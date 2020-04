In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 3.301 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Weitere Schul-Entscheidungen nach Ostern +++

11.57 Uhr: Das Kultusministerium will die Regelungen zum weiteren Fortgang von Schule, Unterricht und Prüfungen in Hessen nach Ostern bekanntgegeben. Nach den aktuellen Planungen seien die zentralen Abschlussprüfungen für den Hauptschul- und den Realschulbildungsgang für Mitte Mai angesetzt, sagte ein Ministeriumssprecher: "Wir gehen derzeit davon aus, dass die Prüfungen wie geplant stattfinden können."

Die schriftlichen Abiturprüfungen enden in Hessen am Donnerstag mit Arbeiten in den Leistungs- und Grundkursen im Fach Biologie. Wegen der Corona-Krise laufen die Abiturarbeiten in Hessen unter verschärften Hygienebedingungen. Die Schulen sind angewiesen, die Gruppen klein und die Abstände zwischen den Prüflingen groß zu halten.

+++ Wie man in diesen Zeiten einen Debütroman bewirbt +++

11.45 Uhr: Überspitzt gesagt war Jasmin Schreiber in den sozialen Netzwerken bisher besonders für zwei Themen bekannt: Tod und Tiere. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Trauerbegleitung und schreibt darüber in ihrem Blog. Auf Twitter folgen der 32 Jahre alten Autorin mehr als 33.000 Menschen. Die waren begeistern, als Schreiber Ende Februar ihren Debütroman veröffentlichte. Doch nur wenige Tage später werden wegen Corona sämtliche Lesungen abgesagt. Schreiber, die wegen einer Vorerkrankung selbst zur Risikogruppe gehört, achtet im Moment besonders darauf, sich zu isolieren. Wie sie trotzdem als Autorin präsent bleibt, erzählt sie im Interview.

+++ 4.500 Schokoriegel für Hanauer Tafel +++

11.35 Uhr: Aus Ostergeschenken für kleine Shopping-Freunde wird eine Spende für die Tafel. Da das aufgrund der Coronakrise geschlossene Einkaufszentrum "Forum Hanau" keine Verwendung mehr für 4.500 Schokoriegel hat, die rund um Ostern an Kinder verteilt werden sollten, profitiert nun die Tafel. Wie Centermanagerin Diana Schreiber-Kleinhenz am Mittwoch mitteilte, wurden die Riegel der Tafel bereits übergeben. "Wir erhalten von den Supermärkten derzeit wenig Lebensmittel. Umso mehr freut mich der Zusammenhalt in der Stadt", kommentierte Tafel-Leiterin Annette Geier-Neugebauer die Aktion.

+++ Schriftstellervereinigung fordert Öffnung von Buchhandlungen +++

11.24 Uhr: Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt zeigt sich besorgt über die Lage von Buchhändlern, Verlegern und Autoren. "Durch die anhaltende Schließung des stationären Buchhandels und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sind nicht nur viele Buchhändler, sondern auch Verlegerinnen in ihrer Existenz bedroht", heißt es in einer Mitteilung. Das treffe wiederum "mit voller Wucht" auch alle Autoren, da Tantiemen und Lesungen wegfielen. "Der Zugang zu Büchern und damit zu Wissen und Information darf in einer freiheitlichen Demokratie unter keinen Umständen eingeschränkt werden. Buchhandlungen und Bibliotheken müssen daher umgehend wieder geöffnet werden", so die Forderung der Vereinigung.

Geschlossene Buchhandlung in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Bouffier informiert über Beratungen mit Merkel +++

10.58 Uhr: In einer Telefonkonferenz berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Corona-Krise. Dabei soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Im Anschluss informiert Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über die Ergebnisse.

+++ Virologe: Masken schützen nur andere +++

10.48 Uhr: Die von vielen Menschen bereits getragenen Schutzmasken gegen das Coronavirus schützen nicht vor einer Ansteckung. Das unterstrich der Gießener Virologe John Ziebuhr am Mittwochmorgen im Corona-Update des hr. Für die Person, die die Maske trägt, habe der chirurgische Mundschutz keinen Effekt. "Man trägt aber dazu bei, die Mitmenschen vor einer Infektion zu bewahren", so Ziebuhr. Sprich: Man kann sich weiterhin anstecken. Die Gefahr, andere anzustecken, sinkt aber. "Wir wissen ja, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Wenn man miteinander spricht, sprudelt da viel raus." Diese abgegeben Tröpfchen könnten durch die Maske aufgehalten werden.

+++ Klose zur aktuellen Lage - Pressekonferenz im Livestream +++

10.29 Uhr: Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) spricht am Mittag in einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie in Hessen. Per Video zugeschaltet wird der Leiter der Marburger Virologie, Stephan Becker. Die Pressekonferenz können Sie ab 13 Uhr bei uns im Livestream oder im hr-fernsehen verfolgen.

+++ Lesen im Lockdown: Videos online +++

10.18 Uhr: Die Buchhandlungen haben geschlossen, öffentliche Lesungen fallen aus. Daher hat der Hessische Rundfunk Autorinnen und Autoren gebeten, ein Kapitel aus ihrem aktuellen Roman zu lesen und sich dabei selbst zu filmen. Zwei Videos sind bereits online: Ingo Schulze ("Die rechtschaffenen Mörder") und Dörte Hansen ("Mittagsstunde").

+++ : Elf weitere Infizierte in Pflegeheim im Odenwald +++

10.01 Uhr: Nachdem eine Bewohnerin eines Pflegeheims im Odenwaldkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist, meldet die Kreisverwaltung inzwischen elf weitere Corona-Fälle in der Pflegeeinrichtung. Zwei der Infizierten befänden sich mittlerweile im Krankenhaus. Bei sieben Bewohnern sei der Test negativ ausgefallen. Bei zwölf Bewohnern standen am Dienstagabend die Testergebnisse noch aus. Ob auch Mitarbeiter infiziert sind, ist bisher nicht bekannt. Mehr dazu in unserem Beitrag.

+++ Lufthansa-Konzern meldet Kurzarbeit für 87.000 Beschäftigte an +++

9.49 Uhr: Der Lufthansa-Konzern will in der Corona-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch in Frankfurt, dass die Sozialleistung in verschiedenen Ländern für insgesamt 87.000 Mitarbeiter beantragt worden ist. Betroffen von der Kurzarbeit seien sämtliche Airlines und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Zu den bereits bekannten rund 27.000 Kurzarbeitern bei der deutschen Kerngesellschaft Lufthansa kommen weitere große Blöcke bei der Swiss (9.500) und der Austrian (7.000). Mit der Anmeldung zur Kurzarbeit ist noch nichts zum tatsächlichen Umfang entschieden. Dies reiche je nach Arbeitsplatz vom Totalausfall der Arbeit bis hin zu nur geringen Stundenreduzierungen, sagte der Sprecher.

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.45 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Security und Trennwände auf Mittwochs-Wochenmärkten +++

9.38 Uhr: Auf dem Hanauer Wochenmarkt werden am Mittwoch Security-Kräfte kontrollieren, ob die Besucher das Corona-Abstandsgebot einhalten. Am vergangenen Wochenende seien die Auflagen zu oft missachtet worden, teilte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit. Imbisse dürften darum gar nicht mehr auf dem Markt stehen. Sollte die Regeln weiter nicht eingehalten werden, müsse er den Wochenmarkt schließen. In Wiesbaden rücken auf dem Wochenmarkt die Stände weiter auseinander. "Der Markt wurde weiter räumlich entzerrt", teilte die Stadt auf Twitter mit und zeigte auch ein Bild von Kunden-Trennwänden vor einem Stand.

+++ Mieterbund: Viele wissen nicht, wie sie Miete zahlen sollen +++

9.20 Uhr: Die Coronakrise hat dem Mieterbund in Hessen einen deutlichen Anstieg von Ratsuchenden beschert, die sich Sorgen über Mietrückstände machen. "Derzeit kommt bestimmt ein Drittel der Anrufe von Leuten, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen", sagte Verbandsdirektorin Eva-Maria Winckelmann der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn diese Rückstände erst mal gestundet würden, bedeute das nicht das Ende großer Sorgen: "Das sind oft Menschen aus dem Niedriglohnsektor, die keine Rücklagen haben", sagte Winckelmann.

Der Mieterbund spreche sich daher für einen zusätzlichen Wohnfonds aus, damit das Land zumindest Zuschüsse für Menschen in solchen Notlagen zur Verfügung stellen könne. Auch insolvenzgefährdete Vermieter könnten mit Mitteln aus einem solchen Solidarfonds vor einer wirtschaftlichen Schieflage aufgrund von Corona-bedingten finanziellen Ausfällen geschützt werden.

+++ Eltville verschärft Maßnahmen gegen Ausflügler +++

8.40 Uhr: Die Stadt Eltville verschärft ihren Kampf gegen Wochenend-Ausflügler, die das Corona-Kontaktverbot ignorieren. Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU) ordnete an, ab Freitagnachmittag nun auch den Radweg am Rhein zu sperren. "Ein Ausflug in den Rheingau verstößt gegen die Vorsichtsmaßnahmen zur Corona-Pandemie", erklärte Kunkel in einer Mitteilung auf Facebook . Mit dem Schließen des Radweges wolle er ein "deutliches Signal" setzen.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Rheingau-Stadt ihre großen Parkplätze sowie die Parkmöglichkeiten am Kloster Eberbach geschlossen, nachdem sich viele Menschen am Rheinufer getummelt hatten. Nun wird auch noch der Parkstreifen an der B42 gesperrt. Die Stadt werde die Maßnahmen durchsetzen und Menschenansammlungen auflösen, kündigte Kunkel mit Blick auf das Wochenende an. "Das ist definitiv nicht die Zeit, bei schönem Wetter einen Ausflug in den Rheingau zu unternehmen."

+++ Pflegeheim im Odenwald unter Quarantäne +++

8.25 Uhr: In einem Pflegheim im Odenwaldkreis haben sich mindestens zwei Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, einer von ihnen starb an den Folgen. Die Pflegeeinrichtung wurde unter Quarantäne gestellt, wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung bestätigte. Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag.

+++ Unerfahrene Erntehelfer tun sich schwer +++

8.13 Uhr: Der von der Politik empfohlene Einsatz von fachfremden Erntehelfern erweist sich in der Praxis als problematisch. "Wir sind dankbar für jede helfende Hand, weil wir dringend Unterstützung benötigen. Aber die Idee ist nicht so einfach umzusetzen, wie sich das manch einer denkt", sagte der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber, auf Anfrage in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis).

Nach Einschätzung des Bauernverbands besteht Bedarf in Höhe von 16.000 bis 17.000 Aushilfen. Die ersten Erntehelfer seien zwar schon im Einsatz. Doch wie viele es sind und wie viele noch fehlen, konnte der Verband nicht sagen. Doch selbst wenn sich Erntehelfer melden, sei das Problem noch nicht gelöst, sagte Weber. "Es ist eine besondere Herausforderung, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Das ist anstrengende Arbeit, derzeit die Spargelernte. Dafür braucht man Einarbeitung, eine gewisse Technik und Erfahrung. Das erledigen meist eingespielte Teams."

Bild © picture-alliance/dpa

