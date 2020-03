Das Kultusminsterium will heute entscheiden, ob die Abiturprüfungen stattfinden werden. Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht am 1. Mai stattfinden. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 381 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.hessen.de .

+++ Finanzielle Schieflage bei Kommunen befürchtet +++

Mit Schließungen und Einschränkungen im Handel und in der Gastronomie könnten auch die Kommunen in eine finanzielle Schieflage geraten. Das befürchtet der Hessische Städte- und Gemeindebund. "Dass es bei den Gewerbesteuern Einbrüche geben kann, ist ganz klar", sagte der Geschäftsführende Direktor, Karl-Christian Schelzke, am Mittwoch. Auch ein Ladensterben in den Innenstädten sei nicht auszuschließen. Es müsse für die Kommunen Geld aus Fördertöpfen fließen. "Da muss man sich dann auch von der schwarzen Null verabschieden."

+++ Bad Homburg untersagt Treffen von mehr als fünf Menschen +++

Die Stadt Bad Homburg untersagt ab sofort Ansammlungen von mehr als fünf Menschen auf öffentlichen Plätzen und in Parks. Wie die Stadt am Mittwoch auf ihrer Homepage mitteilt, gilt die Regelung zum Beispiel für den Kurpark, den Kurhausvorplatz, den Marktplatz, den Rathausplatz oder den Bahnhofsvorplatz.

Für alle anderen öffentlichen Bereiche verweist die Stadt auf die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, einen Abstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. "In den kommenden Wochen wird entscheidend sein, die Regeln konsequent zu beachten, um die in anderen Ländern beobachtete, rasche Ausbreitung des Virus bei uns zu vermeiden", begründet Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) den Schritt. Auch die Trauerhallen auf den Friedhöfen in Bad Homburg werden geschlossen. Bestattungen können stattfinden, der Aufenthalt der Trauergäste ist laut Stadt dann nur im Freien möglich.

+++ Condor-Maschinen bei Rückholaktion voll besetzt +++

Bei der Rückholaktion für im Ausland gestrandete Touristen sind die Maschinen des Ferienfliegers Condor voll besetzt. In einigen Zielländern wie beispielsweise der Dominikanischen Republik hatte es zunächst geheißen, dass gar keine Flieger aus Europa mehr landen dürften. Inzwischen habe man die Hindernisse aber abgeklärt, berichtete eine Sprecherin am Mittwoch in Frankfurt. Condor werde in den nächsten Tagen rund 50.000 Urlauber zurückholen. Das geschehe in einer Mischung aus dem eigenen Flugprogramm, Rückholflügen der Veranstalter und auch der "Luftbrücke" der Bundesregierung.

Betroffen sind vor allem Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, auf den Philippinen, in Ägypten, auf den Malediven, Malta und in Argentinien. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind noch weit mehr als 100.000 Deutsche im Ausland unterwegs.

+++ Radklassiker Eschborn-Frankfurt wegen Corona abgesagt +++

Der 1. Mai gehört in Frankfurt traditionell den Fahrradfahrern. Nicht so in diesem Jahr. Der Klassiker muss wegen der Corona-Pandemie verlegt werden und reiht sich damit in eine prominente Liste von Sport-Veranstaltungen ein, die nicht wie geplant stattfinden können. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht. Weitere Informationen finden Sie hier.

+++ Wie lange hält sich das Virus auf Oberflächen? +++

Die Türklinke, der Knopf im Aufzug, der Stift des Paketboten: Wer diese Dinge im Moment anfasst, fragt sich oft, wie lange sich das Coronavirus auf den Oberflächen halten kann. Laut US-Wissenschaftlern bleibt es bis zu 72 Stunden auf Kunststoff erhalten, bei Papier sollen es bis zu 24 Stunden sein. Warum diese Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten sind, erklärt ein Virologe auf tagesschau.de .

+++ Fehler in unserer Karte +++

+++ Hilfsorganiationen schlagen Alarm: So leiden Geringverdiener +++

Verzögerte Sozialleistungen, geschlossene Tafeln, Zwangsräumungen: Das Coronavirus hat vor allem für arme Menschen in Hessen massive Folgen. Spezielle Maßnahmen, um ihnen zu helfen, seien aktuell aber nicht geplant, teilte das Sozialministerium auf Nachfrage mit. Nun schlagen Hilfsorganisationen Alarm und Politiker fordern ein "Coronageld". Mehr dazu in unserem Artikel.

+++ Applaus für Helferinnen und Helfer +++

Spanien hat es vorgemacht, am Dienstagabend zogen die Hessen nach: Gegen 21 Uhr öffneten Menschen an vielen Orten die Fenster und applaudierten. Der Beifall galt vor allem medizinischem Personal wie Ärzten und Pflegern, deren Engagement in der Corona-Krise besonders wichtig ist. Wie das in Frankfurt aussah, sehen Sie bei uns auf Twitter im Video.

+++ Entscheidung über Abi-Prüfungen am Mittwoch +++

Noch ist unklar, ob die anstehenden schriftlichen Abiturprüfungen stattfinden werden. Aus der Schülerschaft traten zuletzt Forderungen auf, die Prüfungen aus Sicherheitsgründen abzusagen. Das Kultusministerium wird heute entscheiden, ob das Abi geschrieben wird oder nicht. Die Entscheidung soll im Anschluss "möglichst schnell" mittgeteilt werden, wie ein Sprecher hessenschau.de sagte.

+++ Stimmungsbild aus Marburg: Floristen verschenken Ware, Einzelhändler verzweifelt +++

Ab heute gelten die verschärften Maßnahmen der Landesregierung: Zahlreiche Geschäfte müssen geschlossen bleiben, auch Kneipen und Bars sind zu. Schon jetzt sind viele Unternehmer und Einzelhändler in Hessen verzweifelt. In der Marburger Oberstadt verschenken Blumenhändler ihre Waren, damit sie sie nicht wegschmeißen müssen, berichtet unsere Reporterin Anna Spieß.

Manche Ladeninhaber erzählen unter Tränen, dass sie um ihre Existenz fürchten und keine großen Rücklagen haben, obwohl sie seit 20 Jahren in der Stadt verwurzelt seien. Einige fühlen sich mit ihren Problemen allein gelassen. Wie und wo man zum Beispiel Kurzarbeit anmelden müsse, wissen sie nicht. Telefonisch sei niemand erreichbar, weil die Hotlines überlastet seien.

+++ Einreisestopp: 5.000 Nicht-EU-Bürger kontrolliert +++

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist ein Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger in die Europäische Union verhängt worden. Am Frankfurter Flughafen wurden deswegen bis um 8 Uhr am Mittwochmorgen rund 5.000 Menschen kontrolliert, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf hr-Anfrage mitteilte. Allein heute seien über 100 Flüge von der Regelung betroffen. Menschen, die nicht einreisen dürfen, müssen im Transitbereich des Flughafens auf einen Rückflug warten. Nicht-EU-Bürger, die in Deutschland leben, dürfen aber weiterhin einreisen.

+++ Handball-Nationalspieler Kohlbacher infiziert +++

Corona-Fall in der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen hat sich nach Informationen von SID und dpa mit dem Virus infiziert, nun begibt sich das gesamte Team von Bundestrainer Alfred Gislason in häusliche Quarantäne. "Ein bei einem Nationalspieler am Montag, 16. März, durchgeführter Test auf das Coronavirus ergab ein positives Ergebnis. Dies ist seit Dienstagabend bekannt", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit. Kohlbachers Namen bestätigte der Verband offiziell nicht. Der Kreisläufer stammt aus Bensheim und spielte lange für die HSG Wetzlar.

Jannik Kohlbacher Bild © picture-alliance/dpa

+++ DRK ruft zu weiteren Blutspenden auf +++

Die Blutspende-Aufrufe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben Wirkung gezeigt: Nach einer ungewöhnlich langen Flaute während der Fastnachtszeit und in den Tagen danach kämen mittlerweile wieder mehr Menschen zu den Terminen, sagte Eberhard Weck, Leiter Spendenmarketing beim DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen. Zugleich mahnte er: "Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt." Auch in Zeiten der Coronakrise gelte es, nicht nachzulassen, da der Bedarf an Blutprodukten weiterhin hoch sei. So würden alleine 19 Prozent der Blutprodukte für die alltägliche Versorgung von Krebspatienten benötigt. Weitere jeweils 16 Prozent brauchten Patienten mit Herzerkrankungen sowie Magen- und Darmkrankheiten.

+++ Erster Todesfall in Hessen +++ Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger am Frankfurter Flughafen +++ 381 Corona-Fälle +++

+++ Weitere Maßnahmen ab Mittwoch +++ Eine Milliarde Euro Soforthilfe +++ 342 Fälle in Hessen +++

+++ Fallzahlen steigen um 50 Prozent +++ Gottesdienste abgesagt +++ Veranstaltungen ab 100 Personen verboten +++

+++ Kein Unterricht ab Montag, Kitas zu +++ Krankenhäuser verhängen Besuchsverbote +++ Kirchen sagen Gottesdienste ab +++

+++ Abiturienten vom Unterricht freigestellt +++ Absage von Großveranstaltungen bis 10. April +++ Kassel schließt Theater und Kinos +++

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

