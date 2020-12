Bad Homburg feiert Chanukka im Autokino

Das jüdische Zentrum Bad Homburg macht eine große Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka auch in Corona-Zeiten möglich - und greift auf die etablierte Autokino-Lösung zurück: Am kommenden Samstag (12. Dezember) findet ab 20 Uhr im Bad Homburger Autokino auf dem Parkplatz am technischen Rathaus ein "Chanukka Drive In" statt. Traditionsgemäß werden an dem Abend Chanukkakerzen entzündet, auch ein Klezmer Konzert, Segenssprüche und Geschenke für die Kinder soll es geben. Pro Auto sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, der Eintritt ist kostenlos. Eintrittscodes gibt es per Mail an juedisch.hg@gmail.com. Das achttägige jüdische Lichterfest beginnt in diesem Jahr am 10. Dezember.