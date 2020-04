In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 3.882 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Boddenberg als Finanzminister vereidigt +++

12.42 Uhr: Nur knapp eine Woche nach dem Tod von Thomas Schäfer ist Michael Boddenberg (CDU) als neuer hessischer Finanzminister vereidigt worden. Der 60-Jährige legte vor Ministerpräsident Volker Bouffier den Amtseid ab, nachdem der Landtag mit der Mehrheit von Schwarz-Grün dem neuen Kabinett das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Zuvor hatte der Landtag Thomas Schäfers gedacht. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) sprach von "tragischen Umständen", unter denen Schäfer zu Tode gekommen sei. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Bouffier deutete vergangen Sonntag in einem Statement an, dass Schäfer sehr unter der Krise gelitten und sich gesorgt habe. "Große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung, insbesondere der finanziellen Hilfen, zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben."

+++ Kommunen hoffen auf Hilfe bei Bewältigung der Corona-Krise +++

12.21 Uhr: Die Folgen der Corona-Krise stellen die hessischen Kommunen vor große Herausforderungen. Der hessische Städte- und Gemeindebund fordert abgestimmte Maßnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Folgen der Krise müssten gemeinsam geschultert werden, "jeder nach seinen Möglichkeiten und Vermögen", sagte der Sprecher Karl-Christian Schelzke.

Den Kommunen entfallen nach Angaben des Verbandes erhebliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer, von öffentlichen Einrichtungen, wie Schwimmbädern, sowie Einkommensteueranteile. Sozialausgaben, um Einrichtungen wie Kindergärten zu unterstützen, leisteten Kommunen trotzdem. Die ohnehin problematische finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden werde sich dadurch weiter verschlechtern. "Insgesamt ist es eine schwierige Situation", resümierte Schelzke. Welche Folgen die Corona-Krise für die Kommunen wirklich haben werde, darüber könne derzeit nur spekuliert werden.

Wegen der Corona-Krise sind alle Schwimmbäder geschlossen - die Einnhamen fallen weg. Bild © picture-alliance/dpa

+++ 42 Prozent mehr Krankschreibungen +++

12.13 Uhr: Laut der hessischen Landesvertretung der Barmer-Krankenkasse ist die Zahl der Krankschreibungen in den vergangenen zwei Wochen drastisch angestiegen. Laut einer Mitteilung vom Freitag meldeten sich insgesamt 230.000 von rund neun Millionen Versicherten wegen Atemwegs-Problemen arbeitsunfähig. Das entspreche einem Anstieg von 42 Prozent. "In den kommenden Wochen dürfte die Zahl noch deutlich zunehmen", kommentierte Landesgeschäftsführer Martin Till.

Bild © dpa

+++ Frankfurter Flughafen saniert in der Krise die Südbahn +++

12.05 Uhr: Der Frankfurter Flughafen nutzt die Corona-Flaute zu einer grundlegenden Sanierung seiner südlichen Start- und Landebahn. Mit Sperrung der Piste ab Montag (6. April) stehen am größten deutschen Flughafen nur noch zwei statt der sonst üblichen vier Bahnen zur Verfügung. Die Nordwest-Landebahn ist in der Krise bereits zum Abstellplatz für Lufthansa-Flugzeuge umfunktioniert worden. Wegen ausbleibender Fluggäste wird zudem ab Dienstag das kleinere der beiden Passagier-Terminals gesperrt.

Die Bauarbeiten an der Südbahn sollen tagsüber in einem Zeitraum von rund drei Wochen stattfinden, wie der Betreiber Fraport am Freitag mitteilte. Insgesamt werden rund 192.000 Quadratmeter saniert, eine Fläche so groß wie 27 Fußballfelder.

+++ Expertin beruhigt: Keine Angst vorm Obstkauf +++

11.55 Uhr: Ernährungsberaterin Anja Later sieht keine Gefahr darin, Obst und Gemüse auch in Corona-Zeiten im Supermarkt zu kaufen. Wie die Ökotrophologin aus Kassel am Freitag im Gespräch mit hr4 erklärte, reichen "die allgemeinen Küchenregeln" aus, um sich gegen eine Infektion zu schützen. "Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich unter fließendem Wasser", lautet ihr Ratschlag. Selbst wenn das Obst vorher von anderen Personen berührt worden sei, seien Lebensmittel kein bekannter Übertragungsweg des Coronavirus.

+++ Jeder fünfte Corona-Patient muss ins Krankenhaus +++

11.45 Uhr: Nach Angaben des Kasseler Intensivmediziners Ralf Müllenbach verläuft Covid-19 bei 80 Prozent aller Patienten nicht schwer. Wie der Mediziner am Freitag im Corona-Update des hr betonte, muss jeder fünfte Corona-Infizierte zur Behandlung ins Krankenhaus. "Ein Großteil davon kommt auf die Normalstation", so Müllenbach. Bei einem "ganz kritischen Verlauf" funktioniere die Lunge für einige Zeit nicht mehr, die Betroffenen müssen beatmet werden, erklärte der Mediziner. Nach einer längeren Phase der Beatmung könne es zudem passieren, dass sich die Lunge nicht mehr vollständig erholt.

+++ BUND ruft dazu auf, auch lokal online zu bestellen +++

11.35 Uhr: Um Läden und die Gastronomie vor Ort zu unterstützen, hat der Landesverband BUND Hessen daran appelliert, auch im Online-Geschäft die regionale Wirtschaft zu stärken. Gerade in Krisenzeiten solle man nicht bei den bekannten Online-Lieferdiensten und Online-Versandhändlern bestellen. "Lokal einkaufen hilft den Kleinunternehmen, sichert Arbeitsplätze vor Ort und vermeidet Verkehr. Jeder Einkauf ist dabei auch ein Zeichen der Solidarität mit dem Einzelhandel, der Gastronomie oder dem Marktstand auf dem Wochenmarkt", sagte der Landesvorsitzende Jörg Nitsch in einer Mitteilung am Freitag.

Auch viele kleinere Läden, die bislang nicht über ein Onlineangebot verfügten, hätten jetzt neue Angebote etabliert. Das aktuelle Kaufverhalten habe nachhaltige Folgen für die Zukunft. "Wer lebenswerte Städte und Ortskerne erhalten will, muss die Geschäftstreibenden vor Ort unterstützen. Nur so kann eine Verödung verhindert und die Nahversorgung dauerhaft gesichert werden", so Nitsch.

+++ Städte appellieren: Besonders beliebte Orte meiden +++

11.25 Uhr: Klaus Zapp (parteilos) will erst einmal keine Touristen im Rheingau sehen. Wie der Rüdesheimer Bürgermeister am Freitag bei hr3 betonte, kämpft die beliebte Ausflugsregion mit Sperrungen und Verboten gegen die in Corona-Zeiten wenig hilfreichen Wochenend-Urlauber. "Wir lieben den Tourismus, aber was ich am vergangenen Samstag gesehen habe, hat mich schockiert", so Zapp. Rund um das Niederwalddenkmal hätten Menschen auf den Wiesen gelegen und gepicknickt, der Parkplatz sei komplett voll gewesen. "Als ob nichts wäre in der Welt." Damit sich solche Massenansammlungen nicht wiederholen, sind die Wege zu beliebten Sehenswürdigkeiten und das Rheinufer nun gesperrt. "Kommen Sie wieder, wenn die Sache vorbei ist. Dann begrüße ich Sie mit einem Lächeln", so Zapp.

Auch die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) zeigte sich besorgt über die Menschenmengen, die sich am vergangenen Wochenende an mehreren Orten der Stadt tummelten. Eng geworden sei es zum Beispiel am Mainufer, an der Nidda und auf dem Lohrberg. Deswegen appellierte sie, das Mainufer und Parks zu meiden.

Der Lohrberg - beliebtes Ausflugsziel in Frankfurt Bild © Wello Karron

+++ Lieferungen an Supermärkte auch nachts möglich +++

11.10 Uhr: Supermärkte in Hessen können nun auch nachts mit Waren beliefert werden, um leere Regale in Zeiten der Corona-Krise zu vermeiden. Wie das Hessische Verbraucherschutzministerium am Freitag mitteilte, wird das Verbot der Nachtanlieferung, das eigentlich besonders in Wohngebieten dem Lärmschutz dient, bis zum 30. April aufgehoben. Bei Bedarf könne die Regelung auch verlängert werden, hieß es. Hintergrund ist laut Ministerium die in der Corona-Krise "erhöhte Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln sowie einzelnen Hygieneartikeln". Spediteure und Fahrer sind demnach insbesondere in Wohngebieten angehalten, die Nachtruhe der Anwohner so wenig wie möglich zu stören und zum Beispiel den Motor während der Entladung nicht unnötig laufen zu lassen.

+++ Keine Tourismusflüge am Kassel Airport bis Ende April +++

11.00 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat auch der Kassel Airport seinen Betrieb deutlich zurückgefahren. Die dort aktive Fluggesellschaft Sundair habe die touristischen Flüge bis 30. April komplett ausgesetzt, sagt eine Flughafensprecherin: "Das Passagierterminal ist für die Öffentlichkeit geschlossen und unsere Mieter haben gastronomische Einrichtungen und Reisebüros für den Publikumsverkehr geschlossen und betreuen ihre Kunden telefonisch oder per E-Mail."

Auch die Allgemeine Luftfahrt - gewerbliche und private Flüge - sei beeinträchtigt, weil grenzüberschreitende Flüge zunehmend reglementiert oder untersagt seien. Wegen der Entwicklung hat der Airport mit 170 Mitarbeitern in einigen Bereichen Kurzarbeit angemeldet. Der Flughafen in Calden bei Kassel ist aufgrund seines jährlichen Defizits von zuletzt knapp sechs Millionen Euro umstritten.

Flughafen Kassel in Calden Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ So verläuft eine Covid-19-Erkrankung +++

10.53 Uhr: Der Kasseler Intensivmediziner Ralf Müllenbach hat im Corona-Update des hr am Freitag noch einmal den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung erklärt. Zu dem bei über 90 Prozent aller Patienten auftretenden Symptom Fieber klagten viele Corona-Infizierte über grippeähnliche Auswirkungen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Hals-, Muskel- und Gliederschmerzen, so Müllenbach. "Bei den besonders schweren Fällen kommt es zu Atemnot, hin und wieder beobachten wir auch Magen-Darm-Beschwerden." Auffallend sei außerdem der vorübergehende Geschmacks- und Geruchsverlust vieler Betroffener.

+++ Entscheidung über Schulöffnung fällt an Ostern +++

10.44 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kann noch nicht mit Sicherheit sagen, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergeht. "Das werden wir relativ kurzfristig rund um die Osterfeiertage entscheiden. Ich wage da keine Prognose", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Corona-Update des hr. Entscheidend seien letztlich die Infektionslage und die Ratschläge der Epidemiologen. "Es gibt zwei Möglichkeiten: Wir machen auf oder wir lassen zu." Ausgang derzeit: komplett offen.

+++ dpa: Bundesregierung in Gesprächen mit Lufthansa über Staatsbeteiligung +++

10.34 Uhr: Die Bundesregierung ist in der Corona-Krise mit der Lufthansa in Gesprächen über eine mögliche Beteiligung des Staates an dem Unternehmen. Die Gespräche seien auf einem "guten Weg", wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Es solle nun zügig entschieden werden.

Der Flugverkehr ist weltweit fast zum Erliegen gekommen. Der Lufthansa-Konzern bietet nur noch rund fünf Prozent seiner üblichen Verkehrsleistung an und hat angekündigt, rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken zu wollen. Bundestag und Bundesrat hatten einen Stabilisierungsfonds beschlossen, der im Notfall auch eine vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen vorsieht.

+++ Münster bittet: Briefwahlumschläge nicht ablecken +++

10.25 Uhr: Knapp 50 Städte in Hessen haben ihre Bürgermeisterwahlen auf frühestens 1. November verschoben. Münster hält an seiner Abstimmung zum geplanten Termin am 26. April fest - allerdings kann nur per Brief gewählt werden. Die Stadt bittet wegen einer möglichen Infektionsgefahr darum, die Briefwahlumschläge nicht abzulecken. "Dieser Hinweis dient als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, um die Ehrenamtlichen vor einer Infektion zu schützen. Darüber hinaus wird ihnen Schutzmaterial und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, zudem wird bei der Auszählung auf Abstand geachtet", heißt es in einer Mitteilung.

+++ Frankfurter "Tatort"-Dreh wird verschoben +++

10.14 Uhr: Die Corona-Krise trifft auch die TV-Ermittler: Die Dreharbeiten für einen neuen Frankfurter "Tatort" des Hessischen Rundfunks, die ursprünglich für Mai geplant waren, sind vorsorglich auf das nächste Jahr verschoben worden. Auf das Frankfurter Tatort-Duo Brix und Janneke, gespielt von Wolfram Koch und Margarita Broich, müssen die Zuschauer dennoch nicht verzichten: Die Episode "Die Guten und die Bösen" wird wie geplant am 19. April ausgestrahlt.

Tatort Team Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.30 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Waldeck-Frankenberg verbietet Nutzung von Zweitwohnungen +++

9.15 Uhr: Schlechte Nachricht für alle, die eine Ferienwohnung in Waldeck-Frankenberg besitzen: Der Landkreis verbietet die Nutzung von Zweitwohnungen, auch Dauercamper sind von diesem Verbot betroffen. Wie der Landkreis mitteilte, gelte die Verfügung zunächst bis zum 19. April. "Der Erlass dieser Maßnahme ist uns zwar schwergefallen, aber wir haben in der jetzigen Situation keine Alternative dazu gesehen, um den Schutz der heimischen Bevölkerung sicherzustellen und verantwortungsvoll mit den vorhandenen Behandlungskapazitäten umzugehen", erklärte Gesundheitsdezernent Karl Frese (CDU).

Ausnahmen gebe es für Menschen, die aus beruflichen Gründen auf die Übernachtung in der Zweitwohnung angewiesen sind. Auch wenn der Partner seinen Erstwohnsitz in der Nähe hat oder ein pflegebedürftiger Angehöriger dort wohnt, sei man von der Regelung ausgenommen. Nach Angaben des Kreises gibt es rund 4.000 Zweitwohnungen, allein 960 davon in Willingen.

+++ Corona-Bußgeldkatalog gilt ab heute +++

8.55 Uhr: Wer gegen die Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus verstößt, kann ab dem heutigen Freitag zur Kasse gebeten werden. Die Bußgelder reichen von 200 bis hin zu 5.000 Euro. Mehr dazu in unserem Beitrag.

+++ Glück für Falschparker in Frankfurt +++

8.40 Uhr: Falsch parken und trotzdem ohne Knöllchen davonkommen – in Frankfurt haben sich die Chancen dafür dank der Corona-Krise erhöht. Denn auch bei der städtischen Verkehrspolizei gibt es Engpässe, wie die Frankfurter Rundschau (FR) berichtet . "Das Personal ist nur eingeschränkt verfügbar", sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) der FR. Das liege am erhöhten Krankenstand und daran, dass die Mitarbeiter zum Teil ihre Kinder betreuen müssten. Die Priorität liege derzeit darauf, Rettungswege, Feuerwehrzufahrten und Einfahrten vor Kliniken freizuhalten, so Oesterling.

+++ Mehr Anrufe bei Telefonseelsorge +++

8.15 Uhr: Die Corona-Krise hat zu einer erhöhten Nachfrage bei den Telefonseelsorgen geführt. "Es besteht großer Bedarf", sagt die Leiterin der Telefonseelsorge Gießen-Wetzlar, Martina Schmidt. Die Zahl der Anrufe sei deutlich gestiegen. Eine Statistik lag dazu aber noch nicht vor. In Fulda wurde ein Zuwachs von rund 15 Prozent verzeichnet. "Bei der Hälfte aller Telefonate wird das Thema Corona angesprochen", sagt Hermann Held von der dortigen Telefonseelsorge. "Die Menschen machen sich große Sorgen. Wie soll das alles noch werden?"

Nach Angaben des Bundesverbands verzeichnen die Telefonseelsorgestellen in ganz Deutschland deutlich mehr Anfragen per Telefon, Mail oder Chat als vor Beginn der Corona-Krise. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt rund 4.000 Telefonate pro Tag mit Hilfesuchenden geführt. Der tägliche Durchschnitt im vergangenen Jahr lag deutschlandweit dagegen bei 3.300 Telefonaten, wie eine Sprecherin mitteilte.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen