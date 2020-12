Mehr Covid-19-Tote in Heimen als je zuvor

In Hessens Alten- und Pflegeheimen sind zuletzt so viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben wie noch nie im Verlauf der Pandemie. Das geht aus einer Statistik des Regierungspräsidiums Gießen hervor. Demnach sind vom Mittwoch vergangener Woche bis zum Mittwoch dieser Woche 137 positiv getestete Heimbewohner gestorben. In der Vorwoche waren es 101 Tote.

Der Erreger breitet sich allerdings nicht mehr ganz so schnell in den Heimen aus wie bisher: Die Zahl der aktuell infizierten Bewohner ist laut Behörde in dieser Woche auf rund 1.700 gestiegen, das sind acht Prozent mehr als in der Vorwoche. Zuvor waren die Steigerungsraten teilweise mehr als doppelt so hoch. Derzeit sind rund 220 von 800 Einrichtungen betroffen, also etwa jede vierte. Insgesamt leben in Hessen rund 60.000 Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe.