Neues Drive-in-Testzentrum in Frankfurt

In Frankfurt eröffnet am Vormittag ein weiteres Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereingung (KV). Es ist die 15. Teststelle der KV in Hessen. Das Testzentrum in der Frankfurter Messe ist laut KV als Drive-in-Center ausgelegt: Autofahrer können im Wagen sitzen bleiben, die Tester machen den Abstrich durchs geöffnete Seitenfenster. Man kann aber auch zu Fuß kommen.

Damit betreibt die KV wieder eine weitere Teststelle in Frankfurt - neben der an der Uniklinik. Der Bedarf an Tests sei unverändert hoch, sagte ein KV-Sprecher. Das Testzentrum an der Klinik sei an manchen Tagen am Limit. Die KV mahnt, dass nur Menschen kommen sollten, wenn ein Arzt oder das Gesundheitsamt eine Testung empfohlen hätten. Tests aus reiner Neugier seien nicht sinnvoll.