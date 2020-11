Bahnhöfe profitieren von Corona-Konjunkturpaket

An 20 Bahnhöfen in Hessen laufen derzeit und in den kommenden Wochen Verschönerungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten, die durch das Sofortprogramm des Bundes finanziert werden. In Hessen werden insgesamt rund 2,8 Millionen Euro investiert, berichtete ein Bahnsprecher am Mittwoch. So werden am Hauptbahnhof Darmstadt Sitzbänke und Fenster nach historischem Vorbild erneuert. Bunter wird es am Bahnhof Limburg Süd - dort wird den Angaben zufolge unter anderem eine große Schallschutzwand von Graffiti-Künstlern neu gestaltet. Auch am Bahnhof Fulda soll mit frischer Wandfarbe und Graffiti die Optik verbessert werden.

Bahnreisende können sich in Fulda, Kassel und Kassel-Wilhemshöhe dank neuer digitaler Anzeigen zusätzlich informieren, am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe entstehen auf den Bahnsteigen vier neue, windgeschützte Warteräume, hieß es über die laufenden Arbeiten. "Dank der zusätzlichen Mittel des Bundes werten wir gemeinsam mit dem regionalen Handwerk noch stärker unsere Bahnhöfe auf", sagte Stefan Schwinn, Leiter des Regionalbereichs Mitte der DB Station&Service AG.