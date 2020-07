In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Unser Ticker von Donnerstag, 16. Juli, zum Nachlesen.

Die wichtigsten Meldungen von Donnerstag, 16. Juli:

+++ Uni-Prüfungen wie nie zuvor +++

22.51 Uhr: An den Hochschulen und Universitäten haben die Prüfungen begonnen. Corona macht sie für Studierende wie Hochschulleitungen gleichermaßen zur Herausforderung. In Marburg sind Toilettenpausen verboten, in Frankfurt denkt man über neue Möglichkeiten nach, wie die Arbeiten zu Hause via Webcam abgelegt werden können, und in Darmstadt wie überall sonst gibt es nicht genügend Räume, um alle Studierenden im gebotenen Abstand zu prüfen. Mehr zum Corona-Semester in unserem Bericht.

+++ Das "Dolle Dorf" kehrt zurück +++

21.58 Uhr: Menschen auch mal richtig auf die Pelle rücken - dafür ist die hessenschau-Rubrik "Dolles Dorf" bekannt. Seit vielen Jahren zeigt sie, wie Hessen in ihren kleinen Dörfern zusammenleben. Dann kam Corona, und das mit der Nähe war plötzlich sehr verdächtig. Nun wird es nach vier Monaten Pause eine neue DoDo-Folge geben: mit Abstand, einerseits.

Am Donnerstagabend wurde das erste Dolle Dorf der Corona-Zeitrechnung gezogen: Atzelrode, ein Stadtteil von Rotenburg an der Fulda. Wie es dort zugeht, sehen Sie am kommenden Samstag um 19.30 Uhr.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

21.40 Uhr: Während wir über Corona-Nachrichten aus Hessen berichten, haben die Kollegen von tagesschau.de die Entwicklungen in ganz Deutschland und der Welt im Blick. Heute mit diesen Berichten:



Vorwürfe gegen Russland: Britische Sicherheitsbehörden warnen vor russischen Hackern. Diese spähten weltweit Wissenschaftler aus, die an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forschen.

Zielgenauer gegen lokale Ausbrüche: Bund und Länder haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, dass im Fall von gehäuften Corona-Infektionen an einem Ort nicht gleich das öffentliche Leben in einem ganzen Kreis heruntergefahren wird. Vielmehr sollen die Behörden ihre Maßnahmen auf ein Stadtviertel, eine Wohnsiedlung oder einen Betrieb beschränken.

Abschied von Corona-Toten: Spanien hat in einem Staatsakt der rund 28.000 Menschen im Land gedacht, die an oder mit Covid-19 starben. König Felipe VI. würdigte auch den Einsatz der Helfer.

+++ Künstlerin sucht Ausweg aus Corona-Krise +++

21.21 Uhr: Für Sänger, Musiker, Schauspieler und andere Künstler bedeutete Corona: Stillstand von einem Tag auf den anderen, Auftrittsverbot. Die Sängerin und Showproduzentin Evi Niessen aus Kiedrich im Rheingau-Taunus-Kreis hat die Zwangspause genutzt, um ein Album aufzunehmen. Inzwischen ist sie auch wieder aufgetreten. Dennoch ist alles ganz anders als vor der Pandemie, wie sie in der hessenschau-Serie "Corona und ich" erzählt.

+++ Kinos in der Krise +++

21.09 Uhr: Erst mussten sie ganz schließen, dann durfte auf fünf Quadratmetern nur eine Zuschauerin oder ein Zuschauer sitzen, jetzt dürften wieder mehr Leute ins Kino - aber viele kommen nicht, und das liegt auch daran, dass die Verleihe kaum Filme liefern. Auch die Blockbuster lassen auf sich warten. Wie in einem Thriller spitzt sich die wirtschaftlichen Lage für die Kinobetreiber zu - doch wird es auch ein Happy End geben für die zuletzt doch recht stabile Branche in Hessen? Die Kollegen der hessenschau haben nachgefragt.

+++ Bordellbetreiber wehren sich gegen Schließung +++

17.22 Uhr: Mit einem "Tag der offenen Tür" haben sich mehrere Laufhäuser im Frankfurter Bahnhofsviertel für ihre Wiedereröffnung in der Corona-Krise eingesetzt. Am Donnerstag öffneten zwei Bordelle in der Taunusstraße ihre Türen, um zu zeigen, dass sie Hygienemaßnahmen zur Verhinderung von Corona-Ansteckungen einhalten könnten. Wie genau das aussehen könnte und mit welchen Schwierigkeiten die Branche aktuell zu kämpfen hat, lesen Sie in unserem Artikel.

+++ Besuche in Kliniken trotz Lockerung nicht überall möglich +++

11.49 Uhr: Besuche in Krankenhäusern sind wieder erlaubt. Doch nicht überall ist das uneingeschränkt möglich. Torsten Schmidt kann seiner Frau derzeit nicht auf der Krebsstation an der Frankfurter Uniklinik beistehen. Hier erfahren Sie mehr, auch zu Regelungen anderer Krankenhäuser.

10.08 Uhr: Das Pharmaunternehmen Biotest mit Sitz in Dreieich (Offenbach) hat eine sogenannte Phase-2-Studie zur Behandlung von Covid-19 in Spanien eingereicht. Einreichungen in weiteren Ländern seien in Vorbereitung, teilte die Firma am Donnerstag mit. Für ihr Präparat Trimodulin auf der Basis von Blutplasma strebt sie eine beschleunigte Zulassung an.

In die multinationale Studie sollen laut Biotest etwa 160 erwachsene, durch eine Lungenentzündung oder ein Atemnotsyndrom schwer erkrankte Covid-19-Patienten aufgenommen werden. Sie sollen dann entweder mit Trimodulin oder einem Placebo behandelt werden.

Phase-2-Studien sind in der Regel die ersten Studien an Patienten. Normalerweise nimmt nur eine kleine Zahl teil, die genau überwacht wird.

7.30 Uhr: Die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Gelnhausen befinden sich wegen eines aufgetretenen Corona-Falls in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Main-Kinzig-Kreis mit . Die betroffene Person sei von den anderen Bewohnern isoliert worden. Nun würden die direkten Kontaktpersonen auf Covid-19 getestet. "Wichtig ist es, mögliche Infektionsketten früh und wirksam zu unterbinden", erklärte die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler (SPD).

6.57 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen binnen 24 Stunden um 66 gestiegen. Das meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand Donnerstag, 0 Uhr. Es gab keine weiteren Todesfälle. Die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Hessen liegt damit weiterhin bei 514.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hessen insgesamt 11.283 Ansteckungen gezählt. Davon gelten etwa 10.400 Fälle als genesen.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die hessischen Kreise und kreisfreien Städte deutlich von der Obergrenze von 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Beim Erreichen dieser Marke drohen wieder lokal begrenzte, stufenweise Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Den höchsten Wert weist die Stadt Offenbach mit rund zehn Fällen auf. Eine Übersicht mit allen Kreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier.

+++ R+V-Versicherung verbucht trotz Corona mehr Einnahmen +++

6.08 Uhr: Die R+V-Versicherung verbucht trotz der Corona-Krise ein deutliches Plus bei den Beitragseinnahmen. Das erste Halbjahr habe sich auch wegen der guten Zahlen in den Monaten vor Beginn der Pandemie insgesamt sehr positiv entwickelt, sagte der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger in Wiesbaden. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres wird die zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehörenden Versicherung Beitragseinnahmen von 8,7 Milliarden Euro in den Büchern stehen haben. Das ist nach Angaben des Managers ein Plus von 9,6 Prozent im Jahresvergleich in der Erstversicherung in Deutschland.

