußball in der Corona-Krise zurück: In der "Bundesliga Home Challenge" treten ab dem Wochenende sogar Profi-Kicker auf dem virtuellen Rasen an. Mit dabei sind auch die hessischen Teams Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98 und SV Wehen Wiesbaden. Wer gegen wen antritt, lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Jetzt abonnieren: Corona-Newsletter von hessenschau.de +++

11.15 Uhr: Neue Infektionszahlen, Gesetzesänderungen, Notlagen: Täglich überschlagen sich in der Corona-Krise die Ereignisse. Wir beobachten für Sie alles, was in Hessen und darüber hinaus passiert und bereiten die wichtigsten Ereignisse ab jetzt auch in unserem Corona-Newsletter für Sie auf. Hier können Sie den Newsletter abonnieren. Sie müssen dazu nur Ihre E-Mailadresse eintragen und eine Bestätigungsmail anklicken. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. (App-Nutzer bitte hier klicken )

+++ Liga Hessen fordert: Altenpflege nicht vergessen +++

11.00 Uhr: Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen sowie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste fordern, dass Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte "in der Krise nicht im Stich gelassen werden", wie es Liga-Vorstandsvorsitzende Dr. Yasmin Alinaghi in einer Mitteilung vom Donnerstag formulierte. Die Altenpflege stünde aufgrund des neuartigen Coronavirus vor einer historischen Belastungsprobe. Eine Beteiligung auf Augenhöhe, so heißt es weiter, mit Krankenhäusern und Ärzteschaft sei bitter nötig.

Ebenso müssten klare gesetzliche Regelungen und eine angemessene Ausstattung mit Schutzausrichtung her. Besonders bei der Schutzausrichtung besteht laut Mitteilung ein gravierender Mangel, "der die Versorgung alter und behinderter Menschen in der ambulanten und der stationären Pflege akut gefährdet". Vor einer Knappheit an Schutzmitteln hatte auch schon der Bundesverband privater sozialer Dienste gewarnt.

+++ Esa fährt Missionskontrolle für Satelliten weiter runter +++

10.45 Uhr: Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat das Personal für die Missionskontrolle in Darmstadt weiter reduziert. Grund ist die Infektion eines Mitarbeiters mit dem Coronavirus. Durchschnittlich 30 der insgesamt 900 Mitarbeiter würden derzeit noch im Kontrollzentrum (Esoc) arbeiten, sagte der stellvertretende Esoc-Leiter Paolo Ferri. Bei vier Satelliten seien Instrumente abgeschaltet worden. Auch Tests an der erst kürzlich gestarteten Sonnenmission Solar Orbiter seien eingestellt worden.

Grund für die Vorsicht ist auch der nahende Erdvorbeiflug der Merkur-Sonde BepiColombo, für den Experten im Zentrum gebraucht würden. "Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für uns die höchste Priorität", sagte der Esa-Direktor für den Missionsbetrieb, Rolf Densing. Aus diesem Grund würden die Aktivitäten für einige wissenschaftliche Missionen reduziert. Die Esa steuert von Darmstadt aus 21 Raumfahrzeuge.

+++ Corona-Update zum Hören +++

+++ Schutzmittel in Pflegeheimen: "Keller nicht mehr gut gefüllt" +++

10.10 Uhr: In vielen Pflegeheimen und Rehakliniken in Hessen fehlt es an Schutzmitteln für Pfleger und Patienten. Im fränkischen Würzburg hatte eine ähnliche Situation dazu geführt, dass in einem Seniorenheim zehn Menschen am Coronavirus starben. "Wir haben Sorgen, dass so etwas auch in Hessen kommen wird", betonte Manfred Mauer vom Bundesverband privater sozialer Dienste im Gespräch mit dem hr am Donnerstag.

"Umso wichtiger ist daher, dass die Menschen mit Schutzmitteln ausgestattet sind." Dazu zählen zum Beispiel Desinfektionsmittel und Mundschutze. Die Versorgungslage sei jedoch alles andere als gut. "Die Keller sind nicht mehr gut gefüllt", so Mauer, der aber hinzufügte: "Die Schutzmittel sind unterwegs. Wir hoffen, dass die Verteilung so schnell wie möglich beginnen kann." Bislang würden Pflegekräfte nur einen Mundschutz tragen, solange sie von Haus zu Haus gehen, wie bei mobilen Pflegediensten – aber nicht im Pflegeheim selbst. Dort gäbe es erst Vorkehrungen, sobald ein Corona-Verdachtsfall auftritt.

+++ Bericht: Condor will Überbrückungskredit verlängern lassen +++

9.55 Uhr: Der Ferienflieger Condor will einem Bericht zufolge den vom Staat verbürgten Überbrückungskredit verlängern lassen. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bereits gestellt, schreibt das Fachmagazin "fvw". Grund seien Unsicherheiten in Folge der weltweiten Corona-Krise, die auch den Käufer, die polnische Luftfahrt-Holding PGL erfasst haben.

Condor wollte zu dem Bericht am Donnerstag keine Stellung nehmen. Noch ist der von den Gläubigern verabschiedete Schutzschirmplan nicht rechtskräftig, so dass die vereinbarte Übernahme noch nicht vollzogen werden kann. Condor hat bislang stets erklärt, dass dem Geschäft seitens der PGL nichts im Wege stehe.

Der Kredit über 380 Millionen Euro wurde von der staatlichen KfW-Bank gewährt, wobei der Bund und das Land Hessen als Bürgen aufgetreten sind. Das Geld muss nach bisheriger Planung spätestens am 15. April nebst Zinsen zurückgezahlt werden.

+++ Experte im Interview zur Ansteckungsgefahr +++

9.47 Uhr: Besteht die Gefahr, dass ich das Coronavirus mit den Einkäufen nach Hause trage? Kann ich mich anstecken, wenn ich eng an jemandem vorbeigehen muss? Und was spricht gegen eine Herdenimmunisierung? In hr-iNFO hat der Pharmazeut Theodor Dingermann die Fragen der Hörerinnen und Hörer zur Ansteckungsgefahr beantwortet.

+++ Stadt Hanau bittet um Ticket-Spenden +++

9.28 Uhr: In der vergangenen Woche hat Hanau die diesjährigen Brüder-Grimm-Festspiele abgesagt. Jetzt hat die Stadt erklärt, dass sie den Preis für bereits gekaufte Tickets erstatten wird – verbunden mit der Bitte an Karteninhaber, das Geld nicht einzufordern. "Wer die Eintrittskarten nicht oder nur teilweise zurückgibt, leistet damit einen finanziellen Beitrag zur Milderung der Problemlage, in der sich die Festspiele nunmehr befinden", so Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

+++ Tipps vom Profi: So bleiben Sie jetzt fit +++

9.10 Uhr: Der Hochschulsport pausiert, die Fitnessstudios und Turnhallen sind dicht: Auch der Breitensport ist von der Corona-Pandemie in den erzwungenen Frühjahrsschlaf versetzt worden. Im Interview erklärt der Darmstädter Fitness-Trainer Jochen Dieter, wie man sich in Zeiten von Homeoffice und Social Distancing sportlich betätigen kann. Ein Tipp: "Die Maschinen, die man aus dem Fitnessstudio kennt, kann man entweder ganz weglassen oder durch haushaltsübliche Gegenstände ersetzen. Zusatzgewichte können etwa Wasserflaschen oder Wasserkästen sein." Warum man aktuell sogar ein bisschen mehr trainieren sollte als sonst, erklärt Dieter hier.

+++ Statistik: Nachfrage nach Seife vier Mal so hoch +++

8.52 Uhr: Dass die Nachfrage nach bestimmten Waren in den letzten Wochen explodiert ist, zeigen vor allem die stellenweise leeren Regale. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat die Verkaufszahlen nun ausgewertet und kommt zu folgendem Ergebnis: In der vergangenen Woche wurde Seife mehr als vier Mal so oft gekauft wie in den sechs Monaten davor. Knapp dahinter rangiert Toilettenpapier: Die Nachfrage danach war vergangene Woche mehr als drei Mal so hoch wie im vergangenen halben Jahr.

Den ersten Anstieg registrierten die Statistiker in der letzten Februarwoche: Erstmals waren die Absatzzahlen für Mehl, Seife und Teigwaren mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der sechs Monate zuvor.

+++ Klinikbetreiber Fresenius: "Werden alles Menschenmögliche tun" +++

8.35 Uhr: Europas größter privater Klinikbetreiber Fresenius blickt mit Sorge auf eine weitere Zuspitzung der Lage in der Corona-Krise. "Ich kann nicht garantieren, dass unser Personal und unsere Ausrüstung zum Höhepunkt der Krise ausreichen werden", sagte Vorstandschef Stephan Sturm der Wirtschaftswoche. Er könne aber versichern, "dass wir alles Menschenmögliche tun werden." Die Entwicklung verlaufe "viel dynamischer" als von ihm erwartet.

In Deutschland betreibt der Bad Homburger Konzern unter der Marke Helios 86 Krankenhäuser. In diesen werde derzeit eine niedrige dreistellige Zahl an Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Von derzeit rund 28.000 Intensivbetten in Deutschland stünden knapp 1.000 in den Helios Kliniken. "Wir werden die Zahl wohl nicht verdoppeln können, aber wir werden sie ganz erheblich steigern", sagte er. "Wir arbeiten daran, Operationssäle bei Bedarf in Intensivstationen umwandeln zu können, und versuchen, zusätzliche Beatmungsgeräte zu beschaffen."

+++ Verschärfte Besuchsregeln in Gefängnissen +++

8.20 Uhr: Unter den Häftlingen in hessischen Gefängnissen gibt es bislang keinen nachgewiesenen Corona-Fall. "Damit dies hoffentlich so bleibt, haben wir derzeit ein Besuchsverbot verhängt", teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden auf Anfrage mit. Besuch von Anwälten oder den Konsulaten sei jedoch noch möglich. "Zur Kompensation dürfen die Häftlinge länger telefonieren, auch Videotelefonie kann in einzelnen Fällen ermöglicht werden", erläuterte der Sprecher. In Hessen gibt es nach Angaben des Justizministeriums rund 5.800 Haftplätze. Durchschnittlich seien in den Gefängnissen rund 4.700 Häftlinge untergebracht.

+++ Von Finanzhilfen soll auch der Sport profitieren +++

8.09 Uhr: Auch der Sport soll vom hessischen Soforthilfeprogramm im Kampf gegen die Corona-Pandemie profitieren. "Hessen lässt seine Vereine und Verbände in der aktuellen Situation nicht im Stich", erklärte ein Sprecher des Sportministeriums in Wiesbaden auf Anfrage.

Demnach sollen Soforthilfen für Sportvereine und Sportverbände möglich sein, vor allem wenn die Existenz durch ausfallende Einnahmen gefährdet ist. "Der Sport in Hessen und damit nicht nur der Amateur-Fußball ist von den Auswirkungen des Corona-Virus sehr stark betroffen", teilte das Sportministerium mit. Der Profi-Sport könne alle Instrumente der Wirtschaftshilfe in Anspruch nehmen, beispielsweise Bürgschaften oder Kurzarbeitergeld.

+++ Kontrollen am Flughafen nur bei Verdacht +++

6.41 Uhr: Eine lückenlose Kontrolle von Passagieren am Flughafen Frankfurt auf Corona-Infektionen ist nach Auskunft des Gesundheitsamts weder möglich noch sinnvoll. Teilweise kämen die Einreisenden aus Ländern, in denen es viel weniger Erkrankte als in Deutschland gebe. Die Pandemie sei bundesweit in eine Phase eingetreten, in der das Virus innerhalb des Landes weitergegeben und nicht mehr von außen hinein getragen werde. Kontrollen und Untersuchungen gebe es, wenn Verdachts- oder Krankheitsfälle gemeldet würden, sagte Udo Götsch vom Frankfurter Gesundheitsamt.

Bei Hinweisen, dass beispielsweise Passagiere von einem betroffenen Kreuzfahrtschiff an Bord eines Flugzeugs seien, gingen die Mitarbeiter des Amts in die Maschine und fragten, ob jemand erkrankt sei. Passagiere aus Risikogebieten müssten Aussteigekarten ausfüllen: mit Angaben zu ihrem Gesundheitszustand, Kontaktpersonen sowie Kontaktdaten. Ausgeben müssten diese die Fluggesellschaften.

